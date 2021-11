wirfahren.de

Initiative Mietwagen-Services setzt auf Diversität und finanziert 150 P-Scheine für angehende Fahrerinnen

Hamburg (ots)

Frauenanteil lag 2020 branchenweit bei nur 7,6 Prozent

Beruf der Mietwagenfahrerin bietet sicheren, flexiblen und verantwortungsvollen Arbeitsplatz

wirfahren.de übernimmt Finanzierung von 150 Personenbeförderungsscheinen ("P-Scheine") für angehende Fahrerinnen

Fahrerinnen sind in der Mietwagen-Branche noch immer deutlich in der Minderheit. Laut einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Statista aus dem Jahr 2020 liegt der Anteil an Frauen in der Berufsgruppe "FührerInnen von Fahrzeug- und Transportgeräten" bei lediglich 7,6 Prozent. Dabei bietet der Beruf mittlerweile viele Vorzüge, die in besonderem Maße auch Frauen zugute kommen: Angefangen bei flexiblen Arbeitszeiten, einem durch umfangreiche technologische Maßnahmen inzwischen erheblich ausgebauten Sicherheitssystem bis hin zu einer fairen Bezahlung. Voraussetzung für den Berufseinstieg ist das Erlangen einer Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (Personenbeförderungsschein/ P-Schein).

Die Initiative Mietwagen-Services - wirfahren.de setzt sich seit Langem für eine Erhöhung des Frauenanteils in der Branche ein und schafft nun einen zusätzlichen Anreiz für Frauen, einen Arbeitsplatz als Mietwagenfahrerin anzustreben: wirfahren.de finanziert den ersten 150 Bewerberinnen, die sich unter der E-Mail-Adresse: frauen@ennoo.de anmelden, den P-Schein. Dieser ist gesetzlich vorgeschrieben, um in Deutschland als Mietwagenfahrerin oder -fahrer arbeiten zu können. Voraussetzungen sind u.a. die Vorlage eines ärztlichen Gutachtens, eines in der EU zugelassenen KFZ-Führerscheins (mind. 2 Jahre alt) sowie eines polizeilichen Führungszeugnisses. Die Kosten liegen bei rund 200 Euro.

"Genau wie in anderen Verkehrs-Branchen ist der Mangel an qualifiziertem Personal auch bei uns Mietwagenunternehmern akut. Doch trotz attraktiver Arbeitsbedingungen bewerben sich immer noch zu wenige Frauen", sagt Thomas Mohnke, Sprecher der Initiative Mietwagen-Initiative - wirfahren.de. "Für viele Bewerberinnen sind die Kosten für den P-Schein eine Hürde. Deshalb wollen wir als Mietwagen-Initiative den Einstieg erleichtern und übernehmen die Finanzierung von 150 P-Scheinen für Bewerberinnen, die sich bei uns melden. Denn wir sind überzeugt: Unsere Arbeitsplätze sind auch für Frauen attraktiv."

Sara Loder, Mietwagen-Fahrerin in München: "Ich bin nun seit mehr als zwei Jahren als Mietwagen-Chauffeurin auf den Straßen Münchens unterwegs und in dieser Zeit vor allem sicherer und ruhiger geworden. Noch nie habe ich so tiefgründige aber auch lustige Gespräche mit unterschiedlichsten und mir unbekannten Menschen gehabt. Genau deshalb möchte ich diesen Job nicht mehr missen und kann tatsächlich das erste Mal in meinen Leben sagen 'ich liebe meinen Beruf'."

Auch bei Partnern der Mietwagen-Initiative stößt das Bestreben nach mehr Diversität des Fahrpersonals auf Zustimmung.

Ralf Rehder, Mietwagenunternehmer in Hamburg: "Diversität und Chancengleichheit sind für ein modernes Dienstleistungsgewerbe entscheidende Grundlagen. Nur so können wir langfristig den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften sicherstellen."

"Wir begrüßen die Initiative unserer Partner-Unternehmen sehr und hoffen, dass das Thema Diversität innerhalb der Branche so noch stärker in den Fokus rückt", sagt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber. "Denn aus Befragungen unserer App-NutzerInnen wissen wir, dass unsere diverse Kundschaft auch ein möglichst diverses Fahrpersonal erwartet und wertschätzt."

Original-Content von: wirfahren.de, übermittelt durch news aktuell