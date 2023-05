Alma

Die globale Expansion von Alma und die Vision des Unternehmens für ganzheitliche Wellness-Lösungen wurden auf der fünften „Alma Academy" in Italien vorgestellt, an der Ärzte aus 46 Ländern teilnahmen

Alma Lasers, ein Unternehmen der Sisram Medical, einem weltweit führenden Anbieter von energiebasierten medizinischen und ästhetischen Lösungen, freut sich, die erfolgreiche Eröffnung der fünften Alma Academy bekanntgeben zu können. Nahezu 500 Ärzte aus 46 Ländern aus der ganzen Welt werden an der Veranstaltung teilnehmen, die vom 4. bis 6. Mai in Lago Maggiore, Italien, stattfindet.

Während der Eröffnungszeremonie gab Lior Dayan, CEO von Alma Lasers, eine bedeutende globale Expansion im Rahmen der Endkunden-orientierten Strategie von Alma bekannt, betonte die bemerkenswerten Erfolge im vergangenen Jahr und stellte seine Vision für die Zukunft des Unternehmens als ein „One-Stop-Shop" für Wellness-Lösungen vor. Zusätzlich zu seinem weltweit führenden Geschäftsbereich der energiebasierten Systeme (Energy Based Device, EBD) bietet der Alma-Konzern als Teil der Sisram-Gruppe ein komplettes Ökosystem für hochwertige Schönheits- und Wellnesslösungen an, einschließlich Injectables, pflegender Kosmetik und Technologien für den Heimgebrauch. Herr Dayan gab bekannt, dass das Unternehmen plane, in naher Zukunft ganzheitliche Lösungen für viele weitere Indikationen und letztendlich ein komplettes Ökosystem für Wohlbefinden anzubieten.

Die globale Konferenz brachte 18 erstklassige Experten aus der ganzen Branche zusammen, um neue Erkenntnisse, Wissen, Standpunkte und echte Fälle aus der Praxis zu besprechen. Die interaktiven Sitzungen behandelten einige der heißesten Themen der aktuellen ästhetischen Medizin unter der Leitung von namhaften Rednern wie Prof. Ofir Artzi aus Israel, Dr. Munir Somji aus dem Vereinigten Königreich, Dr. Chytra V Anand aus Indien, Dr. Davin Lim aus Australien, Dr. Massimiliano Brambilla aus Italien und Dr. Pablo Naranjo aus Spanien. Zu den behandelten Themen gehörten Hautverjüngung, Akne und Aknenarben und die sexuelle Gesundheit. Zu den Teilnehmern zählten Dermatologen, Plastische Chirurgen und Experten für ästhetische Behandlungen.

Die Alma Academy umfasste neben wissenschaftlichen Vorträgen und Diskussionen auch Live-Demonstrationen mit preisgekrönten Alma-Systemen. Dazu gehörten zum Beispiel Alma Hybrid, eine bahnbrechende kombinierte Technologie für Hautverjüngung und Narbenbehandlungen, Alma Harmony XL Pro, ein ganzheitliches Plattform-System für mehr als 65 ästhetische Indikationen und Alma Duo, eine kürzlich auf den Markt gebrachte ambulante Behandlungslösung auf Basis der Goldstandard-Stoßwellen-Technologie, die einen besseren Blutfluss stimuliert um die natürliche sexuelle Leistung und Empfindsamkeit bei Frau und Mann wiederherzustellen.

Die Alma Academy ist eine weltweit renommierte und stark nachgefragte Fachveranstaltung, die an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfindet, wie in Griechenland, Nordamerika, Spanien, Dubai und Italien. Dies ist eine exklusive Gelegenheit für die Teilnehmer, gemeinsam mit Branchenführern in ihrem Bereich zu lernen und zu diskutieren, um die Branche sowie die eigene Praxis erfolgreich weiter zu entwickeln. Die Alma Academy versammelt jedes Jahr weltweit führende Experten auf dem Gebiet der medizinischen Ästhetik und ermöglicht es ihnen, ihre jüngsten Forschungsergebnisse und echte Fälle aus ihrer täglichen Praxis zu teilen. Ergänzende Inhalte aus den Bereichen Business und Marketing sowie hochkarätige Live-Demonstrationen neuester Innovationen runden dieses exklusive Weiterbildungs-Event ab.

Die nächste regionale Alma Academy für den deutschsprachigen Raum findet vom 10.-12. November 2023 in Schloss Hohenkammer bei München statt.

Informationen zu Alma Lasers

Alma ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter auf dem ästhetischen und chirurgischen Markt und bietet ganzheitliche, bahnbrechende Lösungen wie Laser-, Licht-, Radiofrequenz-, Plasma- und Ultraschall-Technologien. Wir versetzen Ärzte in die Lage, ihren Patienten sichere, wirksame und lebensverändernde Behandlungen anzubieten und dabei modernste und klinisch bewährte Lösungen zu verwenden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten setzen die preisgekrönten und mehrfach ausgezeichneten Systeme von Alma einen neuen Maßstab in der medizinisch-ästhetischen Industrie, sowohl in Bezug auf klinische Exzellenz als auch auf innovative Durchbrüche.

