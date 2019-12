Elkay

Elkay Interior Systems übernimmt die europäischen Bestuhlungs- und Ausstattungsfirmen Schloffer GmbH, Designed2Work und Designed2Work Intl.

Schritt expandiert das wachsende internationale Marken-Retail-Design des Unternehmens und sorgt für den Ausbau seiner Fähigkeiten

Elkay Interior Systems (EIS) mit Sitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin, gab heute die Übernahme der Schloffer GmbH, einer globalen Bestuhlungs- und Ausstattungsfirma mit Sitz in Österreich, sowie der verbundenen Unternehmen Designed2Work und Designed2Work International durch das amerikanische Unternehmen bekannt. Der Schritt stärkt die Fähigkeit von Elkay Interior Systems, internationale Kunden zu bedienen, die ihre Markenrestaurants, -hotels und -Einzelhandelsgeschäfte in Europa und dem Mittleren Osten schnell ausweiten.

Die Schloffer GmbH, ein Familienunternehmen mit fast 60 Jahren Erfahrung, hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als eines der führenden europäischen Unternehmen für Innenausstattung und den Ladenbau in der Franchise-Gastronomie etabliert. Schloffer ist weltweit in über 60 Ländern tätig und stolz auf die hohe Qualität, die sich aus der in Österreich ansässigen Produktion, der Erfahrung in komplexer Logistik und der Anpassungsfähigkeit an Kundenbedürfnisse ergibt.

Elkay Interior Systems - bzw. EIS - ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Branding, Bestuhlung, Dekoration und Ausstattung für kommerzielle Inneneinrichtungen. Das von Elkay Manufacturing privatwirtschaftlich betriebene Unternehmen, ist auf die Märkte Restaurant, Einzelhandel, Gastgewerbe und Bildung spezialisiert. Seit fast 40 Jahren unterstützt es führende globale Marken dabei, ihre Erfahrung im Bereich Handelsmarken-Erlebnis in internationalen Märkten zu bündeln. Diese Übernahme vervollständigt die globale Lieferkette von EIS nahezu vollständig und ermöglicht es dem Unternehmen, die Bedürfnisse seiner derzeitigen und zukünftigen Kunden zu erfüllen, während es auf weltweiter Ebene wächst.

"Seit der Übernahme durch Elkay im Jahr 2017 befinden wir auf einem enormen Wachstumspfad", sagt Vice President und General Manager Tony Lutz. "Im Februar 2017 haben wir den kommerziellen Teil des Geschäfts von Elkay in Mexiko zu Elkay Interior Systems, Lateinamerika, integriert... und 2018 haben wir in die asiatischen Märkte expandiert. Mit der Übernahme der Schloffer GmbH und Designed2Work haben wir einen starken europäischen Hersteller aufgenommen, der für die Unterstützung der internationalen Wachstumsstrategien unserer globalen Kundschaft von entscheidender Bedeutung ist."

EIS berät, entwirft, baut und installiert kommerzielle Inneneinrichtungen, vom Konzept bis zur Fertigstellung, wie kein anderes Unternehmen auf dem heutigen Markt. Die Architekten und Gestalter bieten Vision, Stärke und Beständigkeit und erwecken die Marken unserer Kunden zum Leben. Spezialisierte Projektmanager und Marktmanager leiten Projektziele, Zeitpläne und Budgets mit großer Sorgfalt. Umfangreiche Fertigungsbetriebe und zertifizierte Installateure sorgen für eine einwandfreie Ausfertigung jedes Bestandteils. Auch nach der Eröffnung unterstützt das Unternehmen seine Kunden durch ein kompetentes internationales Kundendienstteam.

EIS arbeitet mit einer erstklassigen Aufstellung internationaler Kunden zusammen, von denen viele aktiv in den europäischen und nahöstlichen Märkten expandieren. Das Unternehmen hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung außergewöhnlicher Innenräume, die überall auf der Welt mit den höchsten Qualitätsstandards ausgeführt werden.

"Wir freuen uns, Teil des globalen Geschäfts von Elkay Interior Systems zu werden", sagte Klaus Schloffer, Geschäftsführer der Schloffer GmbH, Designed2Work und Designed2Work Intl. "Wir sehen Chancen für enorme Synergien und Wachstum mit allen globalen Geschäften von Elkay. Wir passen perfekt zusammen, kulturell gesehen, und die EIS-Geschäftseinheiten leisten großartige Arbeit für unsere gemeinsamen Kundensegmente - deshalb sind wir stolz darauf, uns einem so angesehenen Team anzuschließen. Wir glauben, dass wir im Zusammenschluss unsere Fähigkeiten so erweitern können, dass wir im Zuge der weltweiten Ausdehnung ihrer Geschäfte unsere globalen Kunden besser bedienen können."

Informationen zu Elkay

Elkay befindet sich seit 1920 in Familienbesitz und produziert seit fast einem Jahrhundert innovative Produkte einhergehend mit außergewöhnlicher Kundenbetreuung. Während Elkay stolz darauf ist, Amerikas führender Spülbeckenhersteller zu sein, erweiterte Elkay sein kommerzielles Angebot vor mehr als vier Jahrzehnten und liefert heute neben erstklassigen Edelstahl- und Quarzwaschbecken auch Armaturen, Wasserkühler, Trinkwasserbrunnen, Smartwell Water Delivery Systems und die preisgekrönten ezH2O-Flaschenfüllstationen. Unser Geschäftsbereich Elkay Interior Systems ist ein weltweit führender Anbieter im Design und Ausbau von Marken-Einzelhandelsumgebungen für führende globale Marken. Elkay Commercial Systems liefert Edelstahlprodukte für Großküchen auf der ganzen Welt. Wie jede Familie hat auch Elkay Werte und Traditionen, die Bestand haben - wie unser Engagement für Nachhaltigkeit und das Zurückgeben an unsere Gemeinschaft. Elkay hat seinen Hauptsitz in Downers Grove im US-Bundesstaat Illinois und beschäftigt heute weltweit über 2.500 Mitarbeiter, die an 21 Standorten in den USA, China und Mexiko arbeiten. Besuchen Sie www.elkay.com.

Informationen zu Schloffer GmbH

Das 1960 von Alois Schloffer gegründete Unternehmen befindet sich bis heute in Familienhand. Sein Sohn, CEO Klaus Schloffer, hat den Familienbetrieb zu einem Unternehmen gemacht, das seine Einrichtungen mittlerweile in mehr als 60 Länder weltweit liefert. Schloffer ist stolz darauf, am Hauptstandort in Österreich in einer CO2-bewussten Anlage zu produzieren. Das Team aus 40 Fachkräften wird durch einen hochmodernen Maschinenpark und durch vertrauenswürdige und qualitätsgeprüfte Lieferanten unterstützt. Mehr erfahren Sie unter https://www.schloffer.com/en/about-us/

Informationen zu Designed2Work und Designed2Work International Designed2Work and Designed2Work Intl. sind spezialisiert auf Design für den gewerblichen Einzelhandel, insbesondere Restaurant-Franchise. Gemeinsam mit der Schloffer GmbH bieten die Unternehmen ein ganzheitliches Einrichtungspaket, das weit über die reine Herstellung von Möbeln hinausgeht. Mehr erfahren Sie unter https://www.schloffer.com/en/solutions/design/

