ELENA REYGADAS AUS MEXIKO-STADT WIRD THE WORLD'S BEST FEMALE CHEF 2023 GEKÜRT

London (ots/PRNewswire)

Mit der Auszeichnung werden weiterhin die Köchinnen gewürdigt, die den Weg für künftige Branchenführer bereiten

LONDON, 18. April 2023 /PRNewswire -- The World's 50 Best Restaurants 2023 gibt heute bekannt, dass Elena Reygadas, Küchenchefin und Inhaberin des Rosetta in Mexiko-Stadt – The World's Best Female Chef 2023 – ernannt wurde. Seit sie 2014 – Latin America's Best Female Chef – ausgezeichnet wurde, ist Frau Reygadas zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten in der mexikanischen Gastronomie geworden.

Als leidenschaftliche Verfechterin der mexikanischen Biodiversität und der nachhaltigen Produktion hat sie vor Kurzem ein auf Frauen ausgerichtetes Stipendienprogramm in Mexiko ins Leben gerufen, um eine größere Geschlechterparität in der Küche zu fördern. Mit dem Ziel, die Chancengleichheit zu fördern und die Führungsrolle mexikanischer Frauen in der Welt der Gastronomie zu stärken, steht das „Beca Elena Reygadas" -Stipendium mexikanischen Studentinnen offen, die in einer Kochschule aufgenommen worden sind.

William Drew, Director of Content für The World's 50 Best Restaurants, sagt: „Es ist eine Ehre, die Auszeichnung The World's Best Female Chef in diesem Jahr an Elena Reygadas zu verleihen, eine Köchin, die den Weg für zukünftige Generationen weiblicher Führungskräfte in Mexiko und darüber hinaus ebnet. Mit ihrem Einsatz für traditionelle Gerichte und die einheimische Biodiversität fördert Frau Reygadas die Zukunft der mexikanischen Gastronomie."

Reygadas sagt: „Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, von Menschen ausgezeichnet zu werden, die ich so sehr bewundere. Kochen ist ein gemeinschaftliches Tun. Daher gehört diese Auszeichnung in meinen Augen meinem gesamten Team sowie allen Frauen in der Küche, die unser kulinarisches Erbe über Generationen hinweg bewahrt haben."

Die Auszeichnung „The World's Best Female Chef 2023" ist die erste von mehreren Auszeichnungen, die im Vorfeld der Preisverleihung „The World's 50 Best Restaurants 2023" in Valencia verliehen werden, die am Dienstagabend, dem 20. Juni, im Opernhaus Les Arts stattfinden wird.

