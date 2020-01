Clarus

Clarus kündigt neue Produktionsstätte in Belgien an

Neues Werk in Belgien signalisiert starkes Wachstum für Clarus

Clarus, der weltweit größte Hersteller von Glass-Boards, hat die offizielle Eröffnung seiner europäischen Produktionsstätte in Belgien bekannt gegeben. Diese rund 4.650 Quadratmeter große Anlage verfügt über die neuesten Glasverarbeitungs-, Druck- und Lackier- und Klebstofftechnologien. Die vertikal integrierte Clarus-Anlage kann den gesamten Auftrag von der Fertigung bis zur abschließenden Montage abwickeln, um sicherzustellen, dass die Aufträge nach den höchsten Standards in der Branche produziert werden.

"Wir freuen uns, unsere Fertigungskapazitäten in den EMEA-Märkten bereitstellen zu können", erklärt Glen Huey, VP Manufacturing und Global Supply Chain. "Das neue belgische Werk bietet die erforderliche Ausgereiftheit, um den Betrieb durch ein schlankes, effizientes Layout zu verbessern, das es uns ermöglicht, unsere Produkte und Dienstleistungen besser auf unsere Kunden abzustimmen".

Clarus ist Spitzenleistungen verpflichtet und hat in modernste Produktionsanlagen investiert. Von den proprietären Verfahren für Lackhaftung und Farbanpassung bis hin zu ColorDrop(TM), der hochauflösenden Vollfarb-UV-Drucktechnologie von Clarus, haben die Designer unendliche Möglichkeiten, ihre Vision in Glas zu verwirklichen. Das Unternehmen konzipierte seine Fabrik von Anfang an auf Nachhaltigkeit, mit einem Wasseraufbereitungssystem von Weltklasse, das recycelt, um den Verbrauch zu reduzieren. Clarus erhielt darüber hinaus Zertifizierungen, die in drei verschiedenen LEED-Punktkategorien zählen.

"Da Clarus sein Wachstumspotenzial über die Vereinigten Staaten hinaus ausdehnt, war es unerlässlich, dass wir unsere Produkte in dieser Region produzieren", sagt CEO Marc Mansell. "Unsere Fähigkeit, den Bedarf unserer Kunden an kundenspezifischen Anpassungen mit kurzem Vorlauf zu erfüllen, kann nun in Europa realisiert werden".

Das gesamte Spektrum der preisgekrönten Glas-Angebote finden Sie unter www.clarus.com/products.

Informationen zu Clarus: Clarus wurde 2009 gegründet und ist Pionier im Bereich von Premium-Systemen für visuelle Kommunikation und Zusammenarbeit. Clarus ist der größte Glass-Board-Hersteller der Welt, und die modernen und minimalistischen Kollaborationslösungen des Unternehmens haben die Vision der Innenausstattungsbranche für die strategische zwischenmenschliche Kommunikation transformiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.clarus.com.

