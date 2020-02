Erickson Incorporated

Erickson Incorporated und Sikorsky unterzeichnen Vertrag zur Entwicklung der Zukunft der Brandbekämpfung

Portland, Oregon (ots/PRNewswire)

Neue Lösungen für die Brandbekämpfung - nie zuvor eingesetzt

Erickson Incorporated, ein weltweit führender Betreiber, Instandhalter und Hersteller von Mehrzweckflugzeugen, und Sikorsky, ein Unternehmen von Lockheed Martin und erstklassiger Hersteller und Entwickler von Rotorflugzeugen und Autonomielösungen, haben einen Entwicklungsvertrag unterzeichnet, der die Zukunft der Brandkämpfung im 21. Jahrhundert angehen soll. Erickson wird daran arbeiten, die nächste Generation von Produkten für nächtliche Brandkämpfung zu entwickeln und Sikorskys MATRIX(TM) Autonomy Technology in ein digital unterstütztes System für Feuer-Management zu integrieren, wie es in der Brandkämpfung bei Nacht nie zuvor genutzt wurde.

Mit Flugsteuerung der nächsten Generation und Navigationssystemen, die von MATRIX(TM) unterstützt werden, wird Erickson Cockpit-Informationen und Sicherheit der Besatzung in Operationen bei Tag und Nacht voranbringen.

Das Ziel von Erickson lautet, die Strategie der Brandbekämpfung seiner Kunden weiterzubringen. Zu diesem Zweck wird Technologie eingesetzt, welche die Sicherheit verbessert und Leben, Häuser und Besitz schützt.

Nächtliche Brandbekämpfung ist derzeit komplex sowie gefährlich und bildet auf diesem Markt ein massives Problem, das so sicher wie möglich gelöst werden muss. Beide Hersteller engagieren sich dafür, eine sichere Alternative zu Nachtsichtbrillen zu entwickeln und neue und innovative Möglichkeiten zu bieten, die Sicherheit für Piloten zu verbessern, die bis jetzt auf dem Markt nicht genutzt wurden.

Dieses Vorhaben wird kosteneffektiv sein und auf die sicherste Weise ausgeführt werden, um auch bei Nacht die größten Feuer der Welt bekämpfen zu können.

"Wir können auf eine lange Geschichte mit Sikorsky zurückblicken und sind erfreut, mit ihnen gemeinsam an dieser wichtigen Initiative zu arbeiten. Seit wir 1994 die Betreuung der globalen Flotte von S-64 übernommen haben, hat Erickson die Plattform fortlaufend modernisiert, um entscheidende Missionen zu unterstützen", sagte Doug Kitani, der CEO von Erickson.

Erickson ist seit 1994 OEM-Hersteller des S-64. Die MATRIX(TM) Technologie ist einer der Bestandteile des neuen Technikpaketes zur Brandbekämpfung von Erickson und der Modifizierungen der S-64 Air Crane® Plattform. Weitere Informationen über Ericksons S-64 E und F+ der nächsten Generation erhalten Sie hier.

Informationen zu Erickson

Erickson ist ein führender globaler Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen mit Fokus auf Verteidigung und nationale Sicherheit, Fertigung, Wartung/Reparatur/Überholung (MRO) und Dienstleistungen für den zivilen Markt. Zu den Herstellungs- und MRO-Diensten von Erickson gehört der Bau des Helikopters S-64 Air Crane® als Erstausrüster (OEM) und man ist ein wichtiger Zulieferer für zahlreiche OEMs der Luft- und Raumfahrt. Zu den kommerziellen Luftverkehrsdienstleistungen gehört der Betrieb von 20 S-64 Air Crane® Helikoptern in Besitz und Betrieb von Erickson, die für die Brandbekämpfung, den Bau von Hochspannungsleitungen, die Holzernte, Klimatechnik und spezialisierte Schwertransporte für die Branchen Öl und Gas eingesetzt werden. Erickson wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland im US-Bundesstaat Oregon, mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Raum Asien-Pazifik und Australien.

Weitere Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen erhalten Sie unter ericksoninc.com.

