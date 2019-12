Reltio

Hyperion X wählt Reltio Cloud(TM), um Datennutzung und datengestützte Erkenntnisse zu optimieren

Daten- und Technologieabteilung von Hyperion investiert in die Fähigkeit, Produkt- und Dienstleistungsangebote für Kunden extrem zielgerecht zu personalisieren und die Wettbewerbsposition im Versicherungssektor zu stärken

Hyperion X, das 2019 als Daten- und Technologiebereich der Hyperion Insurance Group gegründet wurde, einer führenden Versicherungsgruppe mit dem Schwerpunkt auf Mitarbeiter-Beteiligung, hat Reltio Cloud als zentrale Kundendatenplattform ausgewählt, um seine Daten- und Analysefähigkeiten auszubauen und seine Wettbewerbsposition im Versicherungssektor zu stärken.

"Uns ist bewusst, dass die Kombination von Daten und Technologie ein heutzutage ausschlaggebender Wettbewerbsvorteil in unserer Branche ist. Mit Reltio Cloud haben wir die Möglichkeit, das zukünftige Hyperion X Erlebnis mit den Daten zu verknüpfen, die für unser Geschäft am wichtigsten sind. Dies gibt uns die geschäftliche Agilität, die unternehmerische Reichweite und unmittelbar nutzbare Daten, die wir für zündende Ideen benötigen, damit wir effektiv konkurrieren können", erklärt Miguel Baptista, Chief Data Officer bei Hyperion X. Baptista kam von Merck Pharmaceuticals zu Hyperion X, nachdem er mehr als 20 Jahre lang in den Bereichen Informationsmanagement, Customer Insights und Analytics Strategy tätig war.

Baptista ist verantwortlich für die Leitung der Datenerhebung, Datennutzung und Datenanalyse bei Hyperion X, um eine Pipeline digitaler Produkte für Kunden und Geschäftspartner zu entwickeln und gleichzeitig die Bereitstellungskosten zu optimieren, was sich im Versicherungswesen als große Herausforderung präsentiert. Um sein Ziel umzusetzen, musste Baptista jenseits der üblichen Legacy-Lösungen für die Verwaltung von Kundendaten suchen. Er entschied sich für eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung, die zur Cloud-First-Politik von Hyperion X und seinem Schwerpunkt auf Kundenzentrierung passt.

"Hyperion X wollte partnerschaftlich mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das unser Ziel teilt, Daten zu nutzen, um Veränderungen und Innovationen in der Versicherungswirtschaft voranzutreiben. Mit Reltio haben wir eine ideale Entsprechung gefunden, denn Reltios Ansatz für Stammdatensysteme ist mutig und einzigartig zugleich - statt bestehende Technologien zu modifizieren, hat sich das Unternehmen für eine grundlegende Neuentwicklung entschieden und eine flexible Plattform geschaffen, die nicht mit den üblichen Einschränkungen der herkömmlichen MDM-Plattformen einhergeht. Ich freue mich darauf, Reltio bei Hyperion X zu integrieren und gemeinsam das Bestmögliche aus unseren Daten herauszuholen", sagt Baptista.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit visionären Chief Data Officers wie Miguel, die Innovation und Wachstum durch die strategische Nutzung von Daten beschleunigen", erklärt Manish Sood, CEO von Reltio. "Hyperion X ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das eine datengetriebene Kultur aufbaut, um neu zu imaginieren, was im jeweiligen Markt möglich ist. Miguel ist Vorreiter für einen Trend, den wir bei zukunftsorientierten CDOs beobachten, die für Unternehmen arbeiten, die effektiv in einer Erlebnisökonomie konkurrieren müssen, aber durch Legacy-Umfelder zurückgehalten werden. Um die geschäftliche Agilität zu erhöhen, auf Unternehmensebene in Echtzeit agieren zu können und neue und zündende Ideen zu generieren, eliminieren solche CDOs Silo-Ansätze bei Kundendaten, lösen sich von bestehender Legacy-Kundendatenmanagement-Technologie, innovieren schneller, und reagieren umgehend auf die Bedürfnisse der Kunden".

Reltio wird zum dritten Mal in Folge in der Inc. 5000 Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen geführt. Das SaaS-Unternehmen, das für die Funktionalität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte, seine Roadmap, seine Vision und seine starke Kundenorientierung gewürdigt wird, verfügt über ein europäisches Team im Zentrum von London, das eng mit Baptista und seinem Team zusammenarbeitet, um den unmittelbaren und zukünftigen Bedarf von Hyperion X im Zuge des anhaltenden Unternehmenswachstums erfolgreich unterstützen zu können.

Informationen zu Reltio

Reltio ist ein preisgekröntes SaaS-Unternehmen mit Sitz in Silicon Valley, das eine zentrale Rolle bei der digitalen Transformation von innovativen Global 2000-Unternehmen spielt. Ziel von Reltio ist es, die geschäftskritische Datengrundlage bereitzustellen, die Unternehmen benötigen, um in der Erlebnisökonomie erfolgreich bestehen zu können. Reltio bietet eine agile, skalierbare und intelligente MDM (Master Data Management, Stammdatenverwaltung) SaaS-Plattform, die auf einer Cloud-nativen Big Data-Architektur mit Graph-Technologie und maschinellem Lernen namens Reltio Cloud basiert. Innovative Global 2000-Unternehmen, darunter acht der zehn führenden globalen Pharmaunternehmen, zwei der führenden Gesundheitsdienstleister, zwei der führenden Hotelmarken und drei globale Luxusgüterunternehmen, vertrauen darauf, dass Reltio Cloud die Daten verwaltet, die für ihr Geschäft am wichtigsten sind. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit mit Reltio sind die Funktionalität und Leistungsfähigkeit seiner Produkte, seine Roadmap, seine Vision und seine starke Kundenorientierung. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.reltio.com.

