Flow Guides

The FLOW CONSORTIUM veröffentlicht The Flow Guide(TM), die definitive Anleitung für The Flow System(TM)

Gestaltet für Organisationen, die umwälzende Veränderungen durch Digitalisierung und Globalisierung erleben

Ein brandneuer, umfassender Ansatz auf Grundlage von FLOW, um Wert mit Fokus auf die Kunden in schlanken und agilen Veränderungen von Unternehmen bereitzustellen, während KOSTEN GESENKT und WACHSTUM GESCHAFFEN werden.

Der Flow Guide(TM) ist verfügbar unter https://flowguides.org und kann im Internet gelesen oder heruntergeladen werden. Er wird in Kürze in mehr als 30 Sprachen zur Verfügung stehen.

ZUM ERSTEN MAL ÜBERHAUPT wurden die wissenschaftlichen Felder Komplexitätsdenken, verteilte Leitung und Teamforschung vereint, um The Triple Helix of Flow(TM) zu schaffen, welche die vielfach verknüpfte Natur dieser drei Felder betont.

Bei richtiger Kombination wird die Triple Helix zu The DNA of Organizations(TM) und findet die Interaktionen zwischen Agierenden (beispielsweise Personen, Maschinen, Vorgänge), die sich zu neuen Mustern, Netzwerken und Wissen entwickeln, um die Fähigkeit von Organisationen voranzubringen, bei der Tätigkeit in komplexen Umgebungen innovativ, adaptiv und agil zu sein.

The Flow System(TM) denkt über das Konzept von LEAN hinaus, das auf dem Produktionssystem von Toyota beruhte, und erweitert AGILES Denken über derzeitige Vorgabemethoden und Rahmen durch Schwerpunkt auf MENSCHLICHE FAKTOREN und TEAMFORSCHUNG hinaus, um komplexe Probleme zu lösen.

The Flow System(TM) liefert das Verständnis unterschiedlichster Methoden, Muster, Praktiken und Techniken, welche Organisationen und Institutionen in die Lage versetzen, in einer extrem fragmentierten, digitalisierten und globalisierten Welt echte Umwälzung zu erzielen.

Der Flow Guide(TM) ermöglicht Organisationen das Verständnis dieser Muster, Praktiken und Techniken, um die gewünschten Ergebnisse zu erreichen und sich von der Konkurrenz abzuheben.

The Flow Guide(TM) ist eine vollständig kostenlose Quelle, die von Professor John Turner von der University of North Texas, Nigel Thurlow mit 20 Jahren Tätigkeit bei Toyota, und Brian Rivera, Commander der Navy Reserve der USA, geschaffen und gepflegt wird.

©2019 Professor John Turner, Nigel Thurlow, Brian Rivera. The Flow System(TM) wird im Rahmen der Attribution License von Creative Commons zur Lizenzierung angeboten. Alle Rechte vorbehalten. The Flow Guide, The Flow System, The Triple Helix of Flow und The DNA of Organizations sind eingetragene Warenzeichen der Autoren. The Flow Consortium und The Flow Guides sind gemeinnützige Organisationen.

