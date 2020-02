Vasco Electronics

Sprachwunder auf der GLOMO-Shortlist

Vasco Translator Mini 2 für Global Mobile Award 2020 nominiert

Bremen (ots)

"Best Connected Consumer Device" - der Vasco Translator Mini 2 steht im Finale um den renommierten Preis des Mobile World Congress (MWC Barcelona). Ein einzigartiges Feature hat den elektronischen Reisebegleiter auf die Shortlist der #GLOMOAwards 2020 gebracht: In 50 Sprachen und 150 Ländern übersetzt er unbegrenzt kostenlos!

Der GSMA Mobile World Congress in Barcelona, Top-Event der Mobilfunkwelt, bietet die Bühne für die wichtigste Preisverleihung der Branche: Zum 25. Mal sucht die Jury der #GLOMOAwards die innovativsten Mobil- bzw. Digitalprodukte des Jahres. Kreationen von Apple, Samsung oder Huawei sind in den verschiedenen Kategorien nominiert. Doch auch ein Leichtgewicht des Sprach-Spezialisten Vasco Electronics mischt 2020 mit: der Vasco Translator Mini 2, nominiert in der Kategorie 4d - Best Connected Consumer Device.

Der Mini 2 kann Reisenden viel Geld sparen: "Es ist der weltweit erste Sprachübersetzer mit Gratis-Mobilverbindung", erklärt Vasco-CEO Maciej Goralski. "In 50 Sprachen und mehr als 150 Ländern der Erde übersetzt er kostenlos - und zwar für immer!" Das Gerät ist 42 x 113 x 12 Millimeter klein, 70 Gramm leicht und extrem einfach zu bedienen. Spracheingabe, Sprachausgabe und Mobilverbindung erlauben Unterhaltungen mit rund 90 Prozent der Weltbevölkerung, ohne eigene Sprachkenntnisse zu besitzen.

Mobile Übersetzungsgeräte mit Spracherkennung erforderten bislang WLAN, einen Hotspot oder eine Daten-SIM. Doch WLAN findet sich keineswegs überall, für einen Hotspot ist ein Zweitgerät nötig, und Daten-Roaming kann teuer werden. Der Mini 2 sorgt hier für Sicherheit. Dank weltweit unbegrenzten Internetzugangs funktioniert er ohne App, ohne Smartphone-Verbindung, ohne Abonnement, ohne Vertrag und ohne Folgekosten.

- Infos zum Award sowie die Shortlist unter http://ots.de/Ujm1MG - Technische Informationen zum Vasco Mini: https://vasco-electronics.de/translator/vasco-mini2.html

Pressekontakt:

Vasco Electronics

Flughafenallee 26, 28199 Bremen

Telefon: +49 (0)421 70 86 92 89

E-Mail: presse@vasco-electronics.de

www.vasco-electronics.de

