Enterprise Holdings und Discount Car and Truck Rentals Company geben Vertrag bekannt

Enterprise Holdings Inc., Inhaber der Marken Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental und Alamo Rent A Car, und Discount Car and Truck Rentals Ltd. haben heute die Unterzeichnung eines Vertrages bekannt gegeben, in dessen Rahmen die kanadische Tochtergesellschaft von Enterprise Holdings Discount Car and Truck Rentals erwirbt, einen führenden kanadischen Vermieter von PKWs und LKWs, der Kunden in ganz Kanada bedient. Dies umfasst sämtliche Standorte im Besitz des Unternehmens und die Lizenzfirmen für kurzfristige Vermietungen in Quebec. Die Kombination wird die sich ergänzenden Stärken zweier Unternehmen in Familienbesitz vereinen, die über ein reiches Erbe herausragenden Kundendienstes verfügen.

Die Transaktion wird durch die Vereinigung sich ergänzender Netzwerke und Dienstangebote, kompetenter Belegschaften und der Fachkenntnisse beider Firmen für Wachstum sorgen. Das Resultat wird ein breiteres Angebot von Dienstleistungen an weiteren Standorten mit einem Schwerpunkt für erweiterte Mobilitätsangebote sein.

"Wir sind erfreut, durch die Vereinigung der vorhandenen Flotten- und Flughafenvermietungsstandorte von Enterprise mit dem regionalen Netzwerk und der tiefen Verwurzelung von Discount in Kanada Kunden in ganz Kanada eine wachsende Palette der Auswahlmöglichkeiten und Dienste zu bieten", sagte Steven Tudela, Senior Vice President des Bereichs Canadian Operations bei Enterprise Holdings.

"Das vereinigte Unternehmen wird mittels einer umfassenderen Flotte von Pkws und Lkws aller Größen und eines erweiterten Portfolios der Dienstleistungen - von Flughafenservice-Autovermietungen über Mietwagen für die Freizeit vor Ort bis zu Lkws für Umzüge - in einer noch besseren Position sein, die speziellen Mobilitätsbedürfnisse kanadischer Kunden zu decken und noch effizientere Angebote zu unterbreiten", sagte Steven Tudela.

Wertschöpfung für den Transport- und Mobilitätssektor Kanadas

Enterprise Holdings wird mittels eines Netzwerkes unabhängiger, regionaler Tochtergesellschaften in Kanada mehr als 600 Standorte an Flughäfen und vor Ort betreiben. Nach dem Zusammenschluss mit Discount, das über mehr als 300 Standorte in ganz Kanada verfügt, kann man Kunden im ganzen Land eine größere Flotte anbieten, auf die einfacherer Zugriff besteht.

"Wir freuen uns auf dieses nächste Kapitel für Discount", sagte Jay Singer, Präsident und CEO von Discount Car and Truck Rentals. "Unsere Kunden erhalten Zugang zu einer breiteren Palette der Dienstleistungen, darunter Autovermietung am Flughafen und das globale Netzwerk von Enterprise. Die kanadischen Kunden von Enterprise erhalten zudem Zugang zu einer größeren und vielfältigeren Flotte von Mietfahrzeugen, darunter auch LKWs. Das vereinte Unternehmen eröffnet zudem Mitarbeitern mehr Gelegenheiten für ihre Berufslaufbahn. In den vergangenen 40 Jahren haben wir unsere Kunden und Mitarbeiter stets an die erste Stelle gesetzt. Enterprise teilt das Engagement für diese Werte und dies ist ein wichtiger Grund für unsere Überzeugung, dass diese Partnerschaft so gut passt und der richtige Schritt für unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner ist."

Der Erwerb unterliegt der Erfüllung gewöhnlicher Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss sind beide Firmen weiterhin unabhängig und wie gewöhnlich tätig.

"Als in Betracht gezogen wurde, zwei Firmen in privater Hand, die mehrere Generationen überspannen, zusammenzubringen, spielten Werte und ein geteilter Sinn für das Soziale bei der Entscheidung eine wichtige Rolle", setzte Steven Tudela hinzu. "Diese wichtigen Faktoren und die Schaffung langfristigen Wertes für Kunden und Mitarbeiter standen stets im Vordergrund."

Osler, Hoskin & Harcourt LLP und Freshfields Bruckhaus Deringer LLP agierten als Rechtsberater von Enterprise.

KPMG Corporate Finance Inc. agierten als Finanzberater von Discount und Stikeman Elliott LLP und Kaufman LLP agierten als Rechtsberater von Discount.

Informationen zu Enterprise Holdings

Enterprise Holdings betreibt seine Marken mittels seines integrierten, globalen Netzwerkes unabhängiger, regionaler Tochterfirmen und Franchises an mehr als 10.000 voll besetzten Zweigstellen vor Ort und an Flughäfen. Enterprise Holdings liefert dem kanadischen Markt seit 1993 herausragenden Kundendienst. Vereint erzielten Enterprise Holdings und das verbundene Unternehmen Enterprise Fleet Management im Finanzjahr 2019 einen Umsatz von 25,9 Milliarden USD und besaßen mehr als 2 Millionen Fahrzeuge weltweit. Die regionalen Tochtergesellschaften von Enterprise Holdings und Enterprise Fleet Management beschäftigen derzeit weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Enterprise Holdings gehört derzeit zu den größten Unternehmen der USA in privater Hand. Wäre Enterprise Holdings eine Aktiengesellschaft, gehörte das Unternehmen auf die Liste der 500 größten US-Aktiengesellschaften von Fortune.

Informationen zu Discount Car and Truck Rentals

Discount Car and Truck Rentals wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto. Es ist eine Marke von nationalem Ruf, die in Kanada Standorte für die Autovermietung nahe an Flughäfen und innerstädtisch betreibt. Mit mehr als 300 innerstädtischen Zweigstellen, die von 90 % der kanadischen Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten erreicht werden können, genießt Discount Car and Truck Rentals Bekanntheit als Vermieter von PKWs und LKWs aller Marken und Modelle, vom Kleinwagen bis zum Luxusfahrzeug und von Lieferwagen bis zu 5-Tonnen-LKWs. Das Engagement des Unternehmens für Qualität und herausragenden Kundendienst hat in der kanadischen Vermietungsbranche nicht seinesgleichen. Discount Car and Truck Rentals ist stolz darauf, das Abholen und Absetzen seiner Kunden ohne Zusatzgebühr auf dem Markt eingeführt zu haben. 2010 wurde Discount Car and Truck Rentals zu den zehn Unternehmen mit der besten Firmenkultur in Kanada gezählt. Es erhielt die Platin-Auszeichnung in den Jahren 2011 und 2012 und wurde 2013 erneut zu Kanadas "10 Most Admired Corporate Cultures(TM)" gezählt. Discount Car and Truck Rentals hat zudem in 14 aufeinanderfolgenden Jahren den Preis der Verbraucher für Exzellenz der Geschäftstätigkeit gewonnen.

