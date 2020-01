Forever Living Products International, LLC

Forever Living Products verpackt 5 Millionen Essen, um den Hunger in der Welt zu lindern

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire)

Forever Living Products verkündet mir großer Freude, dass es sein Ziel erreicht hat, 5 Millionen Essen für hungernde Menschen in der Welt bereitzustellen. Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben Tausende Mitarbeiter und Forever-Geschäftsinhaber Essen verpackt und Geld gesammelt, damit Familien und Kinder in aller Welt nicht hungern müssen.

Am 18. Dezember veranstaltete das Unternehmen ein Meal-Packing-Event, um diesen bedeutenden Meilenstein im Kampf gegen den Hunger zu feiern. In Forevers Heimatstadt Scottsdale (Arizona) verpackten mehr als 200 Freiwillige und Mitarbeiter Essen, um den erfolgreichen Abschluss der Forever We Rise-Kampagne zu markieren. Rex Maughan, Gründer und CEO von Forever Living, läutete die feierliche Glocke, als die 5-millionste Mahlzeit verpackt war.

Die Kampagne entstand aus der Partnerschaft zwischen Forever Living Products und Rise Against Hunger und hatte sich das Ziel gesetzt, bis 2020 insgesamt 5 Millionen Essen zu verpacken.

"Mit dem tatkräftigen Einsatz von mehr als 17.000 Forever Living-Mitarbeitern und -Geschäftsinhabern rund um den Globus haben wir unser Ziel von 5 Millionen Essen nicht nur erreicht, sondern sogar noch übertroffen", sagte Forever Living Products President Gregg Maughan. "Mit diesen Essen werden Träume inspiriert und Gemeinschaften gestärkt. Gemeinsam wollen wir es schaffen, dass kein Kind auf der Welt mit leerem Magen zu Bett gehen oder Angst haben muss, woher das nächste Essen kommt."

Freiwilligen-Teams aus 38 Städten in 24 Ländern verpackten eifrig Essen, um das Ziel zu erreichen. Die Essen kommen über 51.000 Menschen in 16 Ländern zugute.

Informationen zu Forever Living Products

Forever Living Products ist der weltgrößte Hersteller und Inverkehrbringer von Aloe vera-Produkten. Das 1978 gegründeten Unternehmen hat seine Präsenz auf mehr als 160 Länder ausgedehnt. Es entwickelt innovative Produkte, um Menschen dabei zu helfen, einen gesunden Lebensstil zu führen und durch den Direktvertrieb der Forever-Produkte einen Lebensunterhalt zu verdienen. Forever unterstützt Rise Against Hunger über seine globalen Niederlassungen und durch die Hilfsorganisation Forever Giving. Weitere Informationen zu Forever Giving finden Sie auf www.forever-giving.org. Weitere Informationen zu Forever Living Products finden Sie aufwww.foreverliving.com.

Informationen zu Rise Against Hunger

Rise Against Hunger ist eine internationale Hilfsorganisation gegen Hunger. Sie war an der Verpackung von Millionen Essen beteiligt, die in 74 Ländern rund um den Globus verteilt wurden. Weitere Informationen zu Rise Against Hunger finden Sie auf www.riseagainsthunger.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1061128/Forever_Living.jpg

