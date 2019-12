Jiangxi Provincial Department of Culture and Tourism

Landschaftskulisse von Jiangxi trifft auf Maya-Zivilisation - Tourismuskampagne "Beautiful Jiangxi Scenery" kommt nach Mexiko

Das Referat Kultur und Tourismus der chinesischen Provinz Jiangxi hat am 13. Dezember die Tourismuskampagne "Beautiful Jiangxi Scenery" 2019 nach Mexiko-Stadt gebracht. Die Kampagne hat zum Ziel, Jiangxis einzigartiges Angebot für Kulturtouristen vor der mexikanischen Tourismusbranche und der Öffentlichkeit zu präsentieren und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu fördern.

Ding Xinquan, stellvertretender Generaldirektor des Referats Kultur und Tourismus der Provinz Jiangxi, stellt einen Vergleich zwischen der Maya-Zivilisation und der chinesischen Zivilisation her. Beide Zivilisationen haben eine lange Geschichte und die Entwicklung der Menschheit maßgeblich mitgeprägt. Auf beiden Seiten gibt es einen großen Reichtum an Geschichte und Kultur, was eine breite Basis für die gegenseitige Kooperation schafft. Das Potenzial für die Zusammenarbeit bei kulturellen und touristischen Initiativen ist riesig.

Nach Worten von Ding gibt es in der Umgebung des Poyang-Sees in der Provinz Jiangxi zahlreiche Touristenattraktionen, darunter der Berg Lushan, Jingdezhen, Wuyuan, der Berg Sanqing, Guifeng und der Berg Longhu. Zum Erlebnisangebot gehören Berge, Seen, historische Dörfer, Keramik und religiöse Kultur. Entlang dieser Reiseroute können internationale Touristen das authentische China erleben. Ding drückte die Hoffnung aus, dass mehr mexikanische Touristen die Provinz Jiangxi besuchen.

"Laut Statistik der Welttourismusorganisation ist China beim Ausreiseverkehr weltweit führend. Mexiko hofft auf eine enge Zusammenarbeit mit Jiangxi und China beim kulturellen Austausch und Tourismus", sagte Ignacio Cabrera Fernandez, Generaldirektor de Diplomacia Turistica de la Secretaria de Relaciones Exteriores, während der Veranstaltung.

Für Touristikpartner aus beiden Ländern wurde eine Unterzeichnungszeremonie organisiert. Die beiden Seiten verständigten sich auf eine enge Kooperation, um gemeinsam den kulturellen Austausch zu vertiefen und die gegenseitigen Tourismusangebote zu fördern.

