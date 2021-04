The Dongguan Municipal Government

Dongguan erneuert sein Engagement für ein besseres Leben mit der weltweiten Veröffentlichung eines Werbevideos für den Umweltschutz am Tag der Erde

Dongguan, China (ots/PRNewswire)

"The City of Courage", die erste Episode der Dongguan-Stadtbild-Videoserie "This Is Dongguan", wird am Tag der Erde, dem 22. April, weltweit veröffentlicht. Die verbleibenden drei Episoden werden anschließend in europäischen Fernsehsendern und Websites ausgestrahlt, wie z.B. France 24 in Frankreich, LA7 in Italien und deutschen Wirtschafts-, Nachrichten- und Reisemedien. Der Nachhaltigkeit verpflichtet, präsentiert die südchinesische Stadt der Welt einen chinesischen Ansatz, die Wirtschaft im Einklang mit der Ökologie zu entwickeln.

Die Enthüllung des brandneuen Werbevideos der Stadt am Tag der Erde 2021, so die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Dongguan, zeigt, wie sehr die Stadt den Schutz der ökologischen Umwelt als verantwortungsvolles Mitglied der internationalen Gemeinschaft schätzt. Und in der ersten Folge geht es darum, wie Dongguan eine Balance zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz findet.

Mit einer großen Anzahl von Einwohnern, Industriebetrieben, Flussarmen, Fahrzeugen und einem hohen Maß an städtischer Bebauung steht die Stadt nun vor harten Realitäten bei der Verbesserung der Abwasserreinigung. In den letzten Jahren hat Dongguan einen umfassenden und koordinierten Ansatz für das Öko-Umweltmanagement gewählt. Zu diesem Zweck wurden Strategien und Maßnahmen beschlossen, um die Zahl der großen Verursacher eines hohen Energieverbrauchs und einer ineffizienten Ressourcennutzung zu senken. Einige große Umweltverschmutzer wurden abgeschaltet. In der Zwischenzeit entwirft die zukunftsorientierte Stadt eine Blaupause für strategisch aufstrebende Industrien, die darauf abzielen, die Wirtschaft mehr durch Innovation als durch Produktionsfaktoren anzutreiben. Zu den weiteren Prioritäten gehören die Verbesserung der Fertigung, technologische Innovation und nachhaltige Entwicklung.

In der Serie geht es um die Geschichte einer vierköpfigen Familie, die auch ein Beispiel dafür ist, wie die pulsierende Stadt einen umweltfreundlichen und hochwertigen Lebensstil verfolgt, sagte Chen Songzhu, einer der Drehbuchautoren von This Is Dongguan. Die Verbesserung der ökologischen Umwelt, die Optimierung der Wirtschaftsstruktur und die Steigerung der urbanen Qualitäten sind keine Ideen, die sich der Film ausdenkt, sondern sind in der tatsächlichen Praxis der Stadt verankert.

Das Set basierte größtenteils auf den Standorten, die als ökologische Governance-Erfolge gelten, wie der Huayang-See, der Songshan-See-Ökopark, das Tongsha-Reservoir und die Binhai Bay New Area.

So wie das kleine Mädchen am Ende der ersten Episode die Zukunft von Dongguan darstellt, entsteht die Binhaiwan Bay Area nicht nur als Kooperationsplattform mit den Merkmalen der Greater Bay Area, wie sie im Rahmenentwicklungsplan für die Greater Bay Area Guangdong-Hong Kong-Macao definiert sind, sondern auch als Beispiel für die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen ökologischer Governance und wirtschaftlichem Wachstum.

Das Mündungsgebiet des Maozhou-Flusses, in dem sich das neue Gebiet befindet, war stark versalzenes Wattenmeer mit starker Küstenkorrosion, die es völlig unfruchtbar machte, so die Arbeiter dort. Um die Gestaltung eines günstigen Umfelds zu beschleunigen, die Küstenzonen weiter zu schützen und besser zu nutzen, hat die New Area eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, darunter die Bodensanierung (Schlickaustausch und Kontrolle des Salzgehalts im Boden), das Küstenmanagement (Anpflanzung von Mangroven und anderen Feuchtgebietspflanzen) und die Parkgestaltung (Pflasterung von Sichtplankenstraßen, Pflege von Rasenflächen und Bau von Trockenbächen). All diese Bemühungen haben das einstige Wattenmeer zu einem Öko-Feuchtgebiet an der Küste entwickelt, in dem sich verschlungene Wanderwege, üppige Pflanzen und gepflegte Rasenflächen gegenseitig ergänzen.

"In einem Zeitalter nach der Pandemie ist es ein gemeinsames Anliegen der Weltgemeinschaft, wie die Städte entwickelt und die Wirtschaft wieder auf Kurs gebracht werden können. Welchen Weg ein Land auch immer wählt, die Reaktion auf den Klimawandel und der Schutz der Umwelt wird immer im Interesse aller sein. Die Art und Weise, wie Dongguan seine Entwicklung vorantreibt, muss noch verbessert werden, aber erste Erfolge sind bereits zu verzeichnen", bemerkte Li Jinyi, außerordentlicher Professor an der Universität Jinan.

Heute ist Dongguan landesweit führend in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. "Der Übergang einer industriellen und exportorientierten Stadt wie Dongguan in eine ressourceneffiziente Stadt hat einen großen Einfluss nicht nur auf die Kreislaufwirtschaft der Stadt, sondern auch auf die Kreislaufwirtschaft weltweit", heißt es in einem UNEP-Bericht von 2019.

"Wir hoffen, dass die Videoserie die Welt dazu ermutigt, eine grüne und kohlenstoffarme Produktion anzunehmen und ein besseres Leben zu schaffen, und gleichzeitig die Bereitschaft der Stadt zeigt, sich mit anderen globalen Partnern zusammenzutun, um unsere Erde wiederherzustellen", sagten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Dongguan.

Original-Content von: The Dongguan Municipal Government, übermittelt durch news aktuell