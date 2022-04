Just Spices GmbH

Just Spices erweitert die Geschäftsführung

Düsseldorf (ots)

Das Gewürzunternehmen Just Spices holt sich Daniel Zelaquett als neuen CFO an Board und geht einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung internationaler Wachstumskurs.

Der erfahrene Daniel Zelaquett verstärkt ab dem 1. April die Geschäftsführung bei Just Spices als neuer Chief Finance Officer (CFO). Gleichzeitig unterstützt er mit seiner Expertise dabei, das internationale Wachstum voranzutreiben sowie die Marktposition von Just Spices als Innovationsführer im Gewürzmarkt weiter zu festigen. Mit den drei Gründern und Gesellschaftern Florian Falk (CEO), Ole Strohschnieder (CMO) und Béla Seebach (COO) erweitert er das Leadership-Team bei Just Spices.

Seit seinen Anfängen im Jahr 2014 hat sich Just Spices zu einer der führenden Marken im Bereich Gewürzmischungen etabliert. Dabei inspiriert das Unternehmen mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern täglich mehr als 1,8 Millionen Follower auf seinen Social Media Kanälen wie Instagram, Facebook und TikTok. Neben dem starken E-Commerce Geschäft sind die Produkte von Just Spices bei über 11.000 Supermärkten im DACH-Raum erhältlich. "Wir freuen uns unheimlich, dass Daniel als neuer CFO unser wachsendes Team verstärkt und wir gemeinsam die Internationalisierung von Just Spices noch schneller vorantreiben können", erzählt Florian Falk, CEO von Just Spices. "Daniel passt mit seinen Werten, seiner Vision und Expertise perfekt zu Just Spices", so Béla Seebach, COO von Just Spices weiter.

CFO bringt Expertise und internationale Erfahrung mit

Daniel Zelaquett kommt gebürtig aus Brasilien. Zuletzt leitete er beim führenden internationalen Lebensmittelkonzern Kraft Heinz in London die Kategorie "Meals" in Northern Europe mit einem Umsatz von über 500 Mio. Euro. Dort war er verantwortlich für die Entwicklung der Kategorie, Marketing, Handel und Finanzen. Davor hat er in verschiedenen Funktionen im Bereich Revenue Growth Management in Australien und Nordeuropa zum Wachstum von Kraft Heinz beigetragen. "Ich bin sehr gespannt ab sofort Teil des Teams zu sein und Just Spices gemeinsam international zum Vorreiter im Gewürzmarkt zu führen", so Daniel Zelaquett. Im letzten Jahr ist das Unternehmen bereits erfolgreich nach Spanien expandiert, im März diesen Jahres folgte Großbritannien. "Wir sind bereits in der Planung und Umsetzung für unsere weitere internationale Wachstumsstrategie in Europa. Mit Daniel als neuen CFO sind wir perfekt für das weitere Wachstum aufgestellt", sagt Ole Strohschnieder, CMO von Just Spices.

Erst Ende letzten Jahres holte sich Just Spices einen der größten Lebensmittelproduzenten der Welt an Bord. Der internationale Lebensmittelkonzern Kraft Heinz hat die Anteile aller bisherigen Investoren übernommen und hält 85 Prozent an Just Spices. Die neue Geschäftsführung wird Just Spices auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen führen.

Weitere Informationen und Bildmaterial: https://www.justspices.de/presse

