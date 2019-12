Huami Technology

Huamis Amazfit GTS übernimmt die Führung am Black Friday 2019

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Huami erzielt Rekordumsätze am Black Friday 2019

Huami (NYSE: HMI), eines der weltweit größten Unternehmen* für Wearables konnte am Black Friday 2019 auf verschiedenen Überseeplattformen hervorragende Umsätze verzeichnen. Seit Huami die Markteinführung seiner Smartwatch Amazfit GTS auf der IFA 2019 ankündigte, hat sich Amazfit GTS zu einer der beliebtesten Smartwatches bei globalen Anwendern entwickelt und ist in verschiedenen Ländern die Nummer Eins, was das Umsatzvolumen angeht. Laut Amazfit-Daten war die Amazfit GTS-Smartwatch am Black Friday 2019 auf Fnac.com in Spanien in weniger als 60 Minuten komplett ausverkauft. Die Daten auf chollometro.com belegen, dass die Amazfit GTS-Smartwatch bei Benutzern unter den Smartwatch-Kategorien die beliebteste Smartwatch ist, die auf der Liste aller Kategorein für das Black Friday-Wochenende den 6. Platz einnahm. Amazfit Bip Lite und Amazfit GTR waren innerhalb einer Stunde auf Worten.com ebenfalls komplett ausverkauft.

Amazfit GTS wurde erstmalig auf der IFA 2019 für globale Anwender vorgestellt und hat sich zu einem "Rockstar" in der Smartwatch-Kategorie mit elegantem Design entwickelt. Mit seiner hervorragenden Performance am Black Friday 2019 wird Amazfit auch weiterhin ausreichend Spitzenprodukte anbieten, um die Verbrauchernachfrage weltweit zu erfüllen.

Ein Amazon-Kunde bewertete das so: "Gute Arbeit, Amazfit. Die GTS-Smartwatch hat alles. Hervorragende Bildschirmqualität, viele Zifferblätter zur Auswahl, 2 Wochen Akkuleistung, Musiksteuerung sowie detaillierte Wetter- und Fitnessfunktionen." Aufgrund der unverminderten Anstrengungen von F&E konnte Amazfit GTS diese unschlagbaren Ergebnisse erzielen.

Als Eigenmarke von Huami hat Amazfit eine Reihe von Smartwatches entwickelt, die zu einem gesünderen Lebensstil führen sollen. Sie bewegt sich zudem schnell auf mehr als 60 internationale Märkte zu, darunter die USA, Deutschland, Japan usw. Laut den Huami Corporation Reports zu den ungeprüften Finanzergebnissen des dritten Quartals 2019 konnten in den ersten neun Monaten 2019 27,6 Millionen Einheiten ausgeliefert werden. Und der Umsatz verzeichnete eine Steigerung von 52,9% gegenüber den ersten neun Monaten 2018.

Ein kurzer Blick auf Amazfit GTS

Die Amazfit GTS-Smartwatch ist weit mehr als nur ein perfekt aussehender gerundeter 2,5D-Bildschirm für Tech-Liebhaber. Sie ist eine grundlegende Weiterentwicklung der bisherigen quadratischen Designs von Amazfit. Das gerundete 2,5D-Glas bietet einen glatten Übergang zum Metallkörper. Es ist in sechs verschiedenen Farben erhältlich und ist für bis zu 50 Meter Tiefe wasserfest. Diese technisch moderne Smartwatch wird mit einem Silikonarmband in lebendigen Farben geliefert. Die 9,4-mm-dünne Uhr ist äußerst angenehm im Tragen und der Akku reicht bis zu 14 Tage lang.

Das 341 PPI AMOLED-Display gehört zu den höchstauflösendsten auf dem Markt und ist für die Augen des Benutzers äußerst angenehm. Das Schnellzugriffs-Widget vorne auf dem Display ist ebenfalls anpassbar. Auf der Hauptbenutzeroberfläche kann der Benutzer 7 von 19 Schnellzugriffs-Widgets anpassen. Einige der verfügbaren Funktionen sind Herzfrequenz, Aktivitäten, Schritte, Zeit, Kalender, Wetter und Events.

Die Amazfit GTS-Smartwatch wird durch den optischen Sensor Bio Tracker(TM) von Huami angetrieben, der eine ununterbrochene, hochpräzise 34-Stunden-Herzfrequenzmessung mit detaillierten Herzfrequenzdaten und Warnungen zur Erkennung von abnormalen Werten ermöglicht.

Mit dem 6-achsigen Beschleunigungssensor und integriertem GPS+GLONASS eignet sich die Amazfit GTS-Smartwatch ideal für Sport und Workout. Die Smartwatch verfügt über 12 verschiedene Sportmodi, darunter Outdoor-Lauf, Laufband, Walking, Outdoor-/Indoor-Cycling, Ellipsentrainer, Schwimmen im Pool oder im offenen Gewässer, Bergsteigen, Trail-Running, Skifahren und Trainieren.

*Laut dem Frost & Sullivan Report hat sich Huami 2018 zum weltweit größten Hersteller von Smart Wearables entwickelt.

Informationen zu Amazfit

Amazfit ist eine Eigenmarke von Huami (NYSE: HMI). Huami ist ein biometrisches und aktivitätsgesteuertes Unternehmen mit beträchtlicher Erfahrung in der Smart Wearable-Technologie. Darüber hinaus ist Huami Anbieter von Wearable-Technologie für Xiaomi und exklusiver Hersteller des Mi Band. Seit September 2015 nutzt Huami die Marke Amazfit, um Smart Wearables zu verkaufen, die nicht für Xiaomi entworfen und hergestellt wurden. Damit soll der mittlere bis gehobene Markt angesprochen werden.

Laut dem Frost & Sullivan-Bericht hat Huami in den ersten neun Monaten 2017 11,6 Millionen Smart Wearables versandt, mehr als jedes andere Unternehmen weltweit. 18,1 Millionen Smart Wearables wurden 2017 ausgeliefert. Seit der Gründung von Huami 2013 wurden zum 31. März 2018 insgesamt 56,5 Millionen Geräte ausgeliefert.

Die mobilen Apps von Huami, Mi Fit und Amazfit arbeiten Hand in Hand mit Smart Wearables, die Benutzern einen umfassenden Überblick und eine umfassende Analyse ihrer biometrischen Daten und Aktivitätsdaten ermöglichen. Zum 31. Dezember 2017 konnten die mobilen Apps von Huami 56 Millionen registrierte Benutzer vorweisen.

Huami verändert die Art und Weise, wie Menschen sich mit Smart Wearable-Technologie und datengesteuerten Informationen mit dem Internet und untereinander verbinden. Huamis Vision ist es, die Welt stärker zu vernetzen. Am 8. Februar 2018 wurde Huami an der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen finden Sie auf https://en.amazfit.com/news.html.

