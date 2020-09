ZeroLight

Lucid Motors arbeitet mit ZeroLight zusammen und gestaltet das Einkaufserlebnis für Luxusfahrzeuge neu

Newcastle Upon Tyne, England (ots/PRNewswire)

Der Lucid Air startet mit einer bahnbrechenden, Cloud-basierten Customer Journey, die die digitale Erkundung und die individuelle Anpassung der Luxus-Elektrolimousine mithilfe von Visualisierungstechnologien aus der Spielebranche ermöglicht

Lucid Motors und ZeroLight kündigen ihre Zusammenarbeit an, die darauf abzielt, Kunden, die die neue elektrische Luxuslimousine Lucid Air kennenlernen, individuell ausstatten oder kaufen möchten, eine bahnbrechendes, Cloud-basiertes Kauferlebnis zu bieten. Damit soll den Bedürfnissen des modernen Luxuskäufers entsprochen werden, der sich ein umfassenderes digitales Einkaufserlebnis wünscht, das die virtuelle und die physische Welt miteinander kombiniert. Der "Design Yours"-Konfigurator von Lucid Air ist jetzt über die neu ins Leben gerufene Lucid Motors-Website verfügbar.

Der Konfigurator von Lucid ist der realistischste Designkonfigurator, der jemals geschaffen wurde und verfügt über eine Technologie zur Strahlverfolgung, wie sie auch in modernen Videospielen zur Verschmelzung virtueller und physischer Welten eingesetzt wird. Der Konfigurator wird über die Cloud bereitgestellt und gestreamt und bietet so erstmals eine wahre Mobil-Erfahrung. Lucid Air kann auf allen Mobilgeräten benutzt werden und der Kunde kann aus einer Reihe an austauschbaren, von Kalifornien inspirierten Hintergründen wählen - mit naturgetreu dargestellten Features wie sich bewegenden Wellen und zwitschernden Vögeln. Die gesamte Lösung basiert auf ähnlich fortschrittlichen Techniken. So wird das digitale Zwillingsmodell des Lucid Air aus den Daten erstellt, die bei der Konzipierung des Fahrzeugs selbst entwickelt wurden. Dies bedeutet, dass der Konfigurator auf der Stelle aktualisiert werden kann, wenn neue Funktionen, Farben oder Materialien verfügbar sind.

Lucid Motors hat mit ZeroLight zusammengearbeitet, um das gesamte Kundenerlebnis nahtlos in ein einheitliches, durchgängiges Erlebnis zu integrieren, bei dem die Grenzen zwischen Online- und In-Store-Erlebnis verschwimmen und mit dem sich die Interaktionen mit den Kunden in Echtzeit personalisieren lässt. Durch die Verknüpfung der einzelnen Phasen können die Kunden von Lucid Motors so das luxuriöse Eins-zu-Eins-Einkaufserlebnis online über das "Lucid Live Studio" verwenden, eine gemeinsam genutzte Konfigurationslösung, die auf dem Concierge-Produkt von ZeroLight basiert und den weltweit ersten Einsatz dieser Technologie in einer Automobilanwendung darstellt. Diese Cloud-basierte Lösung ahmt das persönliche Verkaufserlebnis digital nach, ohne dabei auf Screensharing angewiesen zu sein. So kann der Kunde bequem von zu Hause aus ein Auto steuern, während ein Verkaufsberater ihn virtuell durch die wichtigsten Funktionen und Konfigurationsoptionen führt.

"Lucid Air läutet eine neue Ära der Luxusmobilität ein, die ein extrem hohes Maß an integriertem Design und Technologie bietet", so Derek Jenkins, Vice President of Design bei Lucid Motors. "Wir haben ein Kundenerlebnis geschaffen, das diesen Fortschritt in jeder Hinsicht widerspiegelt, und in Zusammenarbeit mit ZeroLight haben wir eine einzigartige, umfassende Erlebnisreise geschaffen, bei der der Kunde die Freiheit hat, den Lucid Air jederzeit gemäß seiner eigenen Wünsche zu erkunden, zu konfigurieren und zu kaufen - jederzeit, und auf egal welchem Gerät."

Gemeinsam haben Lucid Motors und ZeroLight ein einzigartiges Netzwerk innovativer, personalisierter und visuell beeindruckender Erlebnisse geschaffen, die nahtlos über die Cloud integriert werden. Fotorealistische Grafiken und interaktive Erlebnisse erwecken den Lucid Air an allen Berührungspunkten zum Leben. Mit der Cloud-basierten 3D-Visualisierungsplattform von ZeroLight kann Lucid Motors beispiellose Echtzeitgrafiken liefern, sowohl online als auch in seinen Ausstellungsräumen. Online kann der Kunde die von ZeroLight entwickelten Palette and Palette+ Konfiguratoren nutzen, die das Erkunden und die Konfiguration der Fahrzeuge auf jedem Gerät in höchster Qualität möglich machen. Im Verkaufsraum von Lucid kann der Kunde dann den 4K-Virtual Reality-Konfigurator verwenden, um seine Auswahl fertigzustellen. In jede dieser Lösungen konnte Lucid Motors eine Reihe einzigartiger Innovationen von ZeroLight implementieren, darunter die weltweit erste Cloud-basierte Wiedergabe mit Strahlverfolgung, die weltweit erste volumetrische Videoumgebung mit Cloud-Rendering und die weltweit erste Virtual-Reality-Erfahrung für mehrere Benutzer und mit mehreren Fahrzeugmodellen.

"Das ist der weltweit fortschrittlichste Weg zum Autokauf, der Maßstab, an dem ab jetzt alle Einkaufserlebnisse im Automobilbereich gemessen werden. Mit der Umsetzung der Vision von Lucid Motors haben wir gezeigt, wie Cloud-basierte 3D-Visualisierung jahrzehntealte Verkaufsstrukturen ändern und den gesamten Kaufprozess modernisieren kann. Dank der Cloud revolutionieren wir die Art und Weise, wie die Welt Autos kauft", so Darren Jobling, CEO von ZeroLight.

Die Kunden können ihre Informationen auch dafür zur Verfügung stellen, persönliche Verkaufserlebnisse zu erstellen und individuell anzupassen und auf Wunsch mithilfe der SpotLight Suite-Plattform von ZeroLight personalisierte visuelle Inhalte wie Bilder, Videos und interaktive Kundenseiten erstellen. Diese einheitliche Einkaufsumgebung macht die Hyper-Personalisierung zu einem Standardmerkmal bei jedem Kauf des Lucid Air.

Informationen zu ZeroLight

ZeroLight ist ein Spezialist für 3D-Visualisierung und bietet der Automobilindustrie Lösungen für die Fahrzeugkonfiguration und die Erstellung von Inhalten. Diese global skalierbaren Lösungen wurden zur Verbesserung der digitalen Touchpoints während des gesamten Autokaufs entwickelt. Sie bieten den Kunden Wettbewerbsvorteile und sorgen für mehr Engagement, höhere Verkaufszahlen und niedrigere Kosten für die Produktion von Inhalten. Weitere Informationen zu ZeroLight finden Sie auf zerolight.com

