Webb Fontaine gewinnt drei renommierte Auszeichnungen bei den Nigeria Technology Awards 2019

Webb Fontaine, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen für Handelserleichterungen, ging bei den jährlichen Nigerian Technology Awards (NiTA) 2019 als einer der größten Gewinner hervor.

Webb Fontaine erhielt bei der Veranstaltung in der Ace-Olivia-Halle in Lagos, Nigeria, drei renommierte Auszeichnungen, nämlich Dienstleister des Jahres für e-Government-Infrastruktur (e-Government Infrastructure Services Provider of the Year), Software-Entwicklungsunternehmen des Jahres (Software Development Company of the Year) und eine Sonderauszeichnung für Herrn Ope Babalola, Managing Director von Webb Fontaine Nigeria.

Als Managing Director von Webb Fontaine Nigeria ist Ope Babalola für die Implementierung der Technologielösungen von Webb Fontaine in Nigeria verantwortlich. Daher spielte er eine entscheidende Rolle für die Bereitstellung der Lösungen des Unternehmens in verschiedenen Behörden.

"Im Namen von Webb Fontaine ist es mir eine Ehre bei den NiTA als Dienstleister des Jahres für e-Government-Infrastruktur und als Software-Entwicklungsunternehmen des Jahres ausgezeichnet zu werden. Seit 2006 sind wir der offizielle Technologiepartner vom Nigerian Customs Service und diese Auszeichnungen sind ein Zeugnis unserer starken Beziehung, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Mein Dank gilt auch dem Team von Webb Fontaine für seine kontinuierlichen Anstrengungen bei der Entwicklung erstklassiger Lösungen zur Ermächtigung lokaler Gemeinschaften und Regierungen", kommentierte Ope Babalola, Managing Director von Webb Fontaine Nigeria.

Bei den NiTA, die dieses Jahr zum fünften Mal stattfanden, werden jährlich die führenden Technologieunternehmer, Technologieexperten, Unternehmensorganisationen, Innovatoren, Wissenschaftler, Erfinder und politische Entscheidungsträger (Regierung) in Nigeria ausgezeichnet. Die Auszeichnungen sollen zur Etablierung weiträumig und international anerkannter Technologiepreise in Nigeria beitragen.

Die Auszeichnungen markieren einen riesigen Meilenstein für Webb Fontaine, da sie die kontinentale Anerkennung seiner Technologielösungen bedeuten.

Webb Fontaine betreibt 15 Niederlassungen in Märkten auf der ganzen Welt und hat mit verschiedenen Regierungen sowie privaten Körperschaften zusammengearbeitet, um ihnen Technologielösungen zur Vereinfachung ihrer Handelsprozesse bereitzustellen. Seine innovativen Lösungen und Dienstleistungen werden in seinen Zentren für Forschung und Entwicklung (F&E) realisiert, die umfassende Arbeit leisten, um ihren korrekten und effizienten Einsatz sicherzustellen. Webb Fontaine, mit Firmensitzen in Armenien, Frankreich und den Philippinen, hat schwere Investitionen getätigt, um jede Anlage mit bahnbrechender Technologie, wie z. B. KI und maschinelles Lernen, auszustatten, sodass für Kunden kontinuierlich neue Lösungen entwickelt werden können.

Informationen zu Webb Fontaine:

Webb Fontaine, Partner des Vertrauens von Regierungen in aller Welt, bietet branchenweite Lösungen an, um die Entwicklung und Modernisierung von Handel voranzutreiben. Das Unternehmen verwendet einzigartige Technologie, einschließlich künstlicher Intelligenz, um Länder in die Lage zu versetzen, sich im zukünftigen Handel als Spitzenreiter zu behaupten.

Wissenstransfer ist ein besonderes Anliegen des Unternehmens und sein Expertenteam leistet umfassende Arbeit, um lokale Gemeinschaften und Regierungen zu ermächtigen.

Als Branchenführer mit den branchenweit größten F&E-Zentren entwickelt Webb Fontaine kontinuierlich neue Handelspraktiken, die Länder, Grenzen und Menschen verbinden.

