MyGoal Training stellt mobile Laufanalyse mit KI vor

Dresden (ots)

Pünktlich zum Start der Laufsaison hat die Trainingsplattform MyGoal Training® ihre mobile Laufanalyse vorgestellt. Erstmals können Ausdauersportler ihre Lauftechnik dort analysieren lassen, wo sie zu Hause sind - auf ihrer Laufstrecke. Die neuartige Software ermöglicht individuelle Videoanalysen ohne zusätzliche Sensoren oder Markierungen, wie sie bei Laufbandanalysen noch verwendet werden. Die Innovation ist das Ergebnis einer EU-geförderten Forschung sowie eines Transferprojektes mit der Technischen Universität Chemnitz.

Mit Unterstützung einer künstlichen Intelligenz erkennt das System auf Läufervideos, die mit jedem Smartphone aufgenommen werden können, Bewegungsmuster und kritische Faktoren wie Fußaufsatz, Körperhaltung und Armeinsatz. Ohne aufwändiges Setup kann praktisch jeder Winkel am Körper buchstäblich im Vorbeigehen bzw. -laufen gemessen und ausgewertet werden. So werden Laufanalysen an jedem Ort möglich.

Innovation aus Sachsen

MyGoal Training® hilft Ausdauersportlern ihre Ziele zu erreichen. Dafür entwickelt das Unternehmen aus Lauta in Sachsen (Landkreis Bautzen) eigene Trainingssoftware bei der die 1:1-Beziehung zwischen Trainer und Athlet im Mittelpunkt steht. Für die KI-Entwicklung hatte das Team um den Unternehmer und Experten für digitale Transformation, Mathias Priebe, eine EU-Direktförderung aus Brüssel bekommen.

An der Forschung und Entwicklung ist unter anderem der Fachbereich IT an der TU Chemnitz beteiligt. Zurzeit arbeitet MyGoal Training® an der Übertragung des Prinzips auf eine Ganganalyse für Schlaganfall-Patienten. Weitere Anwendungsmöglichkeiten sieht das innovative Start-up bei orthopädischen Einschränkungen und in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge.

Individuelles Training mit Laufanalyse

MyGoal Training® betreut Ausdauersportler mit kostengünstigen individuellen Trainingsplänen und persönlicher Trainerbetreuung. Mit dem Einsatz von KI will das Unternehmen die Arbeit von Trainern und Therapeuten unterstützen und nicht ersetzen. So gehören beispielsweise zum Triathlon Trainingsplan detaillierte Schwimmprogramme, Athletikeinheiten und Radtrainings, die vom Trainerteam an die Trainingsbedingungen der Athleten angepasst werden. Die mobile Laufanalyse ist dabei immer inklusive. Kunden können das Angebot 30 Tage kostenlos testen.

