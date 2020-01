Snap Fitness

Snap Fitness bereit für weitere internationale Expansion im Jahr 2020

Chanhassen, Minnesota (ots/PRNewswire)

Fitnessmarke baut auf dem starken Wachstum im Jahr 2019 auf und eröffnet über 50 neue Standorte

Neue Clubs, neue Gebiete und neue Meilensteine zeichnen sich für Snap Fitness am Horizont ab. Mit mehr als 1 Million Mitgliedern und mehr als 2.000 Clubs, die bereits eröffnet oder geplant sind, ist die weltweite Fitness-Marke, deren Einrichtungen rund um die Uhr geöffnet sind, so positioniert, dass sie ihr internationales Wachstum und die Entwicklung ihrer Marke im Jahr 2020 fortsetzen kann.

Snap Fitness feiert das neue Jahr mit der 100. Club-Eröffnung in Europa und der Einführung eines neuen, hochmodernen Club-Designs mit maßgeschneiderter Beleuchtung und neuester Fitness-Technologie in Großbritannien und Irland. Weitere Schlüsselmärkte für die Expansion im Jahr 2020 sind Australien, Neuseeland, Mexiko, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate.

"Egal, ob wir in den derzeitigen Partnerländern expandieren oder neue Märkte erschließen, die Communities erachten unser Rund-um-die-Uhr-Modell als attraktiv, das allen Menschen die Möglichkeit für Fitness bietet", sagt Allison McElroy, Chief Global Development Officer der Muttergesellschaft von Snap Fitness, Lift Brands. "Neue Fitnessstudios sind weltweit in der Entwicklung, und unsere internationale Expansion ist eine Priorität im Jahr 2020."

Das Wachstum von Snap Fitness explodierte 2019, einschließlich der allerersten Club-Eröffnung in Taiwan. Auch in der Region Asien-Pazifik verzeichnete die Marke ein deutliches Wachstum von 46 Prozent und einen Mitgliederzuwachs von insgesamt neun Prozent.

"Snap Fitness ist eine Marke jenseits von Trends, indem sie Beständigkeit in einem Markt bietet, der überfüllt und schnelllebig ist", sagt Weldon Spangler, CEO von Lift Brands. "Der Vorteil von Snap Fitness besteht darin, dass wir unsere Fitnessstudios ständig erneuern und Fitness für alle Menschen jederzeit zugänglich machen. Unser Erfolg bietet mehr Menschen die Möglichkeit, ihre Fitnessziele zu erreichen."

Snap Fitness bietet eine Boutique-Atmosphäre, die neueste Technologie und eine Vielzahl von Geräten, die jedem Mitglied dabei helfen, Ergebnisse zu erzielen und diese auch sichtbar zu machen.

Informationen zu Lift Brands

Lift Brands ist ein führender Innovator in der Fitnessbranche als Muttermarke für mehrere Fitness-Franchise-Unternehmen und Fitness-Marken weltweit, darunter Snap Fitness, 9Round International Franchise, YogaFit Studios Franchise, Steele Fitness und Fitness On Demand. Mit mehr als 1 Million Mitgliedern und über 2.000 Standorten, die in mehr als 26 Ländern eröffnet oder geplant sind, sorgt Lift Brands weltweit für bereichernde Fitness-Erfahrungen und verändert jeden Tag das Leben vieler Menschen zum Besseren. Weitere Informationen zu Lift Brands erhalten Sie unter www.liftbrands.com.

Pressekontakt:

Caitlin Tvrdik

952-567-5902

ctvrdik@liftbrands.com

www.liftbrands.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077744/SnapFitness_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1077745/Lift_Brands_Logo.jpg

Original-Content von: Snap Fitness, übermittelt durch news aktuell