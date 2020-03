Flowhaven

Flowhaven setzt mit neuen Kunden, Mitarbeitern und neuem Büro in der Welthauptstadt für Unterhaltung sein rasantes Wachstum fort

Innerhalb der ersten hundert Tage nach Bekanntgabe der Seed-Finanzierung feiert das Unternehmen, das eine Lösung für das Management von Lizenzbeziehungen anbietet, bedeutende große Kunden, ein neues Büro in Los Angeles und wichtige neue Mitarbeiter

Flowhaven, die einzige Lösung für Markenlizenzierung, die auf der weltweit führenden CRM-Plattform "Salesforce" aufbaut, blickt auf drei Monate beschleunigten Wachstums zurück - mit der Eröffnung eines neuen Büros in Santa Monica, Kalifornien; der Einstellung neuer Mitarbeiter für wichtige Positionen; neuen Kunden und einer erweiterten Kundendienstpräsenz. Das in der US-Hauptstadt für Unterhaltung gelegene neue Büro wird der Arbeitsort des neuen US-Direktors für Verkauf, Marketing und Kundenerfolg sowie für Betriebsmitarbeiter sein. Ein EMEA-Direktor für Verkauf wird von London aus arbeiten.

Diese Nachrichten folgen nur drei Monate auf Flowhavens Abschluss einer 4,75 Millionen Euro (5,2 Millionen US-Dollar) umfassenden Seed-Finanzierungsrunde. Geleitet wurde die Investmentrunde von Global Founders Capital - unter Teilnahme bestehender Investoren, darunter Icebreaker.vc. Nach der Finanzierungsrunde ist Flowhaven ein Portfolio von Investments eingegangen, das Facebook, Slack, Trivago, Canva, Eventbrite und weitere Firmen umfasst.

"Unser Ziel ist es immer gewesen, eine großartige Mitarbeitergruppe und Firmenkultur aufzubauen, um langfristiges Wachstum zu fördern", so Kalle Törmä, CEO und Mitbegründer von Flowhaven. "Mit unserem neuen Büro in Los Angeles können wir unseren Kunden in sowohl Nord- als auch Südamerika näher sein - können wir deren Anforderungen in die fortlaufende Modernisierung unseres Produkts "übersetzen" und auf weltweitem Niveau klassenbesten Service anbieten, um ihren Erfolg zu mehren."

Das Unternehmen ist in seinen ständigen Büros und Satellitenbüros, darunter in seiner Zentrale in Helsinki, auf nunmehr über 30 Teammitglieder gewachsen - zusätzlich zu Zentralen in London, Tokio, New York und weiteren. Das Unternehmen freut sich sehr, zwei Einstellungen für Führungsrollen bekanntgeben zu können: Thomas McMillin für die Stelle des US-Direktors für Verkauf, und Jeremy Robinson für die Stelle des EMEA-Direktors für Verkauf. Thomas begann seine Karriere als Direktor für Sportlizenzierung bei The Walt Disney Company. Jeremy ist ein erfahrener Fachmann der Spielzeugbranche. Zu seinen früheren Positionen gehörte u. a. die des UK-Verkaufsmanagers bei Tomy.

Das Unternehmen konnte darüber hinaus mehrere neue Kunden gewinnen, darunter Lizenzgeber, Mittler und Lizenznehmer wie Full-Color Black (Firmenname "Brandalised"), dessen Portfolio u. a. Banksy umfasst; Lisle Licensing, das Masha and the Bear, Nitro Circus, Tetris und weitere betreut; sowie Licensing Link, das im Auftrag von Build-A-Bear Workshop, Pantone, Van Gogh Museum, Molang und anderen tätig ist. Flowhaven ist dafür positioniert, seine Präsenz in den USA, im Vereinigten Königreich und in anderen Schlüsselländern in diesem Jahr deutlich auszuweiten.

