Frost & Sullivan wählt magniX für den Technology Innovation Leadership Award aus

Everett, WashingtonEverett, Washington (ots/PRNewswire)

Der revolutionäre Ansatz von magniX ist bekannt für seine führende Rolle bei der Entwicklung der elektrischen Antriebstechnologie und deren Einfluss auf die gesamte Transportindustrie

magniX wurde ausgewählt, um den prestigeträchtigen Frost & Sullivan Technology Innovation Leadership Award für 2020 zu erhalten. Die Auszeichnung würdigt das Engagement von magniX für Innovation und Kreativität in der elektrischen Antriebstechnologie und den Einfluss auf das Geschäft und stellt einen bedeutenden Schlusspunkt für ein Jahr voller Erfolge für magniX im Jahr 2020 dar.

"magniX hat einen nachhaltigen und innovativen Ansatz für seine Technologie- und Anwendungsvielfalt sowie seine überlegenen technischen Fähigkeiten gezeigt, die das Unternehmen vom Wettbewerb abheben", so Abhigyan Tathagat, Senior Analyst bei Frost & Sullivan. "Mit seiner insgesamt starken Leistung kann magniX beeindruckende Kundenbeziehungen und Installationen bei führenden Flottenbetreibern und Flugzeugherstellern vorweisen und beweist damit seine Zuverlässigkeit und seinen Geschäftssinn in der Luftfahrtindustrie. Wir freuen uns, den Frost & Sullivan 2020 Technology Innovation Leadership Award an ein Unternehmen zu verleihen, das modernste Technologie im Bereich Elektroantrieb entwickelt."

Durch eingehende und umfassend recherchierte Analysen bewerten die Branchenanalysten von Frost & Sullivan die Unternehmen in zwei Hauptkategorien: technologische Hebelwirkung und geschäftliche Auswirkungen. Bei der Preisverleihung wird gemessen, wie Unternehmen ihre führende Entwicklung und die erfolgreiche Einführung von Hightech-Lösungen für die dringendsten Kundenbedürfnisse demonstrieren und gleichzeitig einen tiefgreifenden Einfluss auf die Branche oder die Unternehmenslandschaft haben, in der sie tätig sind.

magniX ist bekannt für seine innovativen elektrischen Antriebssysteme, die einen hohen Kundennutzen aufweisen, indem sie die wichtigsten Herausforderungen in Bezug auf Treibstoffeffizienz und Emissionen adressieren, die herkömmliche Jet-Fuel-Anwendungen in der Luftfahrtindustrie darstellen.

"Das Jahr 2020 brachte viele Herausforderungen, aber auch eine Fülle von Chancen für die Luftfahrtindustrie", sagte Roei Ganzarski, CEO von magniX. "Wir bei magniX sind dankbar, dass unsere Vision, die Art und Weise, wie die Welt das Transportwesen sieht, zu wechseln, trotz eines turbulenten Jahres wichtige Meilensteine erreicht hat. Wir fühlen uns durch diese Anerkennung von Frost & Sullivan geehrt und sind mehr denn je motiviert, die kommerzielle Luftfahrt kompromisslos in eine nachhaltigere Landschaft zu verwandeln."

magniX ist führend in der nachhaltigen Luftfahrt und hat allein im Jahr 2020 mehrere Premieren gestartet, darunter den Flug des weltgrößten vollelektrischen Verkehrsflugzeugs, der eCaravan, im Mai; ausgewählt von Universal Hydrogen, um das weltgrößte wasserstoffbetriebene Verkehrsflugzeug zu entwickeln; die Erschließung der Elektrofliegerei für Australien, Neuseeland und den Großraum Pazifik mit Sydney Seaplanes; und ausgewählt, um den elektrischen Antrieb für das britische Unternehmen Faradair Aerospace bei der Einführung seines BEHA-Flugzeugs zu liefern.

