ESCP Berlin - European Center for Digital Competitiveness

Einladung zur Pressekonferenz: Digital Engagement Reports 2021

Stärken und Schwächen der europäischen Regierungschefs bei der Digitalisierung

Berlin (ots)

Die Digital Engagement Reports 2021 werden in einer virtuellen Pressekonferenz präsentiert.

Termin: Mittwoch, 7.Juli 2021 um 10 Uhr 30

Teilnahme unter: https://us02web.zoom.us/j/81883011188

Prof. Dr. Philip Meissner, ESCP, European Center for Digital Competitiveness,

stellt die wichtigsten Ergebnisse des Digital Engagement Reports 2021 vor.

Der Report untersucht, welche Regierungschefs das Zukunftsthema Digitalisierung am kompetentesten managen. Das Ranking zeigt eklatante Unterschiede und Defizite auf.

Es gibt Antworten unter anderem auf diese Fragen:

Wie kompetent sind Regierungschefs beim Thema Digitalisierung?

Setzen die Spitzenpolitiker auf die richtigen Schlüsseltechnologien?

Welche Rolle spielen digitale Bildung und Entrepreneurship?

Welche Technologien müssen eine stärkere Rolle spielen?

Die ESCP Business School ist eine internationale Wirtschaftshochschule mit Standorten in 6 europäischen Metropolen. Gegründet in 1819 ist die ESCP die älteste Business School weltweit. Bis heute belegt die Business School regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Rankings der Financial Times. Akademische Schwerpunkte der ESCP Berlin sind die Themen Entrepreneurship, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

