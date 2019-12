bruXane

Entspannt schlafen mit der Zahnschiene, die zurückknirscht

Bild-Infos

Download

Marburg (ots)

In deutschen Schlafzimmern knirscht es gewaltig: Etwa jeder fünfte Erwachsene leidet an Zähneknirschen oder -pressen, dem so genannten Bruxismus. Zahnärzte erleben in ihrer Praxis die Folgen davon: Die Zähne werden regelrecht abgekaut und sind extrem empfindlich. Die Betroffenen schädigen damit aber nicht nur ihre Zähne, sondern leiden oft auch unter Kiefer- und Kopfschmerzen. Manchmal verursacht die starke Anspannung der Kiefermuskeln auch Druck auf den Ohren, Tinnitus oder Nackenschmerzen. Viele Patienten bringen diese Symptome gar nicht mit dem Knirschen in Verbindung und wundern sich, dass sie morgens verspannt und unerholt aufwachen. Denn in vielen Fällen wird unbewusst in der Nacht geknirscht. Fest steht: Bruxismus ist keine Krankheit, sondern eher eine schlechte Angewohnheit.

Knirsch-Hinweis fürs Unterbewusstsein

Die lässt sich besonders gut abgewöhnen mit der Biofeedback-Schiene bruXane mit einem integrierten Drucksensor. Sie beginnt zu vibrieren und sendet einen Summton, sobald der Träger zubeißt. So erfolgt gleichzeitig ein haptischer und akustischer Hinweis auf das Zähneknirschen. Sobald der Kaudruck nachlässt, stoppen die Signale, so dass der Träger der Oberkieferschiene unterbewusst darauf konditioniert wird, weniger und kürzer zu Knirschen. Der Schlaf wird dadurch nicht gestört und der Patient wacht erholter auf.

Die Schiene ist wahlweise mit einem Speichermodul ausgestattet, das die Knirsch-Aktivität aufzeichnet. Die auslesbaren Daten liefern wertvolle Hinweise auf die Ursachen für das nächtliche Knirschen. So kann der Patient genau nachvollziehen, welche aktuellen Lebensumstände sein Knirschen beeinflussen. Experten sind sich einig, dass zunehmend psychologische Faktoren wie emotionaler Stress, Angststörungen und Schlafstörungen der Grund für das Knirschen sind. Das Zusammenpressen der Zähne dient dabei unbewusst als Stressabbau.

Die bruXane Aufbissschiene ist in zwei Varianten erhältlich:

bruXane personal ist individuell für den Patienten hergestellt und mit einem Vibrationsmodul und optional einem Microcontroller für die Aufzeichnung der Knirsch-Aktivität ausgestattet. Die Datenauslesung kann wahlweise erfolgen. Der induktiv aufladbare Akku hat eine Lebensdauer von ca. zwei Jahren.

bruXane 2go ist in einer Einheitsgröße mit einem Vibrationsmodul erhältlich für nur 69 Euro. Die Tragedauer beträgt maximal zwei Monate. Sie eignet sich sehr gut, um die Schmerzlinderung mittels Biofeedback zu testen und bietet damit eine Entscheidungshilfe für die bruXane personal.

Weitere Informationen unter www.bruxane.de, https://www.instagram.com/bruxane.

Pressekontakt:

Talking Head Public Relations

Birgit Jaretz

Tel. 069 / 28 34 87

jaretz@talkinghead.de

Original-Content von: bruXane, übermittelt durch news aktuell