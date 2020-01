antuit.ai

Antuit.ai wird mit der Übernahme von Forecast Horizon zur Nummer 1 unter den Anbietern von KI-gesteuerten Merchandising- und Planungslösungen

Frisco, Texas (ots/PRNewswire)

Mit dieser Firmenübernahme wird antuit.ai zum führenden Anbieter von cloudbasierten KI-Lösungen für den Spezialartikel-, Mode- und Schuhhandel

Antuit.ai, ein Unternehmen von Goldman Sachs und führender Anbieter von cloudbasierten KI-Lösungen zur Prognostizierung, Preisgestaltung und Personalisierung, hat Forecast Horizon erworben, einen innovativen Entwickler von KI-gesteuerten SaaS-Produkten, die Einzelhändler bei der Preisoptimierung, Sortimentgestaltung, Warensteuerung und der Organisation von Sonderaktionen unterstützen. Mit der Firmenübernahme wird antuit.ai nicht nur zu einem der Hauptakteure in der Branche, sondern auch zu einer zentralen Anlaufstelle für jene Kunden aus dem Mode-/Bekleidungs-, Schuh- und Fachhandel, die nach KI-gestützten Merchandising- und Planungslösungen suchen.

Weltklasse-Einzelhändler und Konsumgüterhersteller setzen die Lösungen von antuit.ai in großem Maßstab ein, um weltweit überdurchschnittliche Geschäftsergebnisse mit höheren Umsätzen, Margen und Absatzzahlen zu erzielen. Antuit.ai ist für seine bahnbrechenden KI-Lösungen bekannt und geht mit zügigen Innovationen und Akquisitionen auf das wachsende Interesse jener Kunden ein, deren Ziel es ist, durch den Einsatz von KI mehr Einfluss zu gewinnen.

Craig Silverman, CEO von antuit.ai, sagt: "Wir freuen uns, das Team, die Produkte und die Kundenpartner von Forecast Horizon nun in unserer antuit.ai-Familie begrüßen zu dürfen; wir werden damit das Innovationstempo innerhalb unseres KI-SaaS-Portfolios für den Einzelhandel merklich beschleunigen. KI-basierter Wandel ist das Gesprächsthema in jeder Chefetage, und das kombinierte Portfolio von antuit.ai und Forecast Horizon wird unseren Kunden dabei helfen, ihr Wertsteigerungspotenzial zu verbessern."

Die KI-SaaS-Lösungen von Forecast Horizon für den Einzelhandel - Markdown- und Promo-Optimierung, Sortimentsplanung und Warensteuerung - geben Maßnahmen vor, die Händlern und Planenden dabei helfen, ihre Absatzzahlen und Margen zu erhöhen und den Lagerbestand über den gesamten Ein- und Verkaufsprozess hinweg zu optimieren.

"Wir freuen uns, nun zum innovativen und äußerst kundenorientierten Team von antuit.ai zu gehören. Mit unseren kombinierten Stärken im Bereich der KI-SaaS-Lösungen für den Mode-, Schuh- und Fachhandel werden wir uns ab sofort noch besser von der Konkurrenz abheben. Wir sind jetzt ideal dazu positioniert, um zu einer führenden Kraft in diesem Marktsegment zu werden", sagte Kaushik Katari, Gründer und CEO von Forecast Horizon, der betonte, dass sein gesamtes Team antuit.ai beitreten wird.

Franck Cohen, vormals President of Cloud, ERP und Industry Solutions bei SAP und aktuell Vorstandsmitglied bei antuit.ai, sagte: "Der Retail-Markt sucht nach Lösungen für die digitale Transformation in den Bereichen Merchandising, Marketing und Supply Chain, und antuit.ai ist mit seinem erweiterten Portfolio an KI-SaaS-Lösungen für den Einzelhandel optimal dazu geeignet, Unternehmen dabei zu unterstützen, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen, während die Branche diesen rapiden Wandel durchläuft."

Informationen zu antuit.ai

Antuit.ai, ein Unternehmen von Goldman Sachs, ist einer der führenden Anbieter von KI-gesteuerten Merchandising- und Planungslösungen. Weltklasse-Einzelhändler und Konsumgüterhersteller setzen die Lösungen von antuit.ai ein, um ihre Unternehmen digital zu transformieren und überdurchschnittliche Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf www.antuit.ai.

Pressekontakt:

Mary Pitzer

antuit.ai

+1 214.618.0939

mary.pitzer@antuit.ai

Ronald Margulis

RAM Communications

+1 908.272.3930

ron@rampr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429190/Antuit_Logo.jpg

Original-Content von: antuit.ai, übermittelt durch news aktuell