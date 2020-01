L'OCCITANE Group

L'OCCITANE lanciert Fonds zur Wiederherstellung von Ökosystemen

Genf und Sydney (ots/PRNewswire)

Die L'OCCITANE Gruppe gab heute die Einrichtung eines Fonds zur Unterstützung von Ökosystemen bekannt, die von Naturkatastrophen wie den verheerenden Bränden im Amazonasgebiet und in Australien stark betroffen sind. Der L'OCCITANE Ecosystem Restoration Fund ist entschlossen, die biologische Vielfalt für zukünftige Generationen zu schützen und will auf Ad-hoc-Basis auf klimatische Notlagen reagieren. Der Fonds wird durch eine freiwillige interne Spendenkampagne unter den Aktionären von L'OCCITANE finanziert.

Vernünftiges, nachhaltiges Denken ist das Herzstück von L'OCCITANE. Seit seiner Gründung im Jahr 1976 hat sich L'OCCITANE fest dazu verpflichtet, die Umweltauswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu reduzieren und hat die Unternehmensressourcen für die Erhaltung der Biodiversität in Südfrankreich und Burkina Faso eingesetzt. Die Abteilung für nachhaltige Inhaltsstoffe von L'OCCITANE und die 2006 gegründete L'OCCITANE-Stiftung engagieren sich aktiv für den Erhalt lokaler Pflanzenarten und den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit den Produzenten auf der Grundlage gemeinsamer Werte. Sie nutzen lokale Lieferkanäle, bewahren traditionelle Fertigkeiten und unterstützen die lokalen Gemeinden. Mit einem ganzheitlichen Ansatz bindet die Gruppe alle Interessengruppen in diese Mission ein, beispielsweise durch die Sensibilisierung von Mitarbeitern und Kunden.

Neben diesen laufenden Bemühungen versucht L'OCCITANE auch umgehend auf Umweltkatastrophen zu reagieren. Die Gruppe hat sich verpflichtet, einen Unterstützungsfonds von 400.000 Euro einzurichten, um langfristige Projekte zur Wiederherstellung stark geschädigter Ökosysteme zu finanzieren. 200.000 Euro werden als Sofortbeitrag für Baumpflanzungen und agroforstwirtschaftliche Programme gespendet, um die Wiederherstellung der australischen Landschaft in den nächsten 10 Jahren zu unterstützen. Die Projekte werden von der Stiftung L'OCCITANE zusammen mit den Agraringenieuren des Unternehmens und seinen Betriebsteams in Australien sorgfältig ausgewählt. Damit vertieft L'OCCITANE sein Engagement für die bestehende globale Baumpflanzungsinitiative in Partnerschaft mit PUR Projet.

Reinold Geiger, CEO der L'OCCITANE Group, sagte: "Wir sind wirklich schockiert und betrübt über die Verwüstung der jüngsten Brände, die wunderschöne Landschaften, einheimische Tiere und Gemeinden in verschiedenen Teilen der Welt zerstört haben. Als verantwortungsbewusste Unternehmenslenker können wir nicht einfach tatenlos zusehen. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, ein gesundes Ökosystem für die kommenden Generationen wieder aufzubauen".

Für weitere Informationen über die L'OCCITANE Group besuchen Sie bitte: https://group.loccitane.com.

For more information about the L'OCCITANE Foundation, please visit: http://fondation.loccitane.com.

Pressekontakt:

L'OCCITANE Group

Marianna Fellmann

+41-(0)22-561-09-30

groupcommunication@loccitane.com

Original-Content von: L'OCCITANE Group, übermittelt durch news aktuell