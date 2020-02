Vasco Electronics

Mobiler Übersetzer von Vasco Electronics gewinnt den GLOMO Award

Vasco Mini als bestes Mobilgerät 2020 ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Vasco Translator Mini 2 hat den wichtigsten Preis der Mobilfunk-Branche gewonnen: Den Global Mobile (GLOMO) Award 2020 in der Kategorie "Best Connected Consumer Device". Der mobile Sprachübersetzer konnte die Jury mit seiner einfachen Bedienung und einem einzigartigen Pluspunkt überzeugen: In 50 Sprachen und 150 Ländern übersetzt Vasco Mini 2 unbegrenzt kostenlos!

"Wir sind sehr stolz, dass wir den GLOMO Award in diesem für die Branche so außergewöhnlichen Jahr 2020 gewonnen haben", erklärt Maciej Goralski, CEO von Vasco Electronics. "Denn nichts kann die persönliche Begegnung von Menschen ersetzen, und genau dafür stehen unsere mobilen Übersetzungsgeräte."

Die Jury des GLOMO Awards lobt Vasco Mini in der Begründung als "smartes, eigenständiges Produkt, das seinen Markt genau versteht." Mit der Betonung von Einfachheit und guter Funktionalität konzentriere sich Vasco Electronics auf die richtigen Grundsätze, so die Jury.

Vasco Mini 2 ist der weltweit erste Sprachübersetzer mit Gratis-Mobilverbindung. In 50 Sprachen und mehr als 150 Ländern der Erde übersetzt das Gerät kostenlos - ein Leben lang! Der 42 x 113 x 12 Millimeter kleine Reisebegleiter wiegt nur 70 Gramm und ist intuitiv zu bedienen. Spracheingabe, Sprachausgabe und Mobilverbindung erlauben Unterhaltungen mit rund 90 Prozent der Weltbevölkerung.

Vasco Mini funktioniert ohne App, ohne Smartphone, ohne Abonnement, ohne Vertrag und ohne Folgekosten. Auch Aktualisierungen sind lebenslang gratis.

Der GLOMO Award Jury gefiel zudem die 96-prozentige Übersetzungsgenauigkeit von Vasco Mini sowie die "perfekte muttersprachliche Aussprache." Das Gerät sei "entwickelt worden, um alle Sprachbarrieren einzureißen."

Das Fazit der zwölfköpfigen Jury aus internationalen Mobilfunk-Experten lautet: "Vasco Mini 2 sorgt für flüssige Gespräche und macht das Leben einfach."

Die vollständige Jury-Begründung finden Sie auf https://www.mwcbarcelona.com/glomos/vasco-electronics-for-vasco-mini2

Mehr Informationen zu Vasco Mini 2 gibt es auf https://vasco-electronics.de/translator/vasco-mini2.html

Pressekontakt:

Vasco Electronics

Flughafenallee 26 | 28199 Bremen

Telefon: +49 (0)421 70 86 92 89

E-Mail: presse@vasco-electronics.de

https://vasco-electronics.de

Original-Content von: Vasco Electronics, übermittelt durch news aktuell