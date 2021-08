wirfahren.de

wirfahren.de unterstützt Impfkampagne der Bundesregierung

Impflotterie für alle Mietwagen-Fahrer in Deutschland

Berlin (ots)

Die Gesundheit der über 40.000 angestellten Fahrer sowie aller Fahrgäste hat für die Mietwagen-Initiative wirfahren.de oberste Priorität. Deshalb unterstützt der Zusammenschluss von klein- und mittelständischen Mietwagen-Unternehmern die Impfstrategie der Bundesregierung im Kampf gegen das Corona-Virus mit einer besonderen Aktion: Alle bislang noch ungeimpften Fahrer, die bis zum 31. Oktober 2021 ein Impfangebot wahrnehmen, können an einer Impf-Lotterie von wirfahren.de teilnehmen. wirfahren.de verlost unter allen teilnehmenden Fahrern 50 x 100 Euro und schafft so einen zusätzlichen, positiven Anreiz für die im Kampf gegen das Corona-Virus so wichtigen Impfungen.

"Während viele unserer Fahrer bereits geimpft sind, möchten wir mit unserer Lotterie-Aktion die Impfquote noch weiter erhöhen und so die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützen, damit Deutschland beim Impf-Tempo wieder Fahrt aufnimmt", sagt Thomas Mohnke, Sprecher der Initiative Mietwagen-Services wirfahren.de. "Gleichzeitig erhöhen wir so die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Fahrgäste noch weiter."

wirfahren.de hatte bereits zu Beginn der Pandemie verschiedene Maßnahmen umgesetzt und so das Mobilitätsangebot zusammen mit seinen Partnern Corona-konform 24/7 aufrechterhalten können. So gilt seit April letzten Jahres eine strenge Maskenpflicht für Fahrer und Fahrgäste. Alle Autos sind außerdem mit stabilen Trennfolien zwischen Fahrern und Fahrgästen ausgerüstet.

Original-Content von: wirfahren.de, übermittelt durch news aktuell