HAVI Logistics GmbH

HAVI übernimmt Logistik für Lieferservice GORILLAS

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Der Logistik- und Supply Chain Spezialist übernimmt in Deutschland die Logistikdienstleistungen für GORILLAS und begleitet das Startup beim rasanten Wachstum.

Roland Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung HAVI Logistics GmbH: "Wir freuen uns sehr, Teil der "GORILLAS-Story" zu sein und GORILLAS bei ihrem Ziel "Wir liefern in 10 Minuten überall hin" mit unseren Services zu unterstützen."

HAVI hat die Logistikservices für das Trocken- und Tiefkühlsortiment von GORILLAS übernommen. Zusätzlich nutzt der Logistiker lokale Standorte als Zwischenlager für weitere Vor-Lieferanten und bringt die Ware gesamtheitlich direkt zu zahlreichen Mikro-Fulfillment-Zentren in mehreren Großstädten.

"Der Einstieg in das neue Kundensegment ist Teil unserer Strategie für die nächsten Jahre. Wir wollen unsere Erfahrung und unser Wissen beim Aufbau von Food-Logistik gezielt auch auf andere Branchensegmente erweitern", so Roland Schmidt.

Über HAVI International

HAVI ist ein globales, eigentümergeführtes Unternehmen, das auf die Innovation, das Management und die Optimierung von Lieferketten führender Marken spezialisiert ist. Angeboten werden ganzheitliche, integrierte Lösungen entlang der gesamten Supply Chain vom Rohstoff bis zum Kunden. Die Services reichen von Supply Chain Management, Logistik über Sourcing und Packaging bis hin zu Marketing Services von TheMarketingStore. Gegründet im Jahr 1974 beschäftigt HAVI mehr als 10.000 Mitarbeiter und beliefert Kunden in mehr als 100 Ländern. Zu den Kunden zählen unter anderem McDonald's, IKEA, Subway, Starbucks, KFC und Shell.

Mehr Informationen unter HAVI.com

Über HAVI Deutschland und die Nachhaltigkeitsstrategie

In Deutschland ist HAVI an insgesamt 9 Standorten mit rund 1.400 Mitarbeitern vertreten. Zu den Kunden in Deutschland zählen unter anderem bekannte Marken wie McDonald's, Nordsee, KFC und Vapiano. Nachhaltigkeit steht im Fokus des Supply Chan Spezialisten für die Systemgastronomie. Mit seinem Beitritt zur Science Based Targets initiative (SBTi) hat HAVI sich offiziell verpflichtet, seinen CO2-Fußabdruck noch weiter zu verringern. Dafür setzt das Unternehmen auf die hauseigene LNG-LKW-Flotte in Deutschland, zwei eigene LNG-Tankstellen, nachhaltige Gebäudetechnik mit CO2-neutralen Kälteanlagen, 100 Prozent Grünstrom, Wärmerückgewinnung und innovative Recycling- und Waste Management Services. Dazu zählt unter anderem das erste Becher-Recyclingsystem in ganz Deutschland.

Original-Content von: HAVI Logistics GmbH, übermittelt durch news aktuell