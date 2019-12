Tarun Chopra wird CEO bei Clements Worldwide

Clements Worldwide

Clements Worldwide, ein weltweit führender internationaler Versicherer für Auswanderer und Organisationen, hat die Ernennung von President Tarun Chopra zum Chief Executive Officer der Organisation verkündet. Chopra wird seine Rolle als President beibehalten, während Jon Clements als Chairman des Unternehmens dienen wird.

"Ich freue mich außerordentlich, die Beförderung von Tarun Chopra zum Chief Executive Officer von Clements Worldwide zu verkünden", sagte Clements. "Tarun füllt diese Rolle mit einem Spektrum an Führungsqualitäten aus, die er in seiner langjährigen Berufslaufbahn in Führungspositionen bei anderen Unternehmen und während seiner neun Jahre in globalen Führungsrollen bei Clements entwickelt hat. Ich bin überzeugt, dass sich Clements Worldwide unter Taruns Führung noch besser aufstellen und seine Ziele erfolgreich umsetzen kann. Jeder, der Tarun begegnet, erkennt sofort seine Leidenschaft und seinen Fokus. Unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern gegenüber tritt er immer freundlich und zugewandt auf."

Chopra kann in seiner neuen Rolle als CEO auf langjährige Erfahrung zurückblicken. 2010 kam er als Chief Financial Officer zu Clements und wurde 2017 zum President befördert. Vor seiner Zeit bei Clements war er mehr als zwanzig Jahre lang im operativen Geschäft bei weltbekannten Unternehmen wie Fannie Mae, Whirlpool, Boston Consulting Group und Ernst & Young tätig.

Seine Berufserfahrung ist dabei sehr facettenreich. Unter anderem kennt sich Chopra mit strategischer Planung, operativem Geschäft, Technologie und Finanzen aus.

Mit seiner Expertise wird Chopra Clements Worldwide bei der Erfüllung seiner Mission helfen, Menschen und Organisationen die Freiheit zu ermöglichen, überall auf der Welt zu leben und tätig zu sein. Chopra freut sich über die berufliche Herausforderung und seine neue Rolle als CEO.

"Für mich ist es eine Ehre, die Geschicke von Clements Worldwide zu lenken, und ich bin zutiefst dankbar", sagte Chopra. "Ich danke Jon und dem Vorstand für ihr Vertrauen. Mit dem einzigartigen Portfolio, überragenden Kundenservice und engagierten Team von Clements Worldwide habe ich keine Zweifel, dass wir auch in Zukunft für unsere Kunden und Aktionäre bedeutenden Mehrwert schaffen. Clements ist weiterhin der Top-Versicherungsanbieter für Auswanderer."

INFORMATIONEN ZU CLEMENTS WORLDWIDE

Clements Worldwide wurde 1947 von Robert Clements und M. Juanita Guess-Clements mit der Vision gegründet, maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Auswanderer auf der ganzen Welt bereitzustellen. Clements ist das erste Unternehmen, das Versicherungsschutz für Auslandsentsandte des US-Außenministeriums anbietet. Vertreter des U.S. Foreign Service können sich während ihrer Entsendung versichern. Heute bietet das Unternehmen eine große Auswahl an Versicherungsprodukten und Dienstleistungen für Einzelpersonen und Organisationen, die im Ausland arbeiten oder reisen. Clements betreibt weltweit fünf Niederlassungen:

Washington (D.C.), London, Brüssel, Amsterdam und Dubai.

