Deutsche Unternehmen suchen Chancen auf Chinas Importexpo

Wie der jüngste Bericht des Statistischen Bundesamtes vom 22. Februar zeigt, stieg das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und China im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 3 Prozent auf nun rund 212,1 Milliarden Euro. China ist damit zum fünften Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Den Statistiken zufolge betrugen die Exporte nach China, dem zweitgrößten Exporteur Deutschlands, im Jahr 2020 rund 95,9 Milliarden Euro. Laut Angaben des Zentralverbandes Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) vom 22. Februar war China im Jahr 2020 ebenfalls erneut der größte Exportmarkt für deutsche Elektroprodukte. Einige Branchenexperten führen diese Erfolge teilweise auf die China International Import Expo (CIIE) zurück.

Clas Neumann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Handelskammer in China, sagte gegenüber der Presse, dass die CIIE für deutsche Unternehmen eine gute Gelegenheit sei, um ihre neuesten Produkte aus den Bereichen Technologie, Innovation und Lifestyle vorzustellen. Sie stelle auch eine Plattform dar, auf der deutsche Unternehmen ihre kontinuierliche Innovationskraft gegenüber chinesischen Verbrauchern und dem chinesischen Markt unter Beweis stellen können. Mit der Teilnahme an der Messe können deutsche Unternehmen ihren Markeneinfluss in China weiter ausbauen und "Made in Germany" noch bekannter machen.

Deutschland ist Chinas größter Handelspartner in Europa und hat viele große Unternehmen und "Hidden Champions" in den Bereichen Maschinenbau, Automobil und Medizin. Gleichzeitig ist Deutschland auch ein wichtiger Aussteller auf der Importexpo und war Ehrengast auf den Ausstellungen verschiedener Länder auf der ersten CIIE. Rund 170 deutsche Unternehmen nahmen 2020 mit einer Ausstellungsfläche von mehr als 18.000 Quadratmetern an der dritten Ausgabe der Messe teil. Sowohl die Anzahl der Unternehmen als auch die Ausstellungsfläche belegten in Europa den ersten Platz und unter allen teilnehmenden Ländern den dritten Platz. Die Messe umfasst verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Agrarprodukte, Automobile, Technologie und Ausrüstung, Konsumgüter, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie den Dienstleistungshandel.

In allen Ausstellungsbereichen waren vor allem im Ausstellungsbereich für Ausrüstung eine große Anzahl deutscher Unternehmen versammelt, die ihre neuesten Technologien und Produkte präsentierten. Der Ausstellungsbereich für Ausrüstung auf der 3. CIIE zog mehr als 300 Unternehmen aus fast 40 Ländern und Regionen an, und die Ausstellungsfläche betrug mehr als 70.000 Quadratmeter.

Selbst während der COVID-19-Pandemie zog der Ausstellungsbereich für Technologie und Ausrüstung auf der 3. CIIE viele neue Unternehmen an, darunter Cheniere, einer der größten Flüssigerdgas-Produzenten aus den USA. Das Unternehmen verfügte über einen 150 Quadratmeter großen Stand, auf dem es seine neuesten Technologien und Produkte präsentierte. Außerdem feierten Epson und Konica Minolta auf der 3. Importexpo die Premieren einiger ihrer neuesten Produkte. Auch andere führende Marken aus der Elektroindustrie wie General Electric, Hitachi, Siemens und Schneider stellten auf dieser Ausgabe im Jahr 2020 ihre Produkte vor. Namhafte Baumaschinenhersteller wie Caterpillar, John Deere, Volvo und führende Marken aus der Druckindustrie wie Epson, Brother und Canon waren ebenfalls als Aussteller auf der 3. CIIE vertreten.

Die 4. CIIE wird wie geplant vom 5. bis 10. November 2021 in Shanghai stattfinden, und die Vorbereitungen schreiten derzeit ordnungsgemäß voran. Laut Statistiken haben sich bisher bereits Hunderte von Unternehmen angemeldet und Verträge für die Teilnahme an der 4. Messe unterzeichnet, darunter weltbekannte deutsche Großunternehmen wie Metro, Bayer und Siemens Healthineers sowie viele "Hidden Champions" aus diversen Branchen.

