Puritas: Individuelle Matratzen und Schlafsysteme sehr beliebt

Es sind Fakten wie aus einer anderen, vergangenen Zeit: Etwa 80% der Menschen schlafen schlechter als sie müssten, weil sie die falsche Schlafunterlage benutzen. Denn Bett, Matratze und Lattenrost haben einen entscheidenden Einfluss auf die Schlafqualität und auf das Wohlbefinden. Die Lebensqualität wird bei vielen maßgeblich durch guten oder schlechten Schlaf beeinflusst, weshalb Ramon Witter und Robert Zeiß sich auf die Konstruktion von individuell angefertigten Schlafsystemen spezialisiert haben, die eigene Bedürfnisse einschließen. "Schlafen muss Erholung und Regeneration sein und ein gutes Bett steigert die Lebensqualität und das Befinden deutlich", bestätigt Puritas-Gründer Robert Zeiß aus dem brandenburgischen Wustermark.

Wer beim Bettenkauf spart, zahlt am Ende einen doppelten Preis

Die Werbung überschwemmt uns mit Online-Angeboten, TV-Spots oder Discounter-Preisen, die nur ein Ziel haben: Verkaufen um jeden Preis. Dass dabei aber wichtige Details, die über guten oder schlechten Schlaf entscheiden, übergangen werden, steht auf einem anderen Blatt. "Eine gute Matratze samt Lattenrost und Zubehör kauft man nicht online oder mal eben im Vorbeigehen", so Robert Zeiß. "Entscheidend ist, dass körperliche Eigenschaften, Schlafverhalten und physiologische Merkmale der Nutzer:innen beim Kauf zugrunde gelegt werden, denn ein Bett sollte so einzigartig sein, wie diejenigen, die es benutzen. Deshalb werden in der Bettenmanufaktur der PURITAS Gesundheits- & Wohlfühlhaus GmbH & Co. KG nur Einzelstücke angefertigt, die auf die Nutzer:in abgestimmt sind.

Ein Produkt von der Stange kommt da nicht in Frage, geht es bei der Firmenphilosophie des Unternehmens besonders darum, das Besondere, das Einzigartige zu gestalten. Ramon Witter kommentiert: "Wir sind Spezialist für individuell nach Körpermaßen angefertigte Schlafsysteme mit dem Ziel den Schlaf zu optimieren."

Die Konzeption dieser Maßanfertigungen ist darauf ausgelegt, besten Schlafkomfort in Verbindung mit guter Erholung und körperlicher Regeneration zu gewährleisten. Das Geschäftsführungs-Duo mit seinem Expertenteam bringt eine langjährige Expertise mit, um nach neuesten Trends und wissenschaftlichen Erkenntnissen das Schlafen zu einem erholsamen Erlebnis machen.

Welche Matratze ist die Richtige?

Für das Thema Schlafen sollte man sich Zeit nehmen, empfiehlt Ramon Witter, weil es im Online- und Einzelhandel praktisch nicht möglich sei, die Kundschaft angemessen zu beraten. Deshalb hat sich Puritas darauf spezialisiert, alle Kunden individuell zu beraten, wenn möglich im privaten Umfeld der Kunden, um die persönliche Schlafsituation in die Auswahl des Schlafsystems mit einzubeziehen. Denn dann ist es für die Schlafberater einfacher, die passenden Komponenten wie Lattenrost, Matratze oder auch Bettgestell auszuwählen und an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Erst dann lässt sich am besten entscheiden, welche Matratze die richtige ist. Diese muss beispielsweise einzelne Partien des Körpers optimal stützen und abfedern und vom Härtegrad an Gewicht und Körpergröße angepasst werden. Das kann der Laie nicht allein entscheiden, dafür braucht es fachmännisch geschultes Personal. Ramon Witter: "Eine gute Matratze muss atmungsaktiv und druckentlastend sein, damit die Wirbelsäule gerade liegt. Sie sollte guten Schlaf fördern." Alle wissenswerten Details findet man unter: https://www.puritas.de

