China Mobile International eröffnet Rechenzentrum im VK

China Mobile International Limited (CMI) hat sein Rechenzentrum im VK Anfang Dezember offiziell in Betrieb genommen. Das zweckbestimmte Rechenzentrum ist CMIs erstes Rechenzentrum in Europa und ein wichtiges Bindeglied in seinem wachsenden globalen Netzwerk. Das UK Data Centre erfüllt eine Doppelfunktion als internationaler Netzknoten und Internet Data Centre (IDC). Es unterstützt die Seidenstraßeninitiative, indem es Konnektivität bereitstellt und engere Beziehungen zwischen Asien und Europa ermöglicht.

Asien und Europa sind wichtige Handelspartner mit starkem interregionalem Kapitalfluss und zunehmender Kollaboration in Bildung, Forschung und anderen Bereichen. Das VK bietet ein überragendes Glasfasernetz, eine stabile Stromversorgung und hochqualifizierte IT-Arbeitskräfte und ist Europas führende Drehscheibe für Rechenzentren.

Im neuen Zeitalter der globalen Digitalisierung hat sich CMI zur Ausdehnung seiner globalen Präsenz mit einem Rechenzentrum im VK entschlossen, um eine bessere Konnektivität für multinationale Unternehmen vom Asien-Pazifik-Raum bis nach Europa bereitzustellen. Das UK Data Centre ist nahtlos mit CMIs ebenfalls neu eröffnetem Rechenzentrum in Singapur, seinem Global Network Centre (GNC) in Hongkong (China) und seiner ausgedehnten globalen Kommunikations- und Cloud-Infrastruktur vernetzt. CMI baut außerdem momentan ein zweckbestimmtes Rechenzentrum in Frankfurt (Deutschland) und an weiteren Standorten.

Durch die direkte Vernetzung mit CMIs lokalem Ring in Europa und dem SMW5-Kabelsystem zwischen Asien und Europa profitiert das Rechenzentrum von einem direkten Draht zu CMIs Unterseekabelsystemen im Asien-Pazifik-Raum (SJC, APG und SJC2). Dies ermöglicht eine nahtlose Konnektivität innerhalb und zwischen Europa, dem Nahen Osten und Afrika, dem indischen Ozean und dem Asien-Pazifik-Raum. Geschäftskunden profitieren von flächendeckender ultraschneller Konnektivität mit CMIs ausgedehnten globalen Netzwerkressourcen.

Darüber hinaus stehen dem UK Data Centre die zuverlässigen terrestrischen Kabelsystemressourcen zur Verfügung, die sich über die Seidenstraßenregion erstrecken. Dazu gehören die Netze Transit Europe-Asia 2 (TEA-2), Transit Europe-Asia 3 (TEA-3), Europe-Russia-Mongolia-China (ERMC) und Diverse Route for European and Asian Markets (DREAM). Das Netz als Ganzes bietet schnelle Konnektivität mit mehr als 300 Städten in 31 Provinzen und Regionen in ganz Kontinentalchina.

Das UK Data Centre ist einer der Cloud Connect PoPs, die Zugang zu Public Cloud-Anbietern und Cloud-Austauschplattformen bieten. Es kann Unternehmen bei der Realisierung von Multi Cloud und Hybrid Cloud-Lösungen sowie der globalen Verknüpfung ihrer Netze unterstützen, unter anderem durch agile und professionelle Dienstleistungen bei der Cloud-Netzwerkintegration und beim Ende-zu-Ende-Management.

"Mit unserem neuen UK Data Centre unterstreicht CMI seine Verpflichtung zur Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Highspeed-Konnektivität rund um den Globus. Wir beobachten weiterhin eine starke Kundennachfrage nach Konnektivitäts-, Cloud- und Inhaltsbereitstellungslösungen zwischen dem Asien-Pazifik-Raum und Europa, aber aus den Regionen im Nahen Osten und in Afrika", sagte Dr. Li Feng, Chairman & CEO von China Mobile International Ltd.

"Im Zeitalter von Big Data spielen Rechenzentren beim Informationsfluss eine bedeutende Rolle. CMI bietet professionelle Dienstleistungen aus einer Hand, damit sich Unternehmen sorgenfrei um die Geschäftsexpansion kümmern können. Unser UK Data Centre stellt eine Hochleistungsplattform bereit, um heute und in der Zukunft die Anforderungen des Finanzsektors, der Internetwirtschaft und anderer digitaler Industriezweige zu erfüllen", ergänzte Dr. Li.

Das in Slough Trading Estate angesiedelte UK Data Centre verfügt über mehr als 1.600 Racks. Es ist nach den Rechenzentrumstandards "Uptime Institute Tier III TCDD" zertifiziert und bietet eine Dienst- und Leistungsverfügbarkeit von 99,99 %.

Das zuverlässige Design beinhaltet drei separate Glasfaserkabeleinführungen. Für die zweigleisige Stromversorgung sorgen zwei separate Umspannwerke. Das Stromversorgungssystem wird von 2N Trafos und einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) unterstützt, inklusive batteriegestützter 10-Minuten-Notstromversorgung unter Volllast. Das Kühlsystem des Rechenzentrums wird von N+1 Freikühlsystemen unterstützt, in jedem Serverraum befinden sich N+3 wassergekühlte Raumklimasysteme (CRAC). Die kontinuierliche Notkühlung wird durch einen sechsminütigen Kaltwasserspeicher gewährleistet. Das Gebäude verfügt über eine N+1 Dieselgeneratorkonfiguration mit Kraftstoffreserve für 24 Stunden unter Volllast.

CMI bietet seinen Kunden Lösungen und umfassende Dienstleistungen aus einer Hand, inklusive wertschöpfender Mehrwertleistungen wie professionelles Serverhousing, Cross-Connect und Remote-Support.

Auf Basis seiner ausgedehnten globalen Infrastruktur an Kabelsystemen, Präsenzpunkten und Rechenzentren wird CMI seine internationale Präsenz weiter ausbauen und die Synergien seiner Rechenzentren maximal ausnutzen, um eine effiziente Konvergenz und Agilität zu erzielen. Ziel ist es, internationalen Kunden den bestmöglichen globalen Zugang zu ultraschneller Konnektivität zu ermöglichen.

Informationen zu China Mobile International Limited

China Mobile International Limited (CMI) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von China Mobile mit primärer Verantwortung für das internationale Geschäft von China Mobile. China Mobile hat die Tochtergesellschaft CMI im Dezember 2010 gegründet, um angesichts wachsender Nachfrage auf dem internationalen Telekommunikationsmarkt die Kunden besser betreuen zu können. Weltweit besitzt CMI derzeit 70 terrestrische und Unterseekabel-Ressourcen mit einer internationalen Übertragungsbandbreite von insgesamt mehr als 60 T sowie insgesamt 168 PoPs. Von seiner Basis in Hongkong (China) aus hat CMI einen großen Beitrag zur beschleunigten globalen IDC-Entwicklung geleistet und ein solides Netzwerk für die Cloudifizierung von Rechenzentren aufgebaut. Mit starker Unterstützung von China Mobile hat sich CMI einen Namen als verlässlicher Partner gemacht, der internationale Unternehmen, Netzbetreiber und mobile Nutzer mit umfassenden internationalen Telekommunikationsdienstleistungen und Lösungen betreut. CMI hat seinen Hauptsitz in Hongkong (China) und seine Präsenz auf 22 Länder und Regionen ausgedehnt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cmi.chinamobile.com.

