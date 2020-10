Resonance Consultancy Ltd.

Die besten Städte der Welt im Jahr 2021

Resonance Consultancy hat soeben die neueste Ausgabe des umfassendsten weltweiten Stadtrankings veröffentlicht.

Resonance Consultancy gab heute in ihrem jährlichen Bericht über die besten Städte der Welt die 100 leistungsstärksten Städte der Welt bekannt.

Als führender Berater in den Bereichen Tourismus, Immobilien und wirtschaftliche Entwicklung quantifiziert und vergleicht die Resonance-Rangliste der besten Städte die relative Qualität des Ortes, den Ruf und die Wettbewerbsidentität der wichtigsten Städte der Welt mit einer Million oder mehr Einwohnern. Dieses Ranking gilt als das weltweit gründlichste und basiert auf einer originellen Methodik, die sowohl Schlüsselstatistiken als auch nutzergenerierte Bewertungen und Online-Aktivitäten in Kanälen wie Google, Facebook und Instagram analysiert.

"Die Rangliste der weltbesten Städte setzt sich zusammen aus Erfahrungsfaktoren, die die Menschen bei der Wahl einer Stadt zum Leben und Besuchen als am wichtigsten erachten, sowie aus empirischen Faktoren, die Entscheidungsträger in der Wirtschaft für wichtig für Unternehmen oder Investitionen erachten", so Resonance President & CEO Chris Fair.

Infolgedessen betrachten die Best Cities Rankings von Resonance Städte nicht nur als Orte zum Leben, Arbeiten oder Besuchen, sondern verfolgen einen ganzheitlicheren Ansatz unter Verwendung zahlreicher Faktoren, die sich u.a. auf die Attraktivität des Arbeitsplatzangebots, Investitionen und/oder Besucher beziehen. Diese Faktoren reichen von der Anzahl der kulinarischen Erlebnisse und Museen über die Anzahl der Global 500-Unternehmen bis hin zu direkten Flugverbindungen und der Erwähnung der Stadt auf Instagram.

Basierend auf der Leistung jeder Stadt in den 25 analysierten Faktoren sind die weltbesten Städte für 2021:

1) London, England 2) New York City, USA 3) Paris, Frankreich 4) Moskau, Russland 5) Tokio, Japan 6) Dubai, Vereinigte Arabische Emirate 7) Singapur, Republik Singapur 8) Barcelona, Spanien 9) Los Angeles, USA 10) Madrid, Spanien

Die vollständige Rangliste der 100 besten Städte ist abrufbar unter BestCities.org/Reports/2021-Worlds-Best-Cities/

Und warum ist eine Rangliste der Städte der Welt jetzt so wichtig?

"Die für die diesjährige Rangliste gesammelten Daten bieten eine Momentaufnahme der Leistung dieser Städte und geben Hinweise darauf, wie die Pandemie entstehen konnte", erklärt Chris Fair, President & CEO von Resonance. "In einem Jahr werden wir uns ansehen können, wie sich COVID-19 auf jede dieser Städte ausgewirkt hat, und wir werden sehen, welche Städte sich in dieser Krise als die widerstandsfähigsten erwiesen haben."

Über Resonance Consultancy

Resonance ist ein globales Beratungsunternehmen für strategische und kreative Platzhalter. Als führende Berater für Immobilien, Tourismus und wirtschaftliche Entwicklung kombiniert Resonance Fachwissen in den Bereichen Forschung, Strategie, Markenbildung und Kommunikation, um Reiseziele, Städte und Entwicklungen wertvoller und lebendiger zu machen. ResonanzCo.com

Über BestCities.org

Best Cities ist die Heimat des exklusiven Rankings von Resonance unter den weltweit besten städtischen Reisezielen. Die Daten werden von Nachrichtenagenturen von National Geographic bis Lonely Planet verwendet, und Bloomberg bezeichnet sie als "die umfassendste Studie ihrer Art; sie identifiziert Städte, die für Einheimische, Besucher und Geschäftsleute gleichermaßen attraktiv sind, anstatt nur auf die Lebensqualität oder die touristische Attraktivität zu achten." BestCities.org | #BestCities

