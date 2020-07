Jofodo AG

Gesundheitsnetz Süd eG (GNS) veranstaltet interaktiven "Corona Live-Talk" mit Ärzt*innen und Fachleuten aus dem Gesundheitswesen

Das Gesundheitsnetz Süd (GNS) lädt zum ersten "Corona Live-Talk" ein. Die Veranstaltung findet online am Mittwoch, den 22. Juli um 19.15 Uhr statt. Themen sind unter anderem bürokratische Hürden in Arztpraxen während der Pandemie, Arbeitsteiligkeit in der ambulanten Gesundheitsversorgung oder Belastbarkeit des Corona-Rettungsschirms. Über einen Live-Chat sind Fragen möglich.

Gesprächsteilnehmende sind niedergelassene Ärzte, vertreten durch Andreas Rost, Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, Winfried Plötze von der BARMER und eine leitende Ärztin des MVZ Labor Ravensburg. Wolfgang Bachmann, Vorstand der GNS, moderiert das Gespräch.

"Ärztinnen und Ärzte setzen sich seit Wochen sowohl persönlichen als auch finanziellen Risiken aus. Wir brauchen dringend einen offenen und fachübergreifender Austausch zu Erfahrungen während der Pandemie", so Wolfgang Bachmann, Vorstand bei GNS.

Ambulant tätige Ärzte sind die erste Anlaufstelle im Gesundheitswesen und haben in der Hochphase der Pandemie viele zusätzliche Funktionen übernommen. Abstrich-Zentren wurden aus dem Nichts geschaffen, Schwerpunktpraxen sind entstanden und Bewohner*innen von Alten- und Pflegeheimen wurden engmaschig getestet. Loszulegen, trotz der Unklarheit, ob Investitionen sich refinanzieren, ist nicht einfach und entspricht nicht den systemüblichen Gepflogenheiten. Dennoch ist die Pandemie die Zeit der Macher. Welche Bedeutung speziell einer funktionierenden ambulanten Gesundheitsversorgung zukommt und was zukünftig besser werden muss, werden die Teilnehmer der Gesprächsrunde gemeinsam besprechen.

Gefilmt und ausgetragen wird der GNS "Corona Live-Talk" im Filmstudio einer Tochtergesellschaft der GNS. Die Jofodo AG ist spezialisiert auf neue Formen des Recruitings von Ärzt*innen und Careworkern sowie die Entwicklung und Realisation neuer Informations- und Fortbildungsformate.

Mittwoch, 22. Juli 2020 um 19.15 Uhr, Dauer 60 Minuten

https://jofo.do/gct

Wolfgang Bachmann

Andreas Rost, Facharzt für Allgemeinmedizin

Winfried Plötze (Landesgeschäftsführer Baden-Württemberg, BARMER)

Kai Sonntag (Pressesprecher, KV Baden-Württemberg)

Leitende Ärztin, MVZ Labor Ravensburg

