Ty Warner, Erfinder der Beanie Babies, führt einen Bären in limitierter Auflage ein, um United Way Worldwide im Kampf gegen COVID-19 zu unterstützen

Stellt Krankenschwestern und Medizinern, die in seinem Four Seasons-Hotel in New York übernachten, betende Bären bereit; tätigt weitere Spenden in ihrem Namen an den United Way Worldwide-Fond zum Kampf gegen COVID-19.

Ty Warner, Eigentümer des weltweit größten Herstellers von Plüschtieren, gab heute bekannt, dass der Bär Hope auf den Markt kommt - ein betender Bär in limitierter Auflage. Dieser bunte, liebenswerte Bär steht als ein Symbol der Hoffnung für die Welt und soll auch für die dringend erforderliche Unterstützung des COVID-19-Fonds von United Way Worldwide sorgen. Warner wird dem United Way Worldwide-Fond 100 % seines Gewinns auf den Erstverkauf zur Verfügung stellen.

"Die Welt braucht Hoffnung, und dieser kleine Bär zaubert uns vielleicht einfach das Lächeln aufs Gesicht, das wir genau jetzt brauchen", erklärt Warner. "Es ist eine Ehre, mit der weltgrößten gemeinnützigen Organisation United Way Worldwide zusammenzuarbeiten, die seit über 135 Jahren den Menschen auf der ganzen Welt zu mehr Hoffnung verhilft."

Vor dieser Bekanntmachung hatte Warner bereits im letzten Monat entschieden, Krankenschwestern und medizinischem Personal, die gegen die COVID-19-Pandemie kämpfen, den kostenlosen Aufenthalt in seinem Four Seasons-Hotel in New York zu ermöglichen. Neben diesem Angebot übergibt Warner einzelne Hope-Bären an medizinische Fachkräfte, die sich derzeit in dem Hotel aufhalten. Darüber hinaus tätigt er in ihrem Namen weitere Spenden an United Way Worldwide.

Hope ist weltweit vor allem in Einzelhandelsgeschäften wie z. B. Drogerien und Lebensmittelmärkten verfügbar, damit die Menschen den Bären während ihrer Einkäufe von Lebensmitteln und anderen Bedarfsartikeln erwerben können. Hope kann auch online über Ty.com bestellt werden.

"United Ways arbeitet auf der ganzen Welt unermüdlich daran, angesichts der verheerenden COVID-19-Pandemie den schwächsten Bevölkerungsmitgliedern wichtige humane Dienste und die allseits benötigten, finanziellen Mittel bereitzustellen", erklärt Suzanne McCormick, Präsidentin von United Way Worldwide in den USA. "Wir sind sehr gerührt, dass Ty den Bären Hope einführt. Die Umsätze werden dazu beitragen, dass die am meisten schutzbedürftigen Mitmenschen in dieser weltweiten Krise mit wichtigen finanziellen Hilfen und sozialen Diensten unterstützt werden."

Außer der Spendensammlung durch den Verkauf von Hope unterstützt Warner die Menschen, die im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie in New York an der Front stehen: Er öffnet die Türen seines Four Seasons-Hotels in New York, sodass medizinisches Personal, das in der Krise aktiv ist, kostenlos dort übernachten kann.

"Viele Menschen, die in New York City arbeiten, müssen nach einem 18-Stunden-Arbeitstag in der Pflege von COVID-19-Patienten noch lange Fahrten zu und von ihren Heimatorten in Kauf nehmen. Unser Pflegepersonal braucht einen näher gelegenen Ort, an dem es sich ausruhen und erholen kann. Nur so können diese Menschen den Kranken und Schwachen unseres Landes weiter helfen", erklärt Warner. "In großer Dankbarkeit öffnen wir unsere Türen des Four Seasons-Hotels in New York und stellen den Helden unseres Landes einen Ort zur Verfügung, an dem sie sich ausruhen können."

Weitere Informationen zum Hope-Bären erhalten Sie unter: https://shop.ty.com/

Informationen zu Ty Warner

Ty Warner ist ein amerikanischer Hersteller von Spielwaren und Eigentümer von Luxushotels auf der ganzen Welt. Er ist Vorsitzender, Geschäftsführer und Gründer von Ty Inc., des größten Herstellers von Plüschtieren auf der Welt. Der Philanthrop Ty hat mehr als 300 Millionen US-Dollar an zahlreiche Wohlfahrtsorganisationen wie Children's Hunger Fund, World Vision, Toy Bank, International Toy Bank, Today Show, Children's Miracle Network, Operation Iraqi Freedom, Toys for Tots, Princess of Wales Foundation, Andre Agassi Foundation, American Red Cross, Save the Children, Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, NY Police and Fire Widow's Fund, Ronald McDonald House, USO, Mayo Clinic und UNICEF gespendet.

Informationen zu United Way

United Way kämpft für stabile Gesundheit, Bildung und Finanzen für alle Menschen in allen Umgebungen Mit der Unterstützung durch 2,9 Millionen Freiwillige, 9,8 Millionen Spender auf der ganzen Welt und 4,7 Millionen US-Dollar Einnahmen pro Jahr ist United Way die größte privat finanzierte, gemeinnützige Organisation der Welt. Wir sind in 1.800 Gemeinden in mehr als 40 Ländern und Regionen der ganzen Welt tätig und schaffen nachhaltige Lösungen, mit denen unsere Gemeinden ihre Herausforderungen bewältigen können. Zu den Partnern von United Way gehören globale, staatliche und lokale Unternehmen, Wohlfahrtsorganisationen, die Regierung, Zivil- und Glaubensgemeinschaften sowie Pädagogen, Arbeiterführer, Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen, ältere Bürger, Studierende und viele mehr. Weitere Informationen zu United Way finden Sie unter UnitedWay.org. Folgen Sie uns auf Twitter: @UnitedWay und #LiveUnited.

