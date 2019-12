Lemonade

Deutscher Rekord? Versicherung Lemonade zahlt Schaden in drei Sekunden

Lemonade, das Versicherungsunternehmen, welches von künstlicher Intelligenz und Verhaltensökonomie angetrieben wird, hat zum deutschen Rekord für die bisher schnellste und einfachste Zahlung einer Schadensforderung angesetzt: Der gesamte Prozess dauerte nur drei Sekunden und ging ganz ohne Papierkram.

Am 13. November um 09:38 Uhr und 42 Sekunden klickte Lemonade-Kunde Christian auf den "Submit" Button für seinen Schadensanspruch von 791 Euro für sein Cube Nature Pro Fahrrad. Um 09:38 Uhr und 45 Sekunden wurde sein Anspruch bereits vom Chatbot AI Jim überprüft, mit Lemonades Versicherungspolice 2.0 abgeglichen und hatte 18 Anti-Betrugs Algorithmen durchlaufen. Der Anspruch wurde genehmigt, der Zahlungsauftrag über 791 Euro an die Bank gesendet und der Kunde informiert.

Daniel Schreiber, CEO und Mitbegründer von Lemonade, hält diesen Vorgang für ein Novum in der deutschen Versicherungsgeschichte: "Ab heute liegt die Zeit, die es erstmal zu schlagen gilt, bei drei Sekunden. Wir hoffen, dass andere sich der Herausforderung stellen werden."

Lemonade ist eine digitale Versicherung, die für das 21. Jahrhundert konzipiert wurde. Lemonade bietet eine einzigartige, transparente Versicherungspolice und ein Rundum-Nutzererlebnis, das einfach, schnell und erfrischend ist. In den USA seit drei Jahren aktiv und sehr erfolgreich, ist der Service nun auch seit einem halben Jahr in Deutschland verfügbar. Nutzer können mit der App oder über die Website günstige Hausrat- sowie Haftpflichtversicherungen abschließen, und das ganz bequem vom Sofa aus - jederzeit, überall. Genauso einfach können Nutzer Schäden melden und innerhalb kürzester Zeit ausbezahlt werden. Im Gegensatz zu "traditionellen" Versicherungsunternehmen behält Lemonade einen fixen Anteil der Beiträge und spendet nicht beanspruchtes Geld an gute Zwecke, die dem Kunden am Herzen liegen. Durch das Giveback-Programm, was auf den Studien von Professor Dan Ariely, Chief Behavioral Officer von Lemonade, basiert, hat sich Lemonade eine B-Corp Zertifizierung verdient. So wird aus der sauren Zitrone Versicherung, die viele von uns als lästige Pflicht ansehen, eine süße Limonade - Lemonade eben.

Lemonade Insurance Company ist ein lizenziertes Versicherungsunternehmen, welches Mieter- und Eigenheimversicherungen in den USA sowie Hausrat- und Haftpflichtversicherungen in Deutschland anbietet. Lemonade wird von künstlicher Intelligenz und Verhaltensökonomie angetrieben und ersetzt Versicherungsmakler mit Chatbots und maschinellem Lernen. Lemonade verspricht 'Zero Papierkram' und 'Alles im Nu'. Und als zertifiziertes B-Corp Unternehmen bei welchem versicherungstechnische Gewinne an Non-Profit Organisationen gehen, verwandelt Lemonade Versicherung von einem notwendigen Übel in einen gesellschaftlichen Mehrwert.

