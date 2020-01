vetsak GmbH

vetsak präsentiert Europas erstes "Sofa-in-a-Box" - und es ist verdammt gemütlich

Die Firma vetsak GmbH, die bekannt ist für ihre gemütlichen D2C Möbel, präsentiert heute auf der IMM Köln Europas erstes Sofa-in-a-box. Bei der Herstellung des Sofas werden patentierte, innovative EPP- und Vakuum-Verpackungs-Technologien angewendet, die deutschlandweite Lieferzeiten von 1-3 Tagen ermöglichen, europaweit beträgt die Lieferung 3-5 Tage.

Das Unternehmen, gegründet von ein paar lässigen deutschen und südafrikanischen Unternehmern, ist bereits bekannt für seine ultra-bequemen Schaumstoff-Sitzsäcke, welche heute in mehr als 60,000 Haushalten in 35 Ländern die Welt gemütlicher machen.

Vetsak konzentriert sich darauf, nachhaltige, langlebige und qualitativ hochwertige Lounge-Möbel zu entwickeln, welche Du nicht bereits nach wenigen Jahren wegwerfen musst - oder sollst! Das Sofa kann einfach und schnell aufgebaut und zusammen gesteckt werden, ohne dass Du zusätzliche Werkzeuge oder Hilfsmittel benötigst. Wie bei den ursprünglichen vetsak Sitzsäcken und Accessoires sind auch bei den Sofas die Bezüge extrem weich und gemütlich, gleichzeitig aber auch strapazierfähig und widerstandsfähig, einfach waschbar und auswechselbar.

Das Baukastenprinzip ermöglicht unendliche Kombinationen der einzelnen Module und bleibt so individuell anpassungsfähig in Stil und Design.

Das Material ist 100% vegan und holzfrei - denn wenn sich unethische Tierversuche und verheerende Abholzung vermeiden lassen, möchte das vetsak, du nicht etwa auch?

"Dem Sofamarkt fehlt es generell leider an Innovation und kreativen Ideen. Lange Versandzeiten, mühsame und frustrierende Lieferabläufe und schwierige, oft komplizierte Montagen stellen oft einen Albtraum dar. Ganz zu schweigen davon, wie unbequem die Sofas im Endeffekt häufig sind! Hinzu kommt, dass die kurzlebigen Möbelmarken sehr selten auf Nachhaltigkeit und Qualität in der Herstellung und im Gebrauch fokussiert sind. Wir mussten komplett bei null anfangen. Deshalb haben wir auch mit dem Konzipieren und Designen der Box begonnen, in welche das Sofa schlussendlich passen muss, und haben uns von da aus vorgearbeitet." - Max Gansow, Founder & CEO

Als Komfortexperten & D2C Marketing Profis - aber Neulinge im Bereich Sofa - hat vetsak bei der Entwicklung des völlig neuen Konzeptes auf den renommierten Designer Thomas Kirn gesetzt, um ein Sofa zu schaffen von dem sie immer geträumt haben.

"Unser Ziel war es ein Sofa zu entwickeln mit extrem kurzen Lieferzeiten und simplem Aufbau, gleichzeitig musste es super gemütlich, hochwertig und langlebig sein. Abgesehen von dem klaren Design ist es so etwas wie ein technisches Meisterwerk. Es ist das einzige Sofa, das du jemals brauchst." - Thomas Kirn, Designer

Besuche die Halle 3.1, B30 an der IMM um es dir anzuschauen oder schau online auf vetsak.com/sofa .

About vetsak

With the goal to make the world a more comfortable place, vetsak creates rad, adaptable furniture and accessories, which are uncomplicated, stylish & enjoyable. Proudly bootstrapped, the company has been growing over 60% yoy since inception. Founded in Cape Town, South Africa and Düsseldorf, Germany, vetsak has since expanded to 35 countries and growing. There's no AI or pumpkin spice used in the making of our products, but they're still pretty cool.

