PURITAS-Erfahrungen: Schlafberater sind bessere Alternative

Wustermark (ots)

Ramon Witter, Experte von PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG weiß genau, wie Schlafen unseren Körper beeinflusst und dass viele Faktoren auf den Schlaf einwirken - im positiven wie negativen Sinn. Daher ist es seiner Meinung nach wichtig, den Kauf einer neuen Matratze oder eines neuen Bettes auf eine ausgewogene Beratung und die Berücksichtigung individueller Körpereigenschaften und Gewohnheiten auszudehnen. Viele Matratzen mögen preiswert sein, erfüllen aber in nicht immer Qualität und die hohen individuellen Ansprüche, die man an sie stellen sollte.

Obwohl viele Menschen dieses Thema immer noch herunterspielen, können wir aktiv dazu beitragen, ob unser Schlaf erholsam und regenerierend oder unzureichend und nicht gesundheitsfördernd ist. Wenn das Bettsystem wirklich gut und an den Nutzer angepasst ist, wenn die Schlafgewohnheiten berücksichtigt und Schlafhygiene und Raumklima unseren Bedürfnissen angepasst werden, sind beste Voraussetzungen für erholsamen, gesunden Schlaf geschaffen. Denn im Schlaf regeneriert sich unser Körper und das Immunsystem wird gestärkt. "Ausreichend Schlaf ist für unser Immunsystem und die Abwehr von Krankheitserregern wichtig", schreibt das ärztliche Journal. Schlaf kann Stress verarbeiten und ist die Grundlage für ausreichend körperliche Energie. Neben einer ausgewogenen Ernährung und Bewegung ist erholsamer Schlaf der Schlüssel zu einem körperlich und geistig gesunden Leben. Um die Schlaf- und damit auch die Lebensqualität zu erhöhen, empfiehlt Ramon Witter, den Rat von Spezialisten einzuholen, wenn es darum geht, die richtige Wahl für das richtige Schlafsystem zu treffen. Die Schlafexperten von PURITAS aus dem brandenburgischen Wustermark haben mit jahrelangen Erfahrungen ein Beratungskonzept entwickelt, welches alle individuellen Merkmale, die beim Matratzen- oder Bettenkauf beachtet werden sollten, ins Beratungsgespräch mit einbezieht. Nur so ist gewährleistet, dass die Investition in das richtige Bett den gewünschten Effekt erzielt. Mit Qualitätsprodukten für einen besseren Schlaf überzeugt die PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG seit Jahren eine permanent steigende Anzahl an Kunden und Kundinnen. Menschen, die oft seit Jahren Schlafprobleme haben und verzweifelt nach der Alternative suchen, die ihnen den Wunsch nach Schlaf als Quelle der Regeneration und Erholung, erfüllt. In Wustermark finden sie die passenden Antworten auf diese ungelösten Probleme. Dank einer langjährigen Expertise und der sich ständig verbessernden Technologie beim Umgang mit dem Thema "gesundes Schlafen".

"Wir stehen für hochwertige Produkte "Made in Germany". Bei unserem individuell angefertigten Schlafsystem und den erstklassigen Zubehörprodukten wie Kissen oder Bettdecken arbeiten wir ausschließlich mit ausgewählten deutschen Herstellern zusammen", so Robert Zeiß, Gründer und strategischer Planer bei PURITAS. Der Unternehmensleitung ist es wichtig, die Kundschaft vollumfänglich bei Beratung, Vorauswahl und Kauf als auch in der Betreuung nach dem Kauf zu unterstützen. Das sind Bestandteile einer Komplettbetreuung, wie sie ein Discounter einfach nicht leisten kann. Denn über ein herkömmliches Verkaufsgespräch hinaus, geht es gerade im sensiblen Bereich von Schlafkomfort darum, individuelle Kundeneigenschaften wie Größe, Gewicht, Schlafgewohnheiten, Raumtemperatur und eventuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen mit in die Beratung einzubeziehen. Diese begleitenden Faktoren entscheiden letztendlich darüber, ob die richtige Matratze in Verbindung mit dem passenden Lattenrost oder dem Härtegrad bei der Federung so ausgewählt und individuell angepasst ist, damit die Nutzer den erwarteten Effekt erzielen. Dieser muss heißen: Hochwertige deutsche Manufakturerzeugnisse und entsprechendes Zubehör sorgen für ein neuartiges Schlaferlebnis und gesunden erholsame Nachtruhe. Dafür stehen Robert Zeiß und Ramona Witter mit all ihrer Erfahrung und dem unbedingten Willen, körpergerechtes Liegen und Schlafen und somit eine verbesserte Lebensqualität zu gewährleisten. www.puritas.de

