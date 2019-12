JOY Verlag

Von A wie Akne bis Z wie Zyklusprobleme: Neuer Ratgeber Aromatherapie für Frauen

Bild-Infos

Download

Oy-Mittelberg (ots)

Immer mehr Menschen möchten schulmedizinische Therapien naturheilkundlich ergänzen - etwa mit naturreinen ätherischen Ölen. Als vielfältige Helfer bei gesundheitlichen Beschwerden und seelischen Acherbahnen sind sie gerade bei weiblichen Anwenderinnen sehr beliebt. Vor diesem Hintergrund hat der Allgäuer JOY Verlag jetzt den Selbsthilfe-Ratgeber "Aromatherapie für Frauen" vorgelegt. Darin finden Leser*innen viele praxisnahe Tipps, wie ihnen naturreine ätherische Ölen in allen Phasen ihres Lebens einfach und wirkungsvoll helfen können. Neben mehr als 250 Rezepten zur Herstellung von Heil- und Pflegeprodukten bietet das Buch viele Einblicke in medizinische Zusammenhänge, naturheilkundliche Hintergründe und umfangreiche Informationen zur aktuellen Studienlage.

Mit Sabrina Herber und Eliane Zimmermann konnte der JOY Verlag zwei der hierzulande renommiertesten Aromatherapeutinnen als Autorinnen für das neue Standard-Werk gewinnen. Beide haben langjährige Erfahrung und sind international gefragte Referentinnen. "Ätherische Öle balancieren Körper und Seele. Sie helfen, die Spannungen zwischen Innenleben und Außenwelt wieder in Harmonie zu bringen", weiß Sabrina Herber. "Mit dem Buch nehmen wir Frauen an die Hand und teilen unsere Erfahrungen mit ihnen, damit sie hautnah miterleben, wie ätherische Öle sie dabei begleiten, die Herausforderungen des heute vielschichtigen Frau-Seins mit Leichtigkeit und Freude zu genießen", so Eliane Zimmermann.

In "Aromatherapie für Frauen. Das Selbsthilfe-Buch für bewusst lebende Frauen" erläutern die Autorinnen, wie künstliche Alltagsprodukte die weibliche Hormon-Balance aus dem Lot bringen können. Zudem zeigt das Buch anschaulich, dass junge Mädchen, Schwangere und Stillende sowie Frauen in den Wechseljahren ihre Beschwerden mit hochwertigen ätherischen Ölen wirkungsvoll behandeln können. Auch den Themen Erkältung und Grippe, Pilzinfektionen, Durchfall oder Verstopfung haben die Autorinnen umfangreiche Erläuterungen und zielgerichtete Rezepte gewidmet.

Ein Praxisbuch, das Frauen in ihrem fordernden Alltag begleitet

"Ich wüsste gar nicht, wie ich meinen Praxisalltag ohne ätherische Öle komplementär gestalten sollte," sagt die Kieler Gynäkologin und Ärztin für Naturheilkunde, Dr. Dorothee Struck, im Vorwort des Buches. Denn ob Akne, Baby-Blues, Hitzewallung, Migräne oder Zyklusbeschwerden: Die Aromatherapie hält für alle Phasen des weiblichen Lebens wohltuende, lindernde und pflegende Anwendungsideen bereit. In der Praxis von Dr. Struck hat sie sich unter anderem bei unerfülltem Kinderwunsch, Hauterkrankungen im Genitalbereich und auffälligen PAP-Abstrichen bewährt.

Das Buch: Sabrina Herber, Eliane Zimmermann: Aromatherapie für Frauen. Das Selbsthilfe-Buch für bewusst lebende Frauen. JOY Verlag 2019. ISBN 987-3-96199-006-1. 296 Seiten.

Weitere Informationen, Rezensionsexemplare und zusätzliche Bildmotive erhalten Sie hier:

JOY Verlag GmbH Hornweg 11 D-87466 Oy-Mittelberg Tel. (+49) (0) 8366-98 86 10 E-Mail: th.kettenring@joy-verlag.de www.joy-verlag.de

Über uns:

Der JOY Verlag wurde 1987 in Isny im Allgäu gegründet, seit 2005 ist das Unternehmen in Oy-Mittelberg/Oberallgäu ansässig. Das Verlagsprogramm umfasst Ratgeber, Sach- und Fachbücher zu den Themen Naturheilkunde & Chinesische Medizin, Ernährung & Vitale Küche, Garten & Heilpflanzen, Ökologie & nachhaltige Lebensführung, Buddhistische Philosophie und Psychologie sowie Meditation. Alle Autorinnen und Autoren verfügen über langjährige Praxis und Erfahrung auf ihren Themengebieten.

Pressekontakt:

JOY Verlag GmbH

Hornweg 11

D-87466 Oy-Mittelberg

Tel. (+49) (0) 8366-98 86 10

E-Mail: th.kettenring@joy-verlag.de

www.joy-verlag.de

Original-Content von: JOY Verlag, übermittelt durch news aktuell