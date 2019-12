AXLOIE

AXLOIE bringt futuristische Ohrhörer auf den Markt und enthüllt Maskottchen der Marke

AXLOIE, ein kommender Star unter den Audiomarken, der auf Bluetooth-Kopfhörer und -Lautsprecher spezialisiert ist, stellt im größten Schritt dieses Jahres gleich fünf neue Produkte und ein extrem niedliches Maskottchen vor. Das Unternehmen wird sich untenstehend auf die beiden spannendsten Neuvorstellungen konzentrieren - die Attitude A2 Ohrhörer-Serie und das Maskottchen der Marke.

Die Attitude A2 Serie ist das Flaggschiff der AXLOIE Bluetooth-Ohrhörer. Mit ihren "atmenden" Laseranzeigen haben die Ohrhörer, die in ihrer kapselförmigen Lade-Box wie zwei Samen in einer Schote liegen, ein definitiv futuristisches Erscheinungsbild.

"Unser Team hat einen einprägsamen Slogan kreiert - "Refresh your Ears", frisch deine Ohren auf, nicht nur wegen des einzigartigen Designs, sondern auch wegen der Klangqualität. Die Ohrhörer sind stylish und bringen die Lieblingsmusik zur vollen Entfaltung", erklärt Designer Andy Tong.

Dies sind die technischen Highlights von Attitude A2:

- Verlustfreies HiFi-Stereo & kräftiger satter Bass - Bluetooth 5.0 & One-Step-Pairing - CVC 8.0 Störgeräuschunterdrückung - 24 Stunden Spielzeit mit Lade-Box - Sicherer Sitz & wasserdicht gemäß IPX6

Basierend auf den Markenprinzipien (Weisheit, Beweglichkeit, Glück und Liebe) hat das AXLOIE Team auch ein bezauberndes Maskottchen kreiert. Es handelt sich um eine animierte Version des AXLOIE Logos in Form eines smarten Elfs, der genau wie die Marke selbst "AXLOIE" heißt und sich durch eine einzigartige Frisur auszeichnet - als ob er drahtlose Signale senden kann, genau wie die Bluetooth-Funktion von AXLOIE.

In der Story reist AXLOIE in einer Raumkapsel, der Lade-Box des Attitude A2, durch das Universum. Da er Hilfe von Menschen auf der Erde erhalten hat, will er ihnen die Welt leichter machen. "Wir haben dieses "Kawaii" Maskottchen entwickelt, um unseren Anwendern mehr Spaß und Power zu vermitteln. Es ist die Verkörperung von Musik, die drahtlose Schwingung ist, aber die Menschen miteinander verbindet", erläutert Designer Even Timm.

AXLOIE hat, um während der Verkaufssaison mit den Fans zu interagieren, auch einige für Reisen, Fitness oder Lifestyle bekannte Influencer dazu eingeladen, die Neuvorstellungen einschließlich Attitude A2 zu unterstützen. Die Kampagne lockte über 10.000.000 Fans bzw. Viewer an und erhielt fast 800.000 Likes.

"Ob bei der Vorstellung der Maskottchens oder bei der Zusammenarbeit mit Influencern, wir wollen nicht nur Produkte verkaufen, sondern auch einen drahtlos vernetzten, positiven Lebensstil für die AXLOIE Anwender kreieren. Man kann es schon am Namen Attitude A2 erkennen: eine gute Attitüde bringt in jeder Hinsicht wirkliche Lebensqualität", sagt CEO August Chow.

Die Marke nimmt aktuell zum ersten Mal an der Verkaufssaison teil und hat ihre Preise speziell für die AXLOIE Fans reduziert. Die Sonderangebote sind bis zum 8. Dezember auf der Website verfügbar.

Informationen zu AXLOIE

AXLOIE ist eine weltweit führende Audiomarke für True-Wireless-Stereo, die Premium-Bluetooth-Ohrhörer und -Lautsprecher auf der ganzen Welt anbietet. Die Mission der Marke ist es, die Welt mit smarten Audioprodukten zu verknüpfen, um das Leben einfacher und angenehmer zu machen.

