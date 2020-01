Sapiens International Corporation

Sapiens übernimmt das deutsche Insurtech sum.cumo, um seine Präsenz in der DACH-Region auszubauen

Hamburg, Deutschland und Holon, Israel (ots/PRNewswire)

Übernahme eines der laut Intelligent Insurer "Insurtech: Hot 100" ermöglicht es Sapiens, seine digitalen Angebote weltweit zu verbessern

Sapiens International Corporation, (NASDAQ: SPNS) (TASE: SPNS), ein führender weltweiter Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft, hat heute bekannt gegeben, dass es für bis zu 28,4 Millionen Euro den deutschen Technologie-Anbieter sum.cumo übernommen hat, der innovative und disruptive kundenzentrierte digitale Lösungen hauptsächlich für die Versicherungswirtschaft anbietet.

sum.cumo bedient Versicherer in der DACH-Region und hilft ihnen dabei, ihr Geschäftsmodell zu etablieren und Marketingvorteile zu erzielen. Die Unternehmensspezialisten für Beratung, User Experience, Marketing und Technologie ermöglichen es den Versicherern, erfolgreiche E-Commerce-Umgebungen anzubieten.

sum.cumo wurde 2010 gegründet; das Unternehmen war zuvor im Besitz der Bayerischen Versicherungsgruppe, die derzeit zu den Kunden von sum.cumo gehört. Der weltweit führende Herausgeber "Intelligent Insurer" zählt das Unternehmen zu den "Insurtech: Hot 100". sum.cumo verfügt über mehr als 150 Technologie- und Versicherungsspezialisten und bedient mit Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf und Zürich Kunden in Deutschland und der Schweiz.

Durch die Übernahme ist Sapiens in der Lage, seine Präsenz auszubauen und sein gesamtes Produkt- und Service-Portfolio - gemeinsam mit den Leistungen von sum.cumo - in der DACH-Region anzubieten (Deutschland, Schweiz und Österreich). Sapiens wird weiterhin in die Angebote von sum.cumo investieren, das Unternehmen unterstützen und mithilfe der Lösungen und der Expertise von sum.cumo die eigenen digitalen Angebote weltweit verbessern.

"Der große, lukrative deutsche Markt und der gesamte europäische Markt sind für Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungswirtschaft extrem attraktiv", unterstreicht Craig Beattie, Senior Analyst beim Beratungsunternehmen Celent. "Diese Übernahme zeigt das Engagement von Sapiens, die eigene Präsenz in der Region und die Verbreitung der Sapiens DigitalSuite zu stärken, um Kunden besser bedienen zu können, die in der Versicherungsbranche eine E-Commerce-Strategie verfolgen."

"Sapiens hat eine Wachstumsstrategie implementiert, die Unternehmensübernahmen umfasst, um die eigene Geschäftsentwicklung zu beschleunigen", erläutert Roni Al-Dor, Präsident und CEO von Sapiens. "Wir sind ein strategischer Käufer, der darauf achtet, dass die potenziellen Unternehmen zu unserem Leitbild, unserer, Vision und unserer Unternehmenskultur passen. "sum.cumo hat als eines der innovativsten Insurtech-Unternehmen der Region unsere Parameter erfüllt. Die Durchdringung der DACH-Region ist Teil der langfristigen Wachstumsstrategie von Sapiens. Unser Geschäft in dieser Region nimmt zunehmend Fahrt auf, und mit dem talentierten Team von sum.cumo und seinen Kunden werden wir unsere Präsenz in der Region deutlich ausbauen können."

"Die Verbindung mit Sapiens bildet für das Team und die Kunden von sum.cumo eine ausgezeichnete Chance. Als Insurtech- und Scale-up-Unternehmen sind wir überzeugt davon, dass Sapiens der richtige Partner für uns ist", meint Björn Freter, Gründer und Co-CEO von sum.cumo. "Wir werden unsere Kunden weiterhin intensiv unterstützen und ihnen bei Entwicklung und Ausbau ihres Geschäfts helfen."

"sum.cumo hat den bestmöglichen Partner gefunden", betont Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Versicherungsgruppe. "Die Konzentration von Sapiens auf Versicherungen sowie technische Softwarelösungen und Dienstleistungen wird dieses innovative Team in die Lage versetzen, das Wachstum fortzusetzen und die Kunden in der DACH-Region noch besser zu bedienen. Wir haben in den vergangenen Jahren gern mit sum.cumo zusammengearbeitet, werden weiterhin von den Angeboten von sum.cumo profitieren und gleichzeitig an künftigen Angeboten zum gegenseitigen Nutzen arbeiten."

Hauptziel der Übernahme ist eine verstärkte Präsenz von Sapiens in der DACH-Region. sum.cumo erwartet für 2019 Nicht-GAAP-Erträge von EUR 15 Millionen sowie eine Rentabilität im niedrigen einstelligen Bereich. Der Gesamtpreis beträgt bis zu EUR 28,4 Mio. (EUR 24,4 Mio. in bar und EUR 4 Mio. in Sapiens-Aktien), einschließlich Aufwendungen für die Bindung von Schlüsselmitarbeitern. Die Übernahme wird ab dem zweiten Halbjahr 2020 zu einem Rentabilitätszuwachs führen. Die Umsetzung der Transaktion ist noch an bestimmte aufsichtsrechtliche Genehmigungen gebunden. Der Abschluss wird für Mitte des ersten Quartals 2020 erwartet.

Über Sapiens

Sapiens International Corporation befähigt Versicherungen, in einer sich entwickelnden Branche erfolgreich zu sein. Das Unternehmen bietet digitale Softwareplattformen, Lösungen und Dienstleistungen für Märkte wie Komposit-, Lebens-, Renten-, Rückversicherungs-, Finanz- und Compliance- sowie Arbeitsunfallversicherungen und Finanzmärkte an. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung und über 500 Unternehmenskunden weltweit hat Sapiens bewiesen, dass es in der Lage ist, die Kern-, Daten- und digitalen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Für weitere Informationen: www.sapiens.com.

Über sum.cumo

sum.cumo steht für die erfolgreiche, ganzheitliche Digitalisierung von traditionellen Geschäftsmodellen. Seine Standorte in Hamburg, Düsseldorf und Zürich bieten Unternehmen der Lotterie- und Versicherungsbranche disruptive Innovationen und kundenzentrierte Lösungen basierend auf neuesten Technologien an. Begleitet von unseren Spezialisten aus Beratung, User Experience, Front- und Backend-Entwicklung sowie Marketing ist der Erfolg jedes einzelnen Projekts von der anfänglichen Idee bis zur endgültigen Umsetzung garantiert. Für weitere Informationen: http://www.sumcumo.com/.

Logo: http://mma.prnewswire.com/media/585787/Sapiens_Logo.jpg

Investoren- und Medienkontakt Carolin von Below Corporate Communication sum.cumo GmbH, Hamburg Mobil: +49 171 8800976 Telefon: +49 40 228609534 E-Mail: carolin.vonbelow@sumcumo.com

Yaffa Cohen-Ifrah Chief Marketing Officer sowie Head of Corporate Communications Sapiens International Mobil: +1-201-250-9414 Telefon: +972-3-790-2026 E-Mail: Yaffa.cohen-ifrah@sapiens.com

Original-Content von: Sapiens International Corporation, übermittelt durch news aktuell