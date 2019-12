Nico Europe GmbH

Silvesterfeuerwerk 2020: Brillante Neuheiten und weiterhin wachsende Begeisterung für Batteriefeuerwerk

Öffentlicher Diskurs zu Feinstaub und CO2 muss relativiert betrachtet werden

Berlin (ots)

Jedes Jahr um diese Zeit laufen im Handel die Vorbereitungen für den Silvesterverkauf auf Hochtouren. Auch in diesem Jahr hat NICO Europe für seine Kunden innovative und brillante Neuheiten, besonders im stark nachgefragten Batterie- sowie Verbundfeuerwerk (mehrere miteinander verbundene Feuerwerksbatterien) im Portfolio.

Neu: Cool Message (Artikel: 05761 http://bit.ly/36Xv0aE; Video: http://bit.ly/2PNCUO8), 3-phasige Fächer- und Salvenbatterie mit 51 Schuss, 40m Steighöhe, mehrstufige Salven, 7 silberne Glitzerstern-Fächer mit goldenen Brokat-kronen, gefächert geschossene rote Schweifkometen mit silbernen Feuertöpfen und am Ende Leuchtkometen mit glitzerndem Sternregen. Ebenfalls neu dabei: Metamorph (Artikel: 05718 http://bit.ly/2POHsDV; Video: http://bit.ly/2Mnxwzb), eine 36 Schuss Salvenbatterie (40m) aus rot aufsteigenden Leuchtsternen mit anschließender Verwandlung in bunte Sternenbuketts, umrahmt von Glitzersternen. Am Ende erwartet den Kunden ein goldener Wasserfall-Effekt. Die NICO Artikel bieten Power-Performance, die den Silvesterabend zum Highlight des Jahres macht. Für die Feier innen gibt es eine Partyfontäne http://bit.ly/395Eum6, raucharm mit Silbereffekt, mit einem praktischen Clip für Sekt- oder Champagnerflaschen.

Für die Experten unter den Verbrauchern gibt es seit 2018 das FireFly System http://bit.ly/34NEap0 - ein neuartiges App- und Cloud-basiertes Zündsystem - das die Möglichkeit bietet, ein Feuerwerk einfach, bequem und musiksynchron auf dem Handy/Tablet zu programmieren und von dort aus zu steuern. Dieses Jahr hat sich diese Produktfamilie erweitert. Ein W-LAN gestütztes 5-Kanal-System http://bit.ly/2tCo2cP sowie ein Akku-Pack http://bit.ly/2rkO2IZ für die 15-Kanal-Fyer-Fly aus 2018 und vieles mehr.

Feinstaub ist nicht gleich Feinstaub: Partikel aus Feuerwerk sind wesentlich unbedenklicher als kommuniziert - und nicht klimarelevant

Anders als beispielsweise bei Verbrennungsmotoren ist der Feinstaub aus Feuerwerkskörpern aufgrund seiner Eigenschaften wesentlich unbedenklicher für die Umwelt. Und nicht nur das. Im Gegensatz zum Treibhausgas CO2 ist Feinstaub nicht relevant für unser Klima. Was geltende Grenzwerte angeht, so kursieren in der Gesellschaft zudem falsche Annahmen zu Überschreitungen, die der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI - www.feuerwerk-vpi.de) widerlegen kann. Die Feinstaubbelastung, die an Silvester durch Feuerwerkskörper entsteht, ist sehr kurzzeitig. Die höchste Belastung passiert kurz nach Mitternacht. Nur wenige Stunden später sinken die Werte wieder auf ein normales Level. Seit vielen Jahren arbeiten wir an Neuerungen zur Reduktion von Lautstärke sowie im Bereich des Klima- und Umweltschutzes. Das spiegelt sich in unserem Angebot wieder.

Sicherer Umgang im Handel und beim Verbraucher

Die Sicherheit muss immer im Vordergrund stehen. "Feuerwerkskörper dürfen nie in Richtung von Menschen abgefeuert werden. Darüber hinaus sollte unter Alkoholeinfluss kein Feuerwerk gezündet werden, da dies zu folgenschweren Unfällen führen kann. Auch das aufmerksame Durchlesen der Gebrauchshinweise auf den Verpackungen sollte beherzigt werden, damit alle gut und gesund in das neue Jahr starten", rät Marco Finessi, Verkaufsleiter bei NICO Europe. "Achten sie darauf, legales und somit sicheres Feuerwerk zu erwerben. Alle Feuerwerkskörper müssen eine Gebrauchsanweisung in deutscher Sprache und eine CE-Kennzeichnung aufweisen", so Herr Finessi.

VPI Kampagne "Lass es krachen ..."

Liebe, Gemeinschaft, Freude, Rücksichtnahme und Gewaltlosigkeit - das ist ein Neujahrswechsel wie wir ihn uns alle wünschen. Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hat diese Woche eine Informations- und Aufklärungskampagne in sechs deutschen Großstädten gestartet. Es geht um den sicheren Umgang mit Feuerwerk, über ein friedliches Miteinander zum Neujahrsfest und gegenseitige Rücksichtnahme. Der Verband möchte damit seinen Beitrag für ein gelungenes Silvesterfest leisten und wir unterstützen die Kampagne. Zudem können Interessenten unter www.lasseskrachen.de weitere Informationen und Videos zum sachgemäßen Umgang mit Feuerwerk finden.

Über NICO Europe GmbH

Die NICO Europe GmbH kann auf über 100 Jahre Markterfahrung in der Feuerwerksbranche zurückblicken und zählt zu den führenden Anbietern für Pyrotechnik in Deutschland. Mehr als 4.000 Einzelhändler setzen auf den Service und die Kundennähe der NICO Europe. Das Unternehmen gehört mit über 50 Mitarbeitern, bundesweiten Logistikzentren und exklusiven Fertigungsstätten in Fernost zu den führenden Pyrotechnik-Anbietern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Geschäft besteht aus drei komplementären Säulen: dem Handel mit Silvester- und Großfeuerwerk sowie dem Inszenieren von Feuerwerken.

Weitere Informationen, Videos und Bilder der Artikel finden Sie unter www.nico-europe.com

