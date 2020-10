Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB

FDP-Berichterstatterin für Gentechnik und neue Züchtungsmethoden, Carina Konrad MdB, erfreut über Chemie-Nobelpreis für CRISPR/Cas9 Gen-Schere

Berlin (ots)

"Mit der Entdeckung der CRISPR/Cas9 Gen-Schere wurde sowohl die Medizin als auch die Biotechnologie revolutioniert. Herzlichen Glückwunsch an Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier für den Chemie-Nobelpreis! Es ist besonders erfreulich, dass mit Charpentier die Direktorin der Berliner Max-Planck Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene für die Erfindung einer revolutionären Zukunftstechnologie ausgezeichnet wurde, deren Nutzen für die europäische Landwirtschaft nicht zur Verfügung steht.

Mit neuen Züchtungstechnologien gibt es neue Chancen für die Landwirtschaft und neue Perspektiven und Möglichkeiten für die Zukunft: Ackerpflanzen könnten mit CRIPR/Cas9 widerstandsfähiger gegen Parasiten, Viren und Pilze werden, oder in Zeiten von langen Hitzeperioden resistenter gegen Trockenheit aufgestellt sein. Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und wünsche mir, dass wir nun auch in Deutschland aus der Theorie in die Praxis kommen. Wir brauchen ein Update des EU- Gentechnikrechts. Entscheidend muss sein, was bei einer Züchtung raus kommt und nicht, wie es gezüchtet wurde! Forschung und Wissenschaft brauchen dringend ein neues Image und ich hoffe, dass der Nobelpreis dazu beiträgt, die Ängste und Sorgen der Gesellschaft zu gentechnischen Verfahren in Interesse umzuwandeln."

Pressekontakt:

Büro Carina Konrad MdB

Pressesprecherin Berlin: Ariane Glindemann

Telefon: 030 227 78346

E-Mail: carina.konrad.ma02@bundestag.de

Original-Content von: Abgeordnetenbüro Carina Konrad MdB, übermittelt durch news aktuell