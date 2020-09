Equiteq

Equiteq berät Alten bei seiner ersten Übernahme eines koreanischen Unternehmens, AP Solutions, ein lokaler Marktführer für Dienstleistungen im Technologie- und Engineering-Bereich

Equiteq verkündet stolz die Firma Alten, Weltmarktführer in der Technologie- und Ingenieursberatung, durch die Identifizierung und Übernahme von AP Solutions bei der Erschließung des koreanischen Marktes unterstützt zu haben.

Das Unternehmen Alten wurde 1988 gegründet und hat sich zu einem Vorreiter in den Bereichen Innovation, F&E und technologische Informationssysteme entwickelt. Mit mehr als 37.000 hochqualifizierten Ingenieuren in 25 Ländern ist Alten an der Börse Euronext Paris notiert. Alten ist stark in Europa und in den USA und hat sein Geschäft in Asien durch erfolgreiche Akquisitionen in Japan, China und Indien effektiv ausgebaut. Korea stellte sich aufgrund seines ausgereiften und weltweit führenden Automobilmarkts als der nächste zu erschließende Standort heraus.

AP Solutions wurde 1999 in Korea gegründet und hat sich zu einem Marktführer in den Bereichen der Automobiltechnik und der professionellen Lösungen mit 350 Mitarbeitern entwickelt, die sich auf die beiden Hauptbüros in Korea und die zusätzliche Niederlassung in China verteilen. Die Schlüsselkompetenzen liegen in der Automobil-, Luftfahrt- und Eisenbahnindustrie.

Pascal Amore, Executive Vice President für Asien bei Alten, kommentierte: "Der Kauf von APS steht im Zusammenhang mit der langfristigen Strategie von Alten, die technischen F&E-Leistungen in Asien nachhaltig stark auszubauen und dabei die Spitzenposition in den Bereichen Technologieberatung und Engineering beizubehalten. Diese Übernahme stellt für Alten den Einstieg in eine der weltweit modernsten Wirtschaftszweige dar. Sie eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, sein technisches Fachwissen in Segmenten wie Raumfahrt, Verteidigung, Automobil und Digitaltechnologie für den heimischen koreanischen Markt zu nutzen und außerdem wichtige koreanische Unternehmen weltweit zu unterstützen."

Über die Rolle von Equiteq fügte Pascal hinzu: "Equiteq war für den Erfolg dieser Transaktion entscheidend. Von der ersten Marktsondierung und Zielerfassung, der Kommunikation und den Verhandlungen zwischen APS und Alten während des gesamten Prozesses bis hin zum erfolgreichen Geschäftsabschluss. Equiteq half bei der Überwindung der kulturellen Unterschiede dank seiner kombinierten Fachkenntnis über Fusionen und Übernahmen und seinem Verständnis des lokalen Marktes."

Sylvaine Masson, Vorstandsmitglied bei Equiteq Asien-Pazifik, erklärte: "Die Zusammenarbeit mit Alten war stets eine wahre Freude. Nach Durchführung mehrerer Übernahmen in der Vergangenheit ist es Alten gelungen, ein sehr kompetentes und effizientes Team zur Unterstützung dieser Operation zusammenzustellen. Es konnte das richtige Maß an Professionalität und Fachwissen im Bereich der Fusionen und Übernahmen mit einem soliden Geschäftsverständnis und strategischer Entschlossenheit vereinen. Ich bin sicher, dass dieser Kauf die Entwicklung und internationale Expansion des Unternehmens vorantreiben und den Beginn einer sehr erfolgreichen Zukunft in Korea einleiten wird."

