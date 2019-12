Skytec Group Ltd

Skytec Group Ltd präsentiert Zukunftskonzept für LOEWE

Bratislava (ots)

Skytec Group Ltd, einer der Bieter um die insolvente Traditionsmarke LOEWE, legt nach und skizziert seine Zukunftspläne für den Fall einer erfolgreichen Übernahme der insolventen Traditionsmarke LOEWE. Dabei plant CEO Vladislav Khabliev, LOEWE neu als eine Marke zu positionieren, die genau die Bedürfnisse moderner und vor allem jüngerer Käufer trifft.

"Entgegen anderslautender Behauptungen in den Medien geht es uns nicht nur um den Markennamen, sondern um eine nachhaltige und langfristige strategische Neuausrichtung von LOEWE mit dem Ziel, eine hochwertige und luxuriöse Boutique-Marke für TV- und Audioprodukte sowie perspektivisch auch für mobile Endgeräte zu etablieren", skizziert Khabliev. "Die neue Generation von TV-Nutzern benötigt andere Produkte als die traditionellen nach Größe definierten Geräte. Sie erwarten personalisierbare Devices ebenso wie Audioprodukte und mobile Plattformen. Dies ist das zukünftige Gesicht von LOEWE und die Richtung, die wir gemeinsam gestalten möchten."

Dabei setzt Skytec auf Design und Engineering Made in Germany, um den Kern der Marke LOEWE zu erhalten. "LOEWE ist ein wichtiger Teil deutscher Industriekultur und steht über seine fast 100-jährige Geschichte für Produkte, die allerhöchsten Ansprüchen an Gestaltung und Funktionalität entsprechen. Qualität ohne Kompromisse, genau diese Kultur möchten wir gemeinsam mit den Mitarbeitern in Kronach bewahren und weiterentwickeln. Und wir haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass wir renommierte Marken nicht ausschlachten, sondern - ganz im Gegenteil - diese entwickeln, stärker und profitabler machen. So möchten wir eine hochwertig positionierte und auf Funktionalität hin ausgerichtete Marke etablieren, deren zentraler Bestandteil weiterhin das Geschäft mit Fernsehgeräten ist, jedoch ergänzt und angepasst an das neue technologische Zeitalter."

Mit seiner Strategie, LOEWE zu einer international führenden Marke für Unterhaltungselektronik im Premiumsegment zu entwickeln, verfolgt Khabliev einen klaren Zeitplan. So soll die Arbeit an neuen Produkten am Standort Kronach bereits wenige Wochen nach einer erfolgreichen Übernahme starten, spätestens zur IFA 2020 sollen die Fachbesucher wieder mit Begeisterung neue Produkte von LOEWE erleben. Der Marktstart ist für das Weihnachtsquartal 2020 vorgesehen. Für 2021 plant Skytec außerdem die Einführung von Produkten im Bereich der Weißen Ware und die Vorstellung von Smartphones im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) 2021 in Barcelona.

"Wir haben schon mehrfach bewiesen, dass wir etablierte Marken zu neuem Leben erwecken und sie erfolgreich am Markt positionieren können. Dabei agieren wir als europäischer Investor und legen Wert darauf, dass LOEWE nicht nur ein europäisches Unternehmen bleibt, sondern dass es auch weiterhin dem international angesehen Prädikat 'Made in Germany' verbunden bleibt."

Ausgehend von diesem Ansatz plant die Skytec Group Ltd, sich mit sämtlichen Aktivitäten und Ressourcen auf den Neustart von LOEWE zu fokussieren und die Marke international zu einem Boutique-Brand für luxuriöse Unterhaltungselektronik auszubauen. Neben dem TV-Geschäft soll das Portfolio dabei um strategisch wichtige Wachstumssegmente ergänzt werden. Dazu zählen zunächst Audioprodukte sowie perspektivisch auch mobile Endgeräte unter dem Markennamen LOEWE.

"Wir möchten LOEWE konsequent zur Premiummarke für eine junge und finanzstarke und internationale Zielgruppe entwickeln. Diese stellt höchste Ansprüche an Design und Haptik, aber auch an Features und Funktionalität. Damit geht auch die Erweiterung des Produktpalette einher, denn das Fernsehgerät ist für diese Kunden schon längst nicht mehr das zentrale Unterhaltungsmedium," kommentiert Khabliev, der außerdem mittelfristig Kooperationen mit Automobil- und Modemarken im Premiumsegment anstrebt.

Dabei stehen neben dem bekannt hochwertigen LOEWE-Design auch aktuelle und zukunftsweisende Technologien wie die Entwicklung und Integration von OLED-Displays, aktuellen mobilen Betriebssystemen oder die schrittweise Einführung von Augmented Reality auf dem Plan. Um die schnelle Umsetzung der ambitionierten Strategie zu gewährleisten, hat die Skytec Group Ltd bereits eine deutsche Firma gegründet, die den Grundstein für die zukünftige Geschichte von LOEWE legen und perfekt ihr bestehendes Netzwerk aus internationalen Distributoren ergänzen wird. Darüber hinaus plant Skytec für die Marke LOEWE Kooperationen mit anderen Premiumanbietern, etwa im Segment der Automobilindustrie.

Khabliev betont: "Kronach bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, LOEWE als Hersteller von Premiumprodukten im Fernseh- und Audiosegment wiederaufzubauen, wir möchten hier unseren Firmensitz und ein Zentrum für Forschung und Entwicklung etablieren. Als europäisches Unternehmen legen wir Wert darauf, dass LOEWE nicht nur in europäischen Händen bleibt, sondern sich auch weiterhin dem international anerkannten Prädikat 'Made in Germany' verpflichtet. Ob dies für ein chinesisches Staatsunternehmen eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten. Zumal dieses bereits in der Vergangenheit LOEWE unterstützt hat und nach unseren Informationen dabei nicht immer zuverlässig agiert hat."

Die detaillierten Pläne der Skytec Group Ltd finden bei der Belegschaft großen Anklang und der historische Erfolg von Skytec mit etablierten Marken wie Blaupunkt und Sharp gibt ihnen Vertrauen in die Rettung einer deutschen Traditionsmarke, aber auch in deren Wachstum und globalen Erfolg. Khabliev erklärt: "Als strategischer Investor mit europäischem Hintergrund möchten wir uns voll und ganz darauf konzentrieren, eine neue und erfolgreiche Zukunft für LOEWE zu schaffen, und all unsere Ressourcen einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. LOEWE wird unsere Hauptmarke sein und sich nicht von anderen asiatischen Marken ablenken lassen oder hinter diesen einreihen müssen. Wir haben die Erfahrung, die finanzielle Unterstützung und den Willen, dies zu tun, wie Sie aus unseren Plänen ersehen können. Ich bitte alle Beteiligten, uns dabei zu helfen, dies zu verwirklichen."

Über Skytec Group Ltd

Skytec Group Ltd ist ein international tätiger strategischer Investor, der sich auf die Bereiche Unterhaltungselektronik und IT spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über eine exzellente Reputation in der Entwicklung und Führung von Start-up-Unternehmen sowie hinsichtlich der Restrukturierung und Neuausrichtung etablierter Marken. Skytec Group Ltd verfolgt dabei stets das Ziel, den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers gerecht zu werden. Das Unternehmen tätigt Investitionen in ganz Europa, den GUS-Staaten und Asien und nutzt die Talente ausgewiesener Spezialisten in ihren jeweiligen Bereichen. Für Skytec ist nicht einmal der Himmel die Grenze!

