DRIVE Software Solutions

Schweizer Private-Equity-Gesellschaft investiert in führenden Anbieter von Fuhrpark-Software DRIVE mit Sitz im VK

Zürich und London (ots/PRNewswire)

DRIVE Software Solutions (DRIVE), ein führender Anbieter innovativer Software für Fuhrparkverwaltung, hat eine Kapitalbeteiligung von VIVA Investment Partners (VIP) bekanntgegeben. Ziel ist der Anschub des globalen Wachstums auf dem sich konsolidierenden Markt für digitale Fuhrparkverwaltung.

DRIVE mit Sitz in Stevenage (VK) steht hinter ODO, dem führenden SaaS-(Software-as-a-Service-)Produkt zur Verwaltung, Servicebereitstellung und Compliance des Kundenfuhrparks durch eine einheitliche, sichere und strukturierte Anwendung. Die ODO-Plattform läuft auf Oracle Cloud und wird per App, Tablet oder PC bereitgestellt. KMU sind damit in der Lage, ihre Beschaffungsstrategie auf den Stand der Zeit zu bringen und sämtliche fuhrparkbezogenen Dienste durch ein geordnetes Servicenutzungsmodell zu steuern.

VIVA Investment Partners, eine auf den Verkehrs- und Mobilitätssektor spezialisierte Beteiligungsgesellschaft (einschließlich der Ökosysteme für Luftfahrt, Raumtechnologie und Automobilbau), betrachtet digitale Services als integralen Bestandteil für die Zukunft der Automobilbranche.

Alastair Houston wurde zum neuen CEO von DRIVE ernannt und wird die globale Expansion des Unternehmens überblicken. Houston kann auf über 30 Jahre Erfahrung im Automobilsektor zurückblicken, zuletzt als Geschäftsführer von Sandicliffe Motor Contracts und Vorstandsmitglied bei Northgate. Er ist ein routinierter Manager mit nachweislicher Erfolgsbilanz beim profitablen Umsatzwachstum.

Houston sagte über die VIP-Beteiligung an DRIVE: "Der Automobilsektor macht einen beispiellosen Wandel durch, begründet durch die marktinterne Fragmentierung. ODO ist eine geniale und unkomplizierte Lösung, die Fuhrparkanbieter, Services und Endbenutzer nahtlos miteinander verknüpft. Wir haben ein einzigartiges Produkt und sind begeistert, dass uns VIVA Investment Partners mit seiner Finanzkraft und Expertise unterstützt. Dieser Kapitaleinsatz durch einen renommierten internationalen Investor trotz der Ungewissheit angesichts des Brexit ist ein bedeutender Meilenstein."

Dr. René Eichenberger, Chairman von VIVA Investment Partners und jetzt Vorstandsmitglied von DRIVE Software Solutions, kommentierte: "Wir sind seit zwei Jahrzehnten im Risikokapitalgeschäft in den USA und Europa tätig. In dieser Zeit hatten wir das Glück, mit einigen der besten Geschäftsleitungs-Teams zusammenzuarbeiten. Einer Reihe junger, wachstumsstarker Unternehmen haben wir ermöglicht, ihr volles zu Potenzial entfalten. DRIVE erfüllt unsere Erfolgskriterien und ist jetzt gut aufgestellt, um in einem sich konsolidierenden Markt global zu expandieren."

Informationen zu Drive Software Solutions

Weitere Informationen zu Drive Software Solutions finden Sie unter www.drivesoftwaresolutions.com und zu ODO unter www.ododrive.com.

Informationen zu VIVA Investment Partners

VIVA Investment Partners AG (VIP) wurde von erfolgreichen Unternehmern und Risikokapitalgebern gegründet. Das Kerngeschäft des Unternehmens ist der Erwerb von Kapitalbeteiligungen und die Bereitstellung von Finanzmitteln an etablierte alternative Vermögensverwalter (Fondsinvestitionen) und junge, wachstumsstarke Unternehmen (Direktinvestitionen). Mit über zwanzig Jahren Transaktionserfahrung im institutionellen Finanzsektor in den USA, der Schweiz, Europa und Australien hat unser Team über 100 Equity-Transaktionen erfolgreich abgewickelt und einen aggregierten Kapitaleinsatz von über 10 Mrd. $ verwaltet.Unsere Business Services Platform TenX®, die Follow the Entrepreneur® (FTE) und EntrepreneurCountry Global® (ECG) beinhaltet, leistet einen großen Beitrag zum Erfolg von VIP. Das TenX-Team unterstützt unsere Partner durch strategische Hilfestellung in verschiedenen Bereichen, damit sie ihr Bestandsgeschäft nennenswert skalieren können (TenX).

Pressekontakt:

Mike Gunnell

Director

MGMedia Services Ltd

Tel.: +44-(0)1832-275060

Mobil: +44-(0)7786-971544

Original-Content von: DRIVE Software Solutions, übermittelt durch news aktuell