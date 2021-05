TI Fluid Systems

TI Fluid Systems stellt neue integrierte thermische Verteilerbaugruppen für Elektrofahrzeuge vor

Auburn Hills, Mich. (ots/PRNewswire)

TI Fluid Systems (LSE:TIFS), ein weltweit führender Anbieter von Flüssigkeitssystemen für die Automobilindustrie, hat einen innovativen Ansatz für das Kühlmittelmanagement in elektrifizierten Fahrzeugen vorgestellt. Bei der neuen Technologie handelt es sich um eine Integrated Thermal Manifold-Baugruppe (ITMa), die das komplexe Leitungsdesigns mithilfe eines einteiligen, leichtgewichtigen, blasgeformten Kunststoffverteilers optimiert und so bei Elektrofahrzeugen der nächsten Generation mehrere Leitungsbündel mit thermischen Kreisläufen zum Heizen und Kühlen ersetzt.

Aktuelle EVs verwenden typischerweise mehrere komplexe Gummi-, Aluminium- oder mehrschichtige Kunststoffleitungen, die eng aneinander gepackt unter der Motorhaube oder am Fahrgestell montiert sind. TI Fluid Systems hat die Fuel Tank Blasformtechnologie aus seiner Abteilung Fuel Tank and Delivery Systems (FTDS) zu einem einteiligen integrierten thermischen "Verteiler" (ITMa) weiterentwickelt. Dieser einteilige blasgeformte Kunststoffverteiler bietet OEMs einen erheblichen Mehrwert: verbesserte Durchflussleistung für Effizienzsteigerungen, geringere Teileanzahl für die Unter- und Endmontage des Fahrzeugs, geringeres Gewicht und reduzierte Investitionskosten für die Werkzeuge.

Zusätzlich zum ITMa-Kühlmitteldurchflussdesign hat die FTDS-Division von TI Fluid Systems weiteres Integrationspotenzial für die Flüssigkeitsspeicherung (Kühlmittelausdehnungsgefäß), die Flüssigkeitstemperaturregelung (Wärmetauscher/Sensoren) und die Flüssigkeitszufuhr (Pumpen) in seiner sehr kompakten Modullösung demonstriert. Ähnlich wie aktuell die Kraftstofffördermodule, sind diese integrierten thermischen Modulbaugruppen sehr individuell auf jedes OEM-Fahrzeug oder jede Anwendung zugeschnitten und können für verschiedene Systemtypen mit mehreren thermischen Kreisläufen konstruiert werden.

"Unsere Innovationen der letzten Jahre haben die Aufmerksamkeit der OEMs geweckt, da wir uns von 'Build-to-Print'-Komponenten hin zu einer 'innovativen Zusammenarbeit' von EV-Subsystemen bewegen", sagte Hans Dieltjens, COO. "TI Fluid Systems ist ein differenzierter Lieferant und wir können unser Fluid-Know-how jetzt für die thermischen Herausforderungen von Evs nutzen. Wir demonstrieren erfolgreich die Fähigkeit, unsere Fluid-Kompetenzen, Fähigkeiten und Ressourcen zu bündeln und so eine Serie von neuen, bahnbrechenden EV-Produkten mit verschiedenen Integrationsniveaus anzubieten."

TI Fluid Systems hat die erste Anwendungsfreigabe für die internationale EV-Plattform für das Modelljahr 2023 bei einem führenden europäischen Großserien-OEM erhalten.

Informationen zu TI Fluid Systems

TI Fluid Systems ist ein weltweit führender Hersteller von Flüssigkeitsspeicher-, transport- und -abgabesystemen, die in erster Linie für den Markt der leichten Nutzfahrzeuge bestimmt sind. Mit fast 100 Jahren Erfahrung im Bereich der Flüssigkeitssysteme für die Automobilindustrie verfügt TI Fluid Systems über Produktionsstätten an 107 Standorten in 28 Ländern und beliefert alle großen globalen OEMs.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.tifluidsystems.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/811902/TI_Automotive_Logo.jpg

Original-Content von: TI Fluid Systems, übermittelt durch news aktuell