Das Hotel Royal Classic Osaka, entworfen vom Architekten Kengo Kuma, beging am 1. Dezember seine feierliche Eröffnung

- Einzigartiges Museumshotel mit über 100 Kunstwerken -

Im Rahmen der Aktivitäten zu seiner feierlichen Eröffnung am 1. Dezember hat das Hotel Royal Classic Osaka, ein neuer Luxushotelkomplex des weltweit gefeierten Architekten Kengo Kuma, auf dem Gelände des ehemaligen Osaka Shin-Kabukiza-Theaters sein neues Museum-Hotel-Konzept mit über 100 Kunstwerken vorgestellt.

Die mit Unterstützung von Professor Junji Ito von der Tokyo University of the Arts und der Whitestone Gallery in Tokio kuratierte Sammlung umfasst über 100 moderne Kunstwerke, die in den öffentlichen Räumen und Gästezimmern des Hotels ausgestellt sind.

Das von Kuma entworfene Hotel Royal Classic Osaka ist selbst eine einzigartige architektonische Struktur mit einer unteren Fassade, die das prächtige "Karahafu"-Giebeldach des ursprünglichen Shin-Kabukiza-Theaters (entworfen von Togo Murano, 1891-1984) nachbildet und in den oberen Stockwerken in ein aufwendig dynamisches Aluminium-Finnenmotiv übergeht. Das innovative Museumshotel, das in diesen unverwechselbaren Räumlichkeiten untergebracht ist, bietet den Gästen ein hautnahes Erlebnis auf Kunstmuseumsniveau.

Foto1: Dach im "Karahafu"-Stil

Foto2: Hotel Royal Classic Osaka

Foto3: "Wenn man mit wahrem Herzen steht, ist die Antwort immer offen vor einem" (Miwa Komatsu)

Das Kernkonzept bestand darin, von Anfang an ein Hotel zu schaffen, das das Erbe des Osaka Shin-Kabukiza-Theaters würdigt und gleichzeitig einen völlig neuen Wert einleitet: einen originellen Service, der über die Normen von Business- oder Suitenhotels hinausgeht und ein Luxuserlebnis für die Seele bietet. Als neues lokales Wahrzeichen, das die Traditionen des Namba-Viertels, in dem es sich befindet, erweitert, wird das Hotel Royal Classic Osaka seinen Gästen mehr bieten als nur Unterkunft, da es die Entwicklung Osakas zu einer internationalen Stadt der Kultur und der Sehenswürdigkeiten vorantreiben will.

