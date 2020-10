Lucid Motors

Lucid Motors erweitert sein Angebot an Luxus-Elektrofahrzeugen um das bisher unerreichte Lucid Air-Modell mit einer Reichweite von 406 Meilen und 480 PS, das ab 69.900 US-Dollar erhältlich ist

Alle Lucid Air-Modelle können ab jetzt vorbestellt werden

Lucid Motors, der mit seinen fortschrittlichen Elektrofahrzeugen der Luxusklasse neue Maßstäbe für nachhaltige Mobilität setzt, hat neue Details über die gesamte Lucid Air-Modellpalette enthüllt, einschließlich der Preisgestaltung für das Basismodell der Baureihe, einfach Lucid Air genannt, eine gut ausgestattete Version einer projektierter Reichweite von 406 Meilen und 480 PS, die ab nur 69.9001US-Dollar erhältlich ist. Dieses neue Lucid Air-Modell ist das erste Fahrzeug einer umfassenden Palette an leistungsstarken, hocheffizienten Elektro-Limousinen der Luxusklasse, zu der die Versionen Lucid Air Touring, Grand Touring und Dream Edition gehören. Kunden können dieses neue und eher erschwingliche Modell von Lucid Air jetzt für 300 $ unter https://www.lucidmotors.com/air/reserve reservieren.

"Lucid Air ist ein Fahrzeug, das mich persönlich begeistert, weil es ein Niveau an Leistung, Effizienz und Luxus bietet, das bei den heutigen Elektrofahrzeugen nicht mehr zu finden ist", so Peter Rawlinson, CEO und CTO von Lucid Motors. "Unsere Vision, die uns antreibt, war es von Anfang an, die weltbeste Technologie für Elektromobilität zu schaffen und sie im Laufe der Zeit immer erreichbarer zu machen. Mit dem heute angekündigten Startpreis für die Lucid Air-Reihe schaffen wir die Voraussetzungen für eine breitere Einführung der neuesten, bahnbrechenden Elektromobilität

Das Lucid Air kann ab sofort zu einem Startpreis von 77.400 Dollar - oder 69.900 Dollar nach der US-Bundessteuergutschrift von 7.500 Dollar - mit einer Reservierungsgebühr von nur 300 Dollar - reserviert werden. Dafür können die Kunden erwarten2:

- 480 PS - Eine gemäß EPA geschätzte Reichweite von 406 Meilen mit einer einzigen Batterieladung - Ein einmotoriger Antriebsstrang mit einer optionalen Allradantriebskonfiguration mit zwei Motoren - Eine 900+ Ultra-Hochspannungs-Elektroarchitektur mit DC-Schnellladefähigkeit - Kunden, die jetzt reservieren, erhalten drei Jahre lang kostenloses Aufladen an Electrify America's ausgedehntem landesweitem Netzwerk ultraschneller Ladestationen

Lucid Air ist ein Auto, das die traditionelle Luxuslimousine mit neuen Maßstäben in Technologie, Leistung, Geräumigkeit und Design neu interpretieren wird. Die Packungseffizienz macht sich den fortschrittlichen miniaturisierten Antriebsstrang von Lucid zunutze, um den Innenraum eines Luxusfahrzeugs in Originalgröße zu bieten und gleichzeitig die Außenabmessungen einer Mittelklasse-Limousine beizubehalten. Dies ermöglicht eine unübertroffene aerodynamische Effizienz und eine erhöhte Wendigkeit und Manövrierfähigkeit, während die Insassen gleichzeitig in eine sorgfältig gestaltete Atmosphäre mit akribischer Detailgenauigkeit gehüllt werden.

Zu den luxuriösen Ausstattungsmerkmalen des Lucid Air-Modells gehören die ohne tierische Materialien gefertigte PurLuxe-Innenverkleidung im Mojave-Stil, das gebogene, schwebende 34-Zoll-Cockpit aus Lucid Glas und die größte je in eine Elektro-Limousine eingebaute Frunk-Ausstattung. Darüber hinaus ist das Lucid Air-Modell auch mit DreamDrive erhältlich, einem neuen Maßstab für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Diese erste Plattform ihrer Art ist exklusiv für die gesamte Lucid Air-Reihe vorgesehen und kombiniert die umfassendste Sensor-Suite auf dem Markt mit einem hochmodernen Fahrerüberwachungssystem.

Neben Lucid Air bietet das Modell Lucid Air Touring, das ab 87.5001 US-Dollar erhältlich ist, ein weiteres Paradigma in Sachen Luxus, Leistung und Effizienz. Zur Innenausstattung gehören ein verfügbares Glasdach für ein extravagantes Raumgefühl, das Cockpit-Display aus Lucid Glas und eine große Auswahl an Materialien und Oberflächen der Innenausstattung. Es umfasst außerdem eine Allradantriebskonfiguration mit zwei Motoren, die die Vorteile eines hocheffizienten, energiedichten Antriebsstrangs nutzt, um Folgendes zu bieten2:

- 620 PS - Eine gemäß EPA geschätzte Reichweite von 406 Meilen mit einer einzigen Batterieladung - Eine 900+ Ultra-Hochspannungs-Elektroarchitektur mit DC-Schnellladefähigkeit - Kunden, die jetzt reservieren, erhalten drei Jahre lang kostenloses Aufladen an Electrify America's ausgedehntem landesweitem Netzwerk ultraschneller Ladestationen

Reservierungen für Lucid Air und Lucid Air Touring sowie für die anderen Modelle der Lucid Air-Reihe sind ab sofort über die Website von Lucid Motors oder über das sich ständig erweiternde Fachhändlernetz bestellt werden, zu dem auch das kürzlich eröffnete Beverly Hills Studio und Servicezentrum gehören. Die Auslieferung der ersten Lucid Air-Modelle an die Kunden beginnen im Frühjahr 2021.

Über Lucid Motors

Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Einführung nachhaltiger Verkehrsmittel zu fördern, indem das Unternehmen die faszinierendsten Elektrofahrzeuge entwickelt, in deren Mittelpunkt die menschliche Erfahrung steht. Die erste Modellreihe des Unternehmens, Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design, das auf einer in Rennen erprobten Technologie beruht. Mit einem luxuriösem Innenraum und mittelgroßen Außenmaßen werden bestimmte Air-Modelle eine geschätzte EPA-Reichweite von über 500 Meilen und 0-60 mph in weniger als 2,5 Sekunden erreichen. Die Kundenauslieferung der Lucid Air Dream Edition, die in der neuen Lucid-Fabrik in Casa Grande, Arizona, produziert wird, beginnt im Frühjahr 2021.

1 Der Betrag beinhaltet eine potenzielle US-Bundessteuergutschrift von $7.500. Zusätzliche staatliche Anreize können ebenfalls verfügbar sein. Bezüglich der individuellen Steuerbehandlung sollte ein Steuerberater konsultiert werden. Lucid Motors wird seine Bescheinigung über die Kreditwürdigkeit vor Produktionsbeginn bei der IRS einreichen.

2 Fahrzeugspezifikationen können vor Beginn der Produktion geändert werden. Die gemäß EPA geschätzte Reichweite basiert auf einer Annäherung an einen EPA-Testzyklus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312170/Lucid_Air.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312171/Lucid_Air_interior.jpg

