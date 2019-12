OnePlus

OnePlus meldet Markteinführung seines ersten Konzept-Telefons anlässlich des 6. Unternehmensjubiläums auf der CES

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

OnePlus-Gründer und CEO Pete Lau gab kürzlich bekannt, dass der globale Mobiltechnologiekonzern kommenden Monat auf der CES eine eigene Sonderveranstaltung abhalten wird. Am 17. Dezember 2019, dem 6. Firmenjubiläum, ließ das Unternehmen die Einführung seines allerersten Konzept-Telefons auf der CES 2020 verlauten, das OnePlus Concept One.

Während der letzten sechs Jahre war OnePlus darum bemüht, die bestmöglichen Technologien mit der Welt zu teilen und stellte insgesamt 13 branchenführende Smartphones her. Mit dem diesjährigen OnePlus 7 Pro lieferte OnePlus den weltweit ersten QHD+ AMOLED 90Hz-Display und setzte so neue Maßstäbe für die Industrie.

OnePlus' Bestreben im Bereich Technologie entwickelte sich von der Herstellung beispielloser Flaggschiff-Telefone bis hin zur Identifizierung des wahren Potenzials sämtlicher Technologiebereiche. Jetzt, unmittelbar vor dem 6. Jubiläum des Unternehmens, gab OnePlus die Enthüllung seines allerersten Konzept-Telefons offiziell bekannt, das OnePlus Concept One.

Allein der Name, Concept One, ist als eindeutiges Versprechen dafür zu sehen, dass es sich bei dem Modell lediglich um das erste einer Serie noch folgender Geräte handelt und demonstriert OnePlus' Streben nach angewandter, innovativer Technologie, die Nutzern ein noch reibungsloseres, schnelleres und "sorgenfreieres" Erlebnis bietet. Das OnePlus Concept One verkörpert die Vision einer neuen Technologie und eines alternativen Designkonzepts für die Zukunft von Smartphones.

Die OnePlus Concept One-Sonderveranstaltung wird vom 7. bis zum 10. Januar 2020 von 10 - 17 Uhr im Wynn Las Vegas stattfinden.

# # #

Informationen zu OnePlus

OnePlus ist ein globales Mobiltechnologieunternehmen, das herkömmliche Technologiekonzepte herausfordert. Stets das "Never Settle"-Mantra vor Augen, das daran erinnert, niemals aufzuhören, nach noch größerer Perfektion zu streben, schafft OnePlus exquisit konzipierte Geräte von höchster Qualität mit leistungsstarker Hardware. OnePlus strebt nach der Förderung enger Beziehungen und einem Zusammenwachsen mit seiner Nutzer- und Fan-Gemeinde. Weitere Informationen finden Sie unter OnePlus.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1055582/image.jpg

Pressekontakt:

Nordamerika: Eric Zarshenas

eric@oneplus.com



Jane Nho

jane.nho@omeplus.com



Europa: Serena Peditto

serena.peditto@oneplus.com



James Paterson

james.paterson@oneplus.com



Indien: Ishita Grover

ishita.grover@oneplus.com



Krithika Bollamma B C

krithika.bollamma@oneplus.com



Tel.: +91-80-4146-4444

Original-Content von: OnePlus, übermittelt durch news aktuell